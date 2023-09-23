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Зеленський (17537) Польща (5201) волонтери (1215)

Дякую всій Польщі за неоціненну підтримку й солідарність, - Зеленський зустрівся із польськими волонтерами. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Повертаючись до України президент Володимир Зеленський зустрівся із польськими волонтерами, які допомагають Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "На шляху в Україну мав честь відзначити в Любліні зусилля громадян Польщі, волонтерів, небайдужих сердець.

Пані Бʼянка Залевська – журналістка, яка з 2014 року висвітлює російську агресію проти України та поширює правду про те, що відбувається через вторгнення російського зла. В липні 2014 року вона отримала важке поранення, але не полишила боротьби за добро. Її волонтерські зусилля врятували багато українських життів, зокрема дітей, які були транспортовані на лікування до дитячих шпиталів Польщі. Дякую за це!

Читайте на "Цензор.НЕТ": США просять Польщу пояснити слова Моравецького про "припинення поставок зброї Україні", - Bloomberg

Подякував за всі зусилля медика-рятівника, керівника волонтерської медичної команди, викладача Університету імені Марії Кюрі-Склодовської в Любліні Даміана Дуди. Він зі своєю командою приїздив в Україну: у Бахмут, Соледар, на лінію фронту на півдні. Рятував наших хлопців, наших воїнів, заснував фонд, який фінансує закупівлю медикаментів, і створив центр для підготовки бойових медиків, активно проводить тренінги для журналістів і волонтерів, які вирушають до зони бойових дій. Завдяки такій небайдужості життя реально рятуються. Дякую, Даміане!

Дякую всій Польщі за неоціненну підтримку й солідарність, яка допомагає боронити свободу всієї нашої Європи!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польські ЗМІ пишуть, що Україна зобов’язалася не видавати ліцензію на експорт зерна, якщо Польща чи Єврокомісія будуть проти

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+28
Дуже влучний акцент- дякувати Народу Польщі , а не моравецькому…

Зачет.
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23.09.2023 19:35
+23
правильний хід
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23.09.2023 19:34
+22
буде набагато краще взагалі не втручатися у польські справи, тим більше у виборчий процес у Польщі. Потрібно працювати з тою владою, яку обере польський народ. а лізти в чужі справи, то може вилізти боком.
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23.09.2023 20:01
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23.09.2023 19:34 Відповісти
Насправді, нарешті.
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23.09.2023 19:46 Відповісти
Чудово!! відчуття дружби народів і вдячність за допомогу в тяжку хвилину.
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23.09.2023 19:47 Відповісти
Треба заборонити Зеленському говорити промови без попірця. Наче виступав сантехнік, а не президент. Поляки виглядали краще за нього.
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23.09.2023 21:09 Відповісти
100%
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23.09.2023 21:18 Відповісти
запам'ятайте ось цю діаграму на все своє життя!
хто нам друзі, а хто - вороги !!!!
https://www.slovoidilo.ua/2023/06/29/novyna/suspilstvo/**********-najbilshe-czinuyut-druzhbu-polshheyu-ta-ssha-a-stavlennya-kytayu-pohirshuyetsya-opytuvannya

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24.09.2023 00:52 Відповісти
Дуже влучний акцент- дякувати Народу Польщі , а не моравецькому…

Зачет.
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23.09.2023 19:35 Відповісти
справді, добре зробив -- дякувати народу Польщі, а не гандонам з ПіС...але народ Польщі навряд чи про це дізнається. В Польщі пропаганда і майже немає незалежних мас медіа. Треба признатись, що я голосував за Дуду в першій каденції і совість мене мучає від того часу
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23.09.2023 19:39 Відповісти
а що, невже за Туска краще було би проголосувати?
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23.09.2023 19:57 Відповісти
Та да, згадується як Туск замовчував і відмивав кайла після збиття літака з польською елітою 🤬🤦
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23.09.2023 20:10 Відповісти
Туск давно і міцно куплений газпромом...
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23.09.2023 20:21 Відповісти
Це брехня про газпромівське бабло 🙁
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23.09.2023 21:09 Відповісти
Туск на цих виборах стане переможцем ,я так думаю , можливо помиляюсь 🙁
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23.09.2023 21:07 Відповісти
все може бути. хоча Туск в 14-му році не сильно виступав проти пуйла у підтримку України. та й справу про розслідування загибелі/вбивства Качинського не сильно прагнув розслідувати. тому.. осадочок є. А Дуда норм президент. і друг України. ну а в скандалі з зерном я продовжую дотримуватись думки, шо тут більше винні наші зелені, ніж поляки. і наші зе-лідори почали себе неправильно вести і педалювати той скандал замість того, щоб сісти разом наодинці на рівні двохсторонніх делегацій і ті спірні питання врегулювати, а не вигинати пальці і в Єврокомісії/суди стучати...
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23.09.2023 22:58 Відповісти
Туск в 14-му році не сильно виступав проти пуйла у підтримку України. та й справу про розслідування загибелі/вбивства Качинського не сильно прагнув розслідувати. тому.. осадочок є.
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23.09.2023 23:26 Відповісти
Туск это очень прокремлевский мужик. Польша по сей день не получила останки ТУ- 154 , на катором делегация Польши летела в Смоленск ...самалет с делегацией ..... был заведен на ложныий аеродром и впоследсвий этого самалет был взорван. Все погибли.
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23.09.2023 23:49 Відповісти
туск також зараза. немає в Польщі за кого голосувати
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23.09.2023 21:14 Відповісти
Невже в Польщі кловунів немає?
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23.09.2023 21:41 Відповісти
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23.09.2023 23:29 Відповісти
але народ Польщі навряд чи про це дізнається. - виробники сільскогосподарської продукціїв Польщі ,вже все знають, що їхня влада заступилася за них.Це не потребує мас ,медіа.
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23.09.2023 20:06 Відповісти
Влада на то і є владою що би захищати інтереси народу ,Наша влада , звичайно , захищає ... як би , наші з вами , інтереси ..Але ще є відчуття совковості, коли , по -комсомольськи створюються проблеми , а потім їх " успішно" вирішують .

Чи знає хто достеменно про те з чого почалося протистояння ?

Хто розслідував алгоритм конфлікту ?

Де можна почитати не заангажовані відгуки на подію ?

З чого почалося " зернове питання " ?

Ми бачимо відстоювання кожної сторони приватних інтересів , що власне вірно ...але хто першим " кинув камінь " ?
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24.09.2023 09:24 Відповісти
Ми бачимо відстоювання кожної сторони приватних інтересів , що власне вірно ...але хто першим " кинув камінь " ? - а кому у відносинах із тими ,хто допомагає Україні і її народу зброєю і дає прихисток мільйонам українців вигідно "кидати каміння" в їх город???
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24.09.2023 09:42 Відповісти
Плювати в криницю, з якої щоденно п'ють Українці, недозволено!
Плювалку можна одразу втратити, навіки!
Слава Україні та Польщі! Кари, московітам та їх агентам в Україні! Страшної кари
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23.09.2023 19:39 Відповісти
Kurwo, tak powino bycz!,************* glupoty, hlopie!Wszistko gra mienzy nami ,a ty goszcu Wypierdalaszc!
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23.09.2023 19:40 Відповісти
Заспокойтесь, то Зе!дебілу по голові дали, а нормальний спічрайтер зробив озвучку))
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23.09.2023 19:48 Відповісти
дуже багато помилок в тексті...
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23.09.2023 19:52 Відповісти
Але який задум.
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23.09.2023 20:10 Відповісти
Дениску, ти вже і мову рідну забув? Давай повертайся боронити неньку.
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23.09.2023 20:52 Відповісти
Нушрок: І Ви ніколи не будете вимовляти фразу "Така моя воля!"
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23.09.2023 19:42 Відповісти
А кто Йагупоп?
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23.09.2023 20:05 Відповісти
Попугай. Королевство кривих дзеркал.
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23.09.2023 20:09 Відповісти
Насправді його звати Топсед, але для мене він - Йагупоп.
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23.09.2023 20:17 Відповісти
То знову букови сплутані. Т в тому слові немає.
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23.09.2023 20:22 Відповісти
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24.09.2023 01:01 Відповісти
Один "зарвавшийся" монарх.
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23.09.2023 20:15 Відповісти
Ви, жаби нарІду, вам би хто мізків підкинув. Бо ви моральні уроди просто!
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23.09.2023 19:43 Відповісти
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23.09.2023 19:43 Відповісти
Если и теперь Моравецкий не стулит пельку,нужно потихому договариватся с их конкурентом Туском из "Громадской инициативы" а этих истеричек сливать.
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23.09.2023 19:51 Відповісти
Партія називається "Платформа обивате́льська", - "Громадянська платформа".

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23.09.2023 19:59 Відповісти
буде набагато краще взагалі не втручатися у польські справи, тим більше у виборчий процес у Польщі. Потрібно працювати з тою владою, яку обере польський народ. а лізти в чужі справи, то може вилізти боком.
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23.09.2023 20:01 Відповісти
Та наші вже втручалися (висловлювали підтримку), Порошенко - Клінтон, а Зеленський - Трампу, і обидва не вгадали. Краще не ризикувати і не псувати стосунки ще далі.
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23.09.2023 20:07 Відповісти
За Зеленського навіть кримінальні справи на сина Байдена заводили.
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23.09.2023 20:09 Відповісти
Це точно пам'ятаю зашквар навколо Трампа, це було фіаско 🤦🤦
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23.09.2023 20:12 Відповісти
Порошенко нікому із кандидатів США не виказував підтримки ,
бо він є розумною людиною і блискучим дипломатом ,
томуине потрібно йому приписувати те, чого не було !!
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23.09.2023 21:12 Відповісти
Давайте обійдемося без окличних знаків. У мене гарна пам'ять і я добре пам'ятаю, як Порох їздив до США у розпал передвиборчих змагань двох кандидатів і зустрічався з Хіларі Клінтон. А згодом Трамп опублікував твіт, де звинуватив його у підтримці Клінтон.
Ось пруфи https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-40717282

https://www.google.com/amp/s/www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2017/07/31/7069164/index.amp
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23.09.2023 23:14 Відповісти
абырвалг амбєргольд))
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23.09.2023 20:30 Відповісти
У Вас довгі руки!
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23.09.2023 20:38 Відповісти
Поц он всегда поц. И алровитый лгун Вова жид тому яркий пример. Это так по (ни какого антисимитизма, уважаю евреев как народ возродивший свою державу, давший массу генеев человечеству, и т.д.) жидовски - сначала насрать на соседа, потом с перепугу насрать себе в штаны, а потом облизать соседа что бы сосед не обиделся что на него насрал.
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23.09.2023 20:16 Відповісти
Зеденка терпеть не могу, но шаг правильный ( кто подсказал?) поблагодарить весь польский народ.
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23.09.2023 20:20 Відповісти
Моровецкий же перевел стрелки на польский народ.
Моравецкий: "Хочу сказать Зеленскому, чтобы он больше никогда не обижал поляков"
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23.09.2023 21:30 Відповісти
В своем спиче зеденок не говорил о польском народе, он говорил о "руководстве некоторых стран"
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23.09.2023 21:35 Відповісти
Я как раз об этом,что стрелки перевели на польский народ
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23.09.2023 21:37 Відповісти
Так я и говорю, что кто-то ПРАВИЛЬНО ПОДСКАЗАЛ и Моравецкий всравсь.
.
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23.09.2023 21:47 Відповісти
там є кому підказувати : одні шепчуть : " пукни"( засмерди задом)

Інші : помхай газеткою позаду, аби не так смерділо

Глупо мати радників, котрі сваряться між себе за те, хто ближче до "тіла "

А в таких випадках треба мати радника -дипломата , а не завгоспа
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24.09.2023 09:34 Відповісти
тобі вже ніхто не вірить. ти весь світ обісрався *****.
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23.09.2023 20:24 Відповісти
Хитрий єврей!!
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23.09.2023 20:25 Відповісти
Розумна і мудра людина не стане хитрити , а тільки дурні намагаються
Чогось досягти хитрістю 😕
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23.09.2023 20:35 Відповісти
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23.09.2023 20:37 Відповісти
Самое интересное, что выбирали преза еврея. Откуда же остальные набежали?
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23.09.2023 21:38 Відповісти
- Мойша а иде вы таки габотаете?
- У оркестре украинских народный инстоументов.
- И що там все укгаинцв?
- Та нет, Сема, там все наши а украинец всего один, но вв же их знаете, они таки везде пролезут.
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24.09.2023 07:35 Відповісти
Не розумію... Невже цьому наріду Порошенко недостатньо Вальцманом був?
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23.09.2023 22:54 Відповісти
Треба було раніше полякам дякувати, а не тепер пробувати лизати, коли зрозумів, шо обісрався, зелене чипірадло.
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23.09.2023 20:26 Відповісти
Це правильно. З Польськими волонтерами.
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23.09.2023 20:28 Відповісти
Питання хто волонтер. Дальше куярить.
Польща самий найбільший прихильник перемоги України. Знає, шо куйло на Захід України не піде. Жирівській сам казав. Ми тут і закопаємо. Але ракети параші можуть пересунутись. Це для НАТО загроза. Не дай Бог.
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23.09.2023 20:34 Відповісти
Поляки наші найліпші друзі і розсварити нас із поляками нікому

не вдастя , але комусь дуже кортить це зробити ,
не дочекаєтесь 😡
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23.09.2023 20:33 Відповісти
цей хтось недавно на ген асамблеї виступав
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23.09.2023 20:55 Відповісти
Знаємо і памʼятаємо 😡
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23.09.2023 21:01 Відповісти
Ага , знаємо його , ходить в жованих штанах і кошулі мілітарі
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23.09.2023 21:04 Відповісти
Наказ Путлера-є наказ !
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24.09.2023 07:33 Відповісти
Друзья. В политике нет друзей,есть только попутчики.
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23.09.2023 21:36 Відповісти
Да не удастся, но Вова очень старается это сделать.
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24.09.2023 07:40 Відповісти
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23.09.2023 20:35 Відповісти
Наш народ неистребим
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23.09.2023 21:42 Відповісти
Пропоную слово плідери, замінити словом локомотиви.🤣
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23.09.2023 20:38 Відповісти
Боженько який в нас гречний президент, щож сталося? Таке враження що небуло раньше - я нікому нічо не должен , і ідіть в сраку, зараз став справжнім дякулом ну й добре
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23.09.2023 20:40 Відповісти
Мудаком он был мудаком и остался.
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24.09.2023 07:42 Відповісти
Скоро Хома. Вій прийде. Відкрийте мені очі.
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23.09.2023 20:45 Відповісти
Без звіздюлін,як без свіжого повітря. Пане іди вже хан у відставку, щось ви вже втомилися ,всі вас дратують, то німці,то поляки то ще хтось,завжди ви чимось незадовольоні!
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23.09.2023 21:10 Відповісти
Нарешті до тупорилого дійшло. Від зеленого вилупка лише проблеми.
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23.09.2023 21:20 Відповісти
А шо це вава включил "дякувати-не передякувати". Перед поездкой ведь позываться собирался... ЗЫ... это сладкое слово - вставили...
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23.09.2023 21:32 Відповісти
может и вставили

21 час назад / Политика

США попросили Польшу объяснить заявление о прекращении военной поддержки Украины

сейчас моровецкому всавят.
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23.09.2023 21:59 Відповісти
Тут у людей своя окрема реальність. Називається, що хочу, то і бачу
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23.09.2023 23:36 Відповісти
На шо намек, тобто без намеков: вава - хозяин своего слова, до поездки дает, после - забирает обратно. Включает дякувати-не передякувати. ЗЫ. как вы поняли тема - не о Моравецком, бо то отдельная тема.
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24.09.2023 02:26 Відповісти
. это сладкое слово - вставили...

сейчас моровецкому всавят.-где же тут намёк,тут предельно ясно.
Мухи отдельно,котлеты отдельно.
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24.09.2023 10:54 Відповісти
Не давайте більше зеленій бобі коксу!
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23.09.2023 22:55 Відповісти
Когда пернул на виду у всех, уже ничего не исправишь.
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23.09.2023 23:54 Відповісти
Ага Моравецькому урок буде
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24.09.2023 01:28 Відповісти
То хай спробують позабирать нагороди!
Пройшли ті часи, коли про отриману чужоземну нагороду нагороджений повинен був повідомлять свій уряд і питаться дозволу на його носіння Останній мені відомий випадок був у французському Іноземному легіоні в часи І Світової Матрос-"потьомкінець, після початку війни, завербувався до Іноземного легіону Там геройськи воював Був нагороджений урядом Франції однією з вищих нагород Про це написали в газетах І в"їдливі журналісти здуру відкрили його справжнє ім"я та біографію Був дипломатичний скандал - на якій підставі французи нагородили, без узгодження з Петроградом, російського підданого та ще й "палитическава преступника"!!! Правда, скандал "самоліквідувався" - жаль, трагічним чином Поки велася переписка, герой загинув у боях
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24.09.2023 14:30 Відповісти
 
 