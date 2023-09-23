САУ Pzh 2000 влучним пострілом перетворює російську "Акацію" на металобрухт в районі Новопрокопівки. ВIДЕО

Воїни ЗСУ з німецької самохідної артилерійської установки Panzerhaubitze 2000 знищили російську САУ 2С3 "Акація" в районі Новопрокопівки, що в Запорізькій області.

Відео успішної роботи наших бійців оприлюднили у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.

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До слова, на німецькі самохідні Panzerhaubitze 2000 окупанти полюють і вдень, і вночі. Ця САУ вважається однією з найкращих артустановок у світі. Завдяки їй наші воїни ведуть успішну контрбатарейну боротьбу.

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