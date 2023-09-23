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Одеські гвардійці знищили спостережний комплекс "Муром-М" окупантів. ВIДЕО
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Бійці 11-ої бригади імені Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України вирахували координати ворожого засобу відеоспостереження і одним точним ударом нанесли вогневе ураження.
Зазначається, що це вже третій комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М" знищений бійцями 11-ої бригади за два місяці, передає Цензор.НЕТ.
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