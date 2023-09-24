Влучання снарядів HIMARS по скупченню ворожої бронетехніки на Донеччині. ВIДЕО

В інтернеті з’явился кадри того, як двома пострілами HIMARS Сили оборони знищують кілька одиниць бойової техніки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри оприлюднені у мережі.

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