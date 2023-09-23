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війна (56949) знищення (4247) 11-а бригада НГУ імені Михайла Грушевського (4)

Одеські гвардійці знищили спостережний комплекс "Муром-М" окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 11-ої бригади імені Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України вирахували координати ворожого засобу відеоспостереження і одним точним ударом нанесли вогневе ураження.

Зазначається, що це вже третій комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М" знищений бійцями 11-ої бригади за два місяці, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Повибивали баньки! Хай не витріщається!
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23.09.2023 12:23 Відповісти
Дякуємо Захисникам України!!
Ось так би, привладні з урядового кварталу, боролися з призначенцями, що розкрадають гроші з ДержБюджету України, відбиваючи млрд на «дивних закупівлях»!
Таран з Резніковим, Семеновим та купою купців барабанів та сковорід з стадіонами, можуть ще більше РОПОВІСТИ слідчим …, поки добровільно, як свідки..
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23.09.2023 12:28 Відповісти
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23.09.2023 12:29 Відповісти
Гарна новина! Бамць і немає спостереження!
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23.09.2023 12:44 Відповісти
Ювелірна точність від оператора. Реально талант.
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23.09.2023 13:31 Відповісти
 
 