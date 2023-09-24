Наслідки ворожих обстрілів Херсону. ВIДЕО
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Наслідки обстрілу середмістя Херсону, через який постраждало четверо осіб.
Відео опублікував у своєму телеграм-каналі начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вибиті вікна, повалені дахи, шпаклівка, яка відвалилася від стін. Гілки дерев на дорозі, асфальт, усіяний склом та уламками. Четверо травмованих. Це наслідки чергового удару по середмістю Херсона", - йдеться у повідомленні.
Двоє постраждалих зараз у лікарні. Це чоловіки 80 і 50 років. Медики оцінюють їхній стан як середньої важкості. Ще двоє людей, чоловіки віком 54 роки і 81 рік, отримали легкі травми. І будуть лікуватися амбулаторно.
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Oresta Bartka
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Самий правий Укр
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Чайка Київ
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