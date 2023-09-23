Українські воїни відбили контратаку окупантів на Токмацькому напрямку. ВIДЕО

Російські війська всіма силами намагаються зупинити просування ЗСУ на Токмацькому напрямку та залучають свої резерви.

На опублікованому відео можна побачити, як десантники окупантів намагаються контратакувати наших бійців. Але завдяки злагодженим діям та мужності наших воїнів, ворог отримав відсіч і був змушений відступити, передає Цензор.НЕТ.

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