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Воїни 44 ОАБр спалили російську колону забезпечення біля Вербового. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Воїни 44 окремої артилерійської бригади вдарили по колоні окупантів 155-мм касетними снарядами південніше села Вербове Запорізької області.

Відео своєї роботи опублікували самі бійці, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також: Майже кожен метр землі встелений російськими мінами на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+19
ГАРМАШІ СУПЕР...!!! Уся підороська мразота має бути особисто присутня у кобзона на аншлазі...!!!
ТАК ТРИМАТИ...!!!
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05.09.2023 00:27
+15
Кацапи - яким же треба бути хворим на голову щоб їхати у сусідню країну воювати=подихати невідомо за ща чи проти "націкафф".... сук4 нація дегенератів.
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05.09.2023 01:23
+11
Я календар перегорну і знову... дохлая русня ))
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05.09.2023 00:31
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Касетні?
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05.09.2023 00:07 Відповісти
кацапы ?
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05.09.2023 00:27 Відповісти
Хіба не видно? Одночасно десятки дрібних вбухів на поверхні землі
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05.09.2023 05:34 Відповісти
Красиві кола на полях, раніше казали, що то інопланетяни роблять )) Зараз ці технології вже у нас ...
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05.09.2023 09:32 Відповісти
Колись жив у Криму Голови колгоспів "стогнали" до мисливців : "Да пастреляйте вы этих гусей! Ани же нам азимые выедают!" А розумні українці раділи! Бо гуси виїдали уже те листя осіннє, яке виросло А "ростовий конус" у глибині залишався цілим Ну, а потім висирали на тих місцях купу фекалій, повних азотних з"єднань Весною їдеш повз поле - а на ньому темно-зелені "бугри" пишної пшениці - саме там де зграї гусей паслися Тепер ця "пишнота" буде в тих місцях, де шматки кацапа згнили
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05.09.2023 09:44 Відповісти
Колона до кобзона...
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05.09.2023 00:22 Відповісти
ГАРМАШІ СУПЕР...!!! Уся підороська мразота має бути особисто присутня у кобзона на аншлазі...!!!
ТАК ТРИМАТИ...!!!
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05.09.2023 00:27 Відповісти
Я календар перегорну і знову... дохлая русня ))
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05.09.2023 00:31 Відповісти
теперь в посадке эти пида....сы не будут целоваться...суки конченные.
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05.09.2023 01:15 Відповісти
Кацапи - яким же треба бути хворим на голову щоб їхати у сусідню країну воювати=подихати невідомо за ща чи проти "націкафф".... сук4 нація дегенератів.
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05.09.2023 01:23 Відповісти
Їх вбило зумом і музоном)
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05.09.2023 01:34 Відповісти
Кобздон знущаєьтся геть!
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05.09.2023 01:38 Відповісти
Красіво кацапи горять, мабуть касєтними накрили
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05.09.2023 02:20 Відповісти
кабздоновская дівізія отримала свіже поповнення
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05.09.2023 04:23 Відповісти
Вставай, козаче, до світанку
Та клич "гостей" ти до "сніданку"!

Звари куліш з димком вогненний,
Підкинь їм "поросят" смажених,

А на додачу, зверху, трохи,
Сипни свинцевого гороху!

Колона нашими накрита вдосвіта - видно по тонах зображення на екрані Мабуть, кацапи їхали до темряви, а потім спинилися там, де вона їх застала Не було часу на маскування - заночували прямо на дорозі
"Да здравствуют русские "АВОСЬ" и "ХУ-С-ИМ"!!!
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05.09.2023 06:01 Відповісти
Да пусть кацапы выздыхають, геть усi до одного, никаких эмоций.
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05.09.2023 09:38 Відповісти
Думаю вони і не збиралися маскуватися, посадки цілісінькі, на полях нема вирв від снарядів. Південіше Вербового, на скільки південіше 10-15-20 км? Ця рота забезпечення скоріш за все ще й "пороху не нюхала". В звіті за третє вересня автотехніка встановила рекорд по втратах -59 одиниць, можу припустити що ці "хусіми" війшли в цю статистику.
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05.09.2023 09:40 Відповісти
...жгите это быдло с болот мацковии,Бог увидит снаряды крупней пришлет..Слава Солдатам Великой Ukrainy
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05.09.2023 09:33 Відповісти
- Куме! Оце був у лісі Так на лісових дорогах почастішала кількість дуже широких слідів гусениць І скрізь чутно їх ляскіт і гудіння дизельних двигунів Що - на Поліссі посилюють роботу ліспромгоспів?
- Ні! То наш новий "міністр сільського господарства" - Залужний, дав команду директору поліських МТС - Наєву, готувать техніку для осінніх польових робіт з переробки "бульби з м"ясом" на полях України
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05.09.2023 09:52 Відповісти
 
 