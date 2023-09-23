Воїни 63 ОМБр ліквідували окупантів та знищили склад боєприпасів ворога на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Військовослужбовці Збройних сил України показали ліквідацію російських загарбників і складу боєприпасів ворога на Лиманському напрямку. Операцію виконали наші захисники із 63-ї окремої механізованої бригади.

Вибух, який завдав окупантам суттєвих втрат, зняв із повітря дрон українських воїнів, передає Цензор.НЕТ.

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