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Воїни 63 ОМБр ліквідували окупантів та знищили склад боєприпасів ворога на Лиманському напрямку. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Військовослужбовці Збройних сил України показали ліквідацію російських загарбників і складу боєприпасів ворога на Лиманському напрямку. Операцію виконали наші захисники із 63-ї окремої механізованої бригади.
Вибух, який завдав окупантам суттєвих втрат, зняв із повітря дрон українських воїнів, передає Цензор.НЕТ.
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А ми тую мертву рашисню,
Що шматками розлеталася.
Ше раз на шматки розметаемо!