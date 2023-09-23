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Українські воїни відбили контратаку окупантів на Токмацькому напрямку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські війська всіма силами намагаються зупинити просування ЗСУ на Токмацькому напрямку та залучають свої резерви.

На опублікованому відео можна побачити, як десантники окупантів намагаються контратакувати наших бійців. Але завдяки злагодженим діям та мужності наших воїнів, ворог отримав відсіч і був змушений відступити, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наші бійці дроном знищили ворожий катер з екіпажем на південному напрямку. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+13
ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти...
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23.09.2023 14:09
+11
Прорвана российская оборона возле Вербового, - Тарнавский
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23.09.2023 14:14
+10
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захиснкам
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23.09.2023 14:43
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ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти...
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23.09.2023 14:09 Відповісти
Прорвана российская оборона возле Вербового, - Тарнавский
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23.09.2023 14:14 Відповісти
Покрошили десантников
Неплохая русская окрошка получилась
Вкуснее,когда совсем холодная
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23.09.2023 14:25 Відповісти
Вкуснее водичка холодная после работы в такую жару. Наша арта добре насыпала. Респект и уважуха! И Слава ЗСУ!!!
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23.09.2023 15:55 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захиснкам
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23.09.2023 14:43 Відповісти
Покопирсалися тих підарів як картошку з морквою в суп. Під назвою файний орк
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23.09.2023 14:43 Відповісти
Кацапи бігають , як таргани при світлі , та щей кучкуються , щоб подихати було веселіше

Такі відео душу гріють 😕
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23.09.2023 14:56 Відповісти
і шо втекли? скільки було вибухів навіть дуже близько а вони все одно втекли!
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23.09.2023 15:24 Відповісти
Один би "касетник" - і всім була б 3.14зда!!!!!!
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23.09.2023 16:59 Відповісти
Тут чудово усе: і відео, і саунд-трек.
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23.09.2023 15:48 Відповісти
Жаль, що не всіх вбили!!!!
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23.09.2023 16:45 Відповісти
Дітьо суровікіна...
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23.09.2023 21:47 Відповісти
На відео по факту жодного вбитого ворога, а наших пацанів кладуть пачками, подивіться німецького оглядача Julian Ropke, в нас зараз втрати більші ніж в русні!
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24.09.2023 14:56 Відповісти
Давите гадов!
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24.09.2023 15:03 Відповісти
 
 