14 344 8
САУ Pzh 2000 влучним пострілом перетворює російську "Акацію" на металобрухт в районі Новопрокопівки. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Воїни ЗСУ з німецької самохідної артилерійської установки Panzerhaubitze 2000 знищили російську САУ 2С3 "Акація" в районі Новопрокопівки, що в Запорізькій області.
Відео успішної роботи наших бійців оприлюднили у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.
До слова, на німецькі самохідні Panzerhaubitze 2000 окупанти полюють і вдень, і вночі. Ця САУ вважається однією з найкращих артустановок у світі. Завдяки їй наші воїни ведуть успішну контрбатарейну боротьбу.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Oleksiy Tym
показати весь коментар23.09.2023 09:43 Відповісти Мені подобається 6
Dyukov
показати весь коментар23.09.2023 10:08 Відповісти Мені подобається 1
Психіатрична Лікарня 2
показати весь коментар23.09.2023 09:48 Відповісти Мені подобається 0
Роман Єжов 2b6d1dcd
показати весь коментар23.09.2023 09:59 Відповісти Мені подобається 0
Jeugen Schorf
показати весь коментар23.09.2023 10:13 Відповісти Мені подобається 4
Sergii Ustim
показати весь коментар23.09.2023 10:22 Відповісти Мені подобається 6
Benk
показати весь коментар23.09.2023 11:00 Відповісти Мені подобається 0
Анжей b106d7a9
показати весь коментар23.09.2023 12:28 Відповісти Мені подобається 5
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...