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Українські воїни відбили контратаку окупантів на Токмацькому напрямку. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські війська всіма силами намагаються зупинити просування ЗСУ на Токмацькому напрямку та залучають свої резерви.
На опублікованому відео можна побачити, як десантники окупантів намагаються контратакувати наших бійців. Але завдяки злагодженим діям та мужності наших воїнів, ворог отримав відсіч і був змушений відступити, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+13 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар23.09.2023 14:09
+11 Костя 1fe23205
показати весь коментар23.09.2023 14:14
+10 Чайка Київ
показати весь коментар23.09.2023 14:43
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Неплохая русская окрошка получилась
Вкуснее,когда совсем холодная
Такі відео душу гріють 😕