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Воїни 44 ОАБр спалили російську колону забезпечення біля Вербового. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Воїни 44 окремої артилерійської бригади вдарили по колоні окупантів 155-мм касетними снарядами південніше села Вербове Запорізької області.
Відео своєї роботи опублікували самі бійці, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+19 ВАСЯ Теркин 7ea02976
показати весь коментар05.09.2023 00:27
+15 Oleksii Pilevych b6f1d6b2
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+11 LoraUA
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Та клич "гостей" ти до "сніданку"!
Звари куліш з димком вогненний,
Підкинь їм "поросят" смажених,
А на додачу, зверху, трохи,
Сипни свинцевого гороху!
Колона нашими накрита вдосвіта - видно по тонах зображення на екрані Мабуть, кацапи їхали до темряви, а потім спинилися там, де вона їх застала Не було часу на маскування - заночували прямо на дорозі
"Да здравствуют русские "АВОСЬ" и "ХУ-С-ИМ"!!!
- Ні! То наш новий "міністр сільського господарства" - Залужний, дав команду директору поліських МТС - Наєву, готувать техніку для осінніх польових робіт з переробки "бульби з м"ясом" на полях України