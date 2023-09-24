Влучання снарядів HIMARS по скупченню ворожої бронетехніки на Донеччині. ВIДЕО
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В інтернеті з’явился кадри того, як двома пострілами HIMARS Сили оборони знищують кілька одиниць бойової техніки ворога.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри оприлюднені у мережі.
Топ коментарі
+43 Fish Man
показати весь коментар24.09.2023 21:01
+24 Ol Po
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+12 Михайло Сергієнко 8a27726f
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Будь ласка, зачекайте...
Загальна вартість однієї системи HIMARS за час російсько-української війни зросла до 4 млн доларів США. Один постріл із шести ракет коштує близько 900 тисяч доларів.26 черв. 2023 р.
Але - пишуть там-же :
Важливим є той факт, що система HIMARS не здійснює одиночні постріли. Під час одного пуску вистрілюється відразу шість ракет.
Таким чином, вартість одного пострілу ракетної системи залпового вогню M142 HIMARS на теперішній час оцінюється орієнтовно в 900 тисяч доларів США.
Не знаю , по відео видно - або це не "Хаймарс" , або наші навчилися запускати по одній
Прощай любимий екіпаж
і Ксєнія вошла в кураж.
Ну то крєпкого здоров'я йому.
але невже високоточні ракети яких так бояться *******, які коштують купу бабла, яких так нк вистачає, варто використовувати на кончені тазики???
панове командири, думайте і плануйте Ваші дії
плануйте і думайте.
з повагою і без нарікань
але думайте
невже доцільно було це робити?