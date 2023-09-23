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Артилеристи 24-ї бригади нищать ворожу техніку на Донецькому напрямку. ВIДЕО
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Артилеристи 24-ї бригади імені короля Данила, показали, як влучним пострілом підривають ворожу БМП.
Воїни працюють по позиціях окупантів в районі села Піски, що неподалік Донецька. Загарбники намагалися заховати бойову машину серед дерев, але аеророзвідники виявили ворожу ціль, інформує Цензор.НЕТ.
Після одного влучного удару гармашів 24-ї бригади, машина вигоріла вщент, ймовірно, разом з екіпажем окупантів.
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прикольно, пару Машек стали мільйонаркинями на Кацапії
блін, завжди ненавидів коли
комусь добрехтось багатшає, але тут - побільше б таких Машок))))
а таких баб - побольше бы.. - много.вато, так шо выплачивают и они рады - минус синяк-идиот Ванька, а плюс - бабло и с Ахмэдом можно купить дачу в Кры.., ой, нет, там опасно, НАТО кипишует - в тайге дачу то. природа, траляля.