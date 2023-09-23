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війна (56949) 24 омб імені князя Данила Галицького (182) БМП (232)

Артилеристи 24-ї бригади нищать ворожу техніку на Донецькому напрямку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Артилеристи 24-ї бригади імені короля Данила, показали, як влучним пострілом підривають ворожу БМП.

Воїни працюють по позиціях окупантів в районі села Піски, що неподалік Донецька. Загарбники намагалися заховати бойову машину серед дерев, але аеророзвідники виявили ворожу ціль, інформує Цензор.НЕТ.

Після одного влучного удару гармашів 24-ї бригади, машина вигоріла вщент, ймовірно, разом з екіпажем окупантів.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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хто спитає за музику - War machine AC\DC

прикольно, пару Машек стали мільйонаркинями на Кацапії
блін, завжди ненавидів коли комусь добре хтось багатшає, але тут - побільше б таких Машок))))
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23.09.2023 10:50 Відповісти
Эти рашистские машки как были голодранками в мордоре, так ими и останутся. Получат бумажку что муж пропал безвести - и утрутся, ибо тело убитого предьявить не смогут.
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23.09.2023 11:38 Відповісти
не, им то как раз дают, выплаты то. ибо годами избиваемая баба когда спихнула рогоносца и за него положена определенная сумма - дойдет и до самого кремля.
а таких баб - побольше бы.. - много.вато, так шо выплачивают и они рады - минус синяк-идиот Ванька, а плюс - бабло и с Ахмэдом можно купить дачу в Кры.., ой, нет, там опасно, НАТО кипишует - в тайге дачу то. природа, траляля.
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23.09.2023 11:59 Відповісти
Піски, там працюють ЗСУ. Наразі додому повертатися
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23.09.2023 10:51 Відповісти
Маємо надію , що екіпаж теж підсмалився 🙁
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23.09.2023 10:51 Відповісти
ВСУ прорвали оборону россиян в Вербовом - Тарнавский
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23.09.2023 11:36 Відповісти
точнее - порвали
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23.09.2023 11:37 Відповісти
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23.09.2023 11:53 Відповісти
 
 