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САУ Pzh 2000 влучним пострілом перетворює російську "Акацію" на металобрухт в районі Новопрокопівки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Воїни ЗСУ з німецької самохідної артилерійської установки Panzerhaubitze 2000 знищили російську САУ 2С3 "Акація" в районі Новопрокопівки, що в Запорізькій області.

Відео успішної роботи наших бійців оприлюднили у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.

До слова, на німецькі самохідні Panzerhaubitze 2000 окупанти полюють і вдень, і вночі. Ця САУ вважається однією з найкращих артустановок у світі. Завдяки їй наші воїни ведуть успішну контрбатарейну боротьбу.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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найкраща - то швецький арчер
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23.09.2023 09:43 Відповісти
Ну швецкий Арчер не производится в таких количествах. Хотя штука очень крутая
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23.09.2023 10:08 Відповісти
Хайль Шольц!
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23.09.2023 09:48 Відповісти
Напевно снарядом "Вулкано"...
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23.09.2023 09:59 Відповісти
И задорные фонтанчики расплавленной брони
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23.09.2023 10:13 Відповісти
Тиц - ******..
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23.09.2023 10:22 Відповісти
панцергаубіц молодець
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23.09.2023 11:00 Відповісти
Салют на честь ЗСУ і три відірвані пісюни розлетілися по сторонам
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23.09.2023 12:28 Відповісти
 
 