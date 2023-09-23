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Воїни 68 єгерської бригади знищили гаубицю окупантів Д-30. ВIДЕО
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Воїни 68-ї окремої єгерської бригади з дрона-камікадзе знищили ворожу гаубицю Д-30.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці 68-ї окремої єгерської бригади, інформує Цензор.НЕТ.
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Олег Громико
показати весь коментар23.09.2023 12:29 Відповісти Мені подобається 2
Andrei Tibroi
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Dik Shmir
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Andrei Tibroi
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Mister ATACMS
показати весь коментар23.09.2023 14:51 Відповісти Мені подобається 2
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