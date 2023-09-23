Артилеристи 24-ї бригади нищать ворожу техніку на Донецькому напрямку. ВIДЕО

Артилеристи 24-ї бригади імені короля Данила, показали, як влучним пострілом підривають ворожу БМП.

Воїни працюють по позиціях окупантів в районі села Піски, що неподалік Донецька. Загарбники намагалися заховати бойову машину серед дерев, але аеророзвідники виявили ворожу ціль, інформує Цензор.НЕТ.

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Після одного влучного удару гармашів 24-ї бригади, машина вигоріла вщент, ймовірно, разом з екіпажем окупантів.

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