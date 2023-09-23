УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11811 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
4 487 5
війна (56949) ліквідація (1997) Лиман (199) 63 ОМБр (21)

Воїни 63 ОМБр ліквідували окупантів та знищили склад боєприпасів ворога на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військовослужбовці Збройних сил України показали ліквідацію російських загарбників і складу боєприпасів ворога на Лиманському напрямку. Операцію виконали наші захисники із 63-ї окремої механізованої бригади.

Вибух, який завдав окупантам суттєвих втрат, зняв із повітря дрон українських воїнів, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни "Червоної калини" знищили ворожий бліндаж та відбили атаку окупантів. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Палять їх,палять,а воно все лізе і лізе.Для чого,який сенс? Аби не жити як люди.Прокляті кацапи
показати весь коментар
23.09.2023 16:28 Відповісти
Это лишняя хромосома у рашистов. Допились по уровня Медвеголика и Захарохеровой.... Когда-то рабссейсская империя спаивала народы захваченных территорий, например Бурятию, а теперь они сами себя спаивают. Причем начиная с главы Правительства. Что же еще ждать от монголов? Русских там нет. Есть только рабссияне.
показати весь коментар
23.09.2023 16:41 Відповісти
Та розумію.Їм навмисне таке життя створили,щоб їм було легше йти воювати ніж просто жити.От і результат...
показати весь коментар
23.09.2023 16:44 Відповісти
Ой у лузі яро мертва русня розкидалася...
А ми тую мертву рашисню,
Що шматками розлеталася.
Ше раз на шматки розметаемо!
показати весь коментар
23.09.2023 16:35 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2023 20:22 Відповісти
 
 