УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11811 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
8 239 10
війна (56949) знищення (4247) Запорізька область (2585) ЗСУ (5784)

Воїни "Червоної калини" знищили ворожий бліндаж та відбили атаку окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Запорізькому напрямку воїни знищили ворожий бліндаж. З одного пострілу бійців 14-ої штурмової бригади Національної гвардії "Червона калина" бліндаж російських окупантів розлетівся вщент. Крім того, в результаті точного влучання здетонував боєкомплект росіян, а бійці їхнього підрозділу почали тікати і залишати позиції.

Відео успішної роботи наших бійців оприлюднили у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни відбили контратаку окупантів на Токмацькому напрямку. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хлопці , Ви молодці 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
23.09.2023 14:50 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2023 15:16 Відповісти
прямісінько ув дзюрдочку😁🤙
показати весь коментар
23.09.2023 15:38 Відповісти
бійці їхнього підрозділу почали тікати і залишати позиції.

Ще можна тікати, не залишаючи позицій.
показати весь коментар
23.09.2023 16:31 Відповісти
да это смещение личного состава на 200 метров левее просто жест доброй воли.
показати весь коментар
23.09.2023 22:07 Відповісти
правее горит сдетонировавший бк, а попали прямо в блиндаж.
показати весь коментар
25.09.2023 02:40 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2023 20:23 Відповісти
Чесно кажучи не пряме влучання, тому, що з того бліндажа, як прусаки повибігали кацапулі.
показати весь коментар
23.09.2023 22:44 Відповісти
 
 