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Воїни 68 єгерської бригади знищили гаубицю окупантів Д-30. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Воїни 68-ї окремої єгерської бригади з дрона-камікадзе знищили ворожу гаубицю Д-30.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці 68-ї окремої єгерської бригади, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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гаубиці насрпати на такий заряд, в кращому випадку знищений приціл
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23.09.2023 12:29 Відповісти
нет у нее прицела, прицел имеет пушка, а у гаубицы есть система наведения
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23.09.2023 13:09 Відповісти
даже если там был кумулятивный выстрел?
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23.09.2023 21:05 Відповісти
поцарапали слегка, попали прямо в переднюю бронированную плиту
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23.09.2023 13:05 Відповісти
Де ви побачили що дрон влучає в пліту, він влучає в ствол або противідкатний пристрій на 36сек та на 51сек
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23.09.2023 14:51 Відповісти
 
 