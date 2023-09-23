Дякую всій Польщі за неоціненну підтримку й солідарність, - Зеленський зустрівся із польськими волонтерами. ВIДЕО

Повертаючись до України президент Володимир Зеленський зустрівся із польськими волонтерами, які допомагають Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "На шляху в Україну мав честь відзначити в Любліні зусилля громадян Польщі, волонтерів, небайдужих сердець.

Пані Бʼянка Залевська – журналістка, яка з 2014 року висвітлює російську агресію проти України та поширює правду про те, що відбувається через вторгнення російського зла. В липні 2014 року вона отримала важке поранення, але не полишила боротьби за добро. Її волонтерські зусилля врятували багато українських життів, зокрема дітей, які були транспортовані на лікування до дитячих шпиталів Польщі. Дякую за це!

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Подякував за всі зусилля медика-рятівника, керівника волонтерської медичної команди, викладача Університету імені Марії Кюрі-Склодовської в Любліні Даміана Дуди. Він зі своєю командою приїздив в Україну: у Бахмут, Соледар, на лінію фронту на півдні. Рятував наших хлопців, наших воїнів, заснував фонд, який фінансує закупівлю медикаментів, і створив центр для підготовки бойових медиків, активно проводить тренінги для журналістів і волонтерів, які вирушають до зони бойових дій. Завдяки такій небайдужості життя реально рятуються. Дякую, Даміане!

Дякую всій Польщі за неоціненну підтримку й солідарність, яка допомагає боронити свободу всієї нашої Європи!"

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