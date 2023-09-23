Дякую всій Польщі за неоціненну підтримку й солідарність, - Зеленський зустрівся із польськими волонтерами. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Повертаючись до України президент Володимир Зеленський зустрівся із польськими волонтерами, які допомагають Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.
У повідомленні зазначається: "На шляху в Україну мав честь відзначити в Любліні зусилля громадян Польщі, волонтерів, небайдужих сердець.
Пані Бʼянка Залевська – журналістка, яка з 2014 року висвітлює російську агресію проти України та поширює правду про те, що відбувається через вторгнення російського зла. В липні 2014 року вона отримала важке поранення, але не полишила боротьби за добро. Її волонтерські зусилля врятували багато українських життів, зокрема дітей, які були транспортовані на лікування до дитячих шпиталів Польщі. Дякую за це!
Подякував за всі зусилля медика-рятівника, керівника волонтерської медичної команди, викладача Університету імені Марії Кюрі-Склодовської в Любліні Даміана Дуди. Він зі своєю командою приїздив в Україну: у Бахмут, Соледар, на лінію фронту на півдні. Рятував наших хлопців, наших воїнів, заснував фонд, який фінансує закупівлю медикаментів, і створив центр для підготовки бойових медиків, активно проводить тренінги для журналістів і волонтерів, які вирушають до зони бойових дій. Завдяки такій небайдужості життя реально рятуються. Дякую, Даміане!
Дякую всій Польщі за неоціненну підтримку й солідарність, яка допомагає боронити свободу всієї нашої Європи!"
Будь ласка, зачекайте...
хто нам друзі, а хто - вороги !!!!
https://www.slovoidilo.ua/2023/06/29/novyna/suspilstvo/**********-najbilshe-czinuyut-druzhbu-polshheyu-ta-ssha-a-stavlennya-kytayu-pohirshuyetsya-opytuvannya
Зачет.
Чи знає хто достеменно про те з чого почалося протистояння ?
Хто розслідував алгоритм конфлікту ?
Де можна почитати не заангажовані відгуки на подію ?
З чого почалося " зернове питання " ?
Ми бачимо відстоювання кожної сторони приватних інтересів , що власне вірно ...але хто першим " кинув камінь " ?
Плювалку можна одразу втратити, навіки!
Слава Україні та Польщі! Кари, московітам та їх агентам в Україні! Страшної кари
бо він є розумною людиною і блискучим дипломатом ,
томуине потрібно йому приписувати те, чого не було !!
Ось пруфи https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-40717282
https://www.google.com/amp/s/www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2017/07/31/7069164/index.amp
абырвалгамбєргольд))
Моравецкий: "Хочу сказать Зеленскому, чтобы он больше никогда не обижал поляков"
.
Інші : помхай газеткою позаду, аби не так смерділо
Глупо мати радників, котрі сваряться між себе за те, хто ближче до "тіла "
А в таких випадках треба мати радника -дипломата , а не завгоспа
Чогось досягти хитрістю 😕
- У оркестре украинских народный инстоументов.
- И що там все укгаинцв?
- Та нет, Сема, там все наши а украинец всего один, но вв же их знаете, они таки везде пролезут.
Польща самий найбільший прихильник перемоги України. Знає, шо куйло на Захід України не піде. Жирівській сам казав. Ми тут і закопаємо. Але ракети параші можуть пересунутись. Це для НАТО загроза. Не дай Бог.
не вдастя , але комусь дуже кортить це зробити ,
не дочекаєтесь 😡
плідери, замінити словом локомотиви.🤣
21 час назад / Политика
США попросили Польшу объяснить заявление о прекращении военной поддержки Украины
сейчас моровецкому всавят.
сейчас моровецкому всавят.-где же тут намёк,тут предельно ясно.
Мухи отдельно,котлеты отдельно.
Пройшли ті часи, коли про отриману чужоземну нагороду нагороджений повинен був повідомлять свій уряд і питаться дозволу на його носіння Останній мені відомий випадок був у французському Іноземному легіоні в часи І Світової Матрос-"потьомкінець, після початку війни, завербувався до Іноземного легіону Там геройськи воював Був нагороджений урядом Франції однією з вищих нагород Про це написали в газетах І в"їдливі журналісти здуру відкрили його справжнє ім"я та біографію Був дипломатичний скандал - на якій підставі французи нагородили, без узгодження з Петроградом, російського підданого та ще й "палитическава преступника"!!! Правда, скандал "самоліквідувався" - жаль, трагічним чином Поки велася переписка, герой загинув у боях