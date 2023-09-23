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Воїни "Червоної калини" знищили ворожий бліндаж та відбили атаку окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Запорізькому напрямку воїни знищили ворожий бліндаж. З одного пострілу бійців 14-ої штурмової бригади Національної гвардії "Червона калина" бліндаж російських окупантів розлетівся вщент. Крім того, в результаті точного влучання здетонував боєкомплект росіян, а бійці їхнього підрозділу почали тікати і залишати позиції.
Відео успішної роботи наших бійців оприлюднили у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.
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Ще можна тікати, не залишаючи позицій.