УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11833 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
31 072 55
Донецька область (5743) техніка (1333) HIMARS (223)

Влучання снарядів HIMARS по скупченню ворожої бронетехніки на Донеччині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В інтернеті з’явился кадри того, як двома пострілами HIMARS Сили оборони знищують кілька одиниць бойової техніки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри оприлюднені у мережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Робота чотирьох РСЗВ M142 HIMARS по тилах російських окупантів. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Результат прильоту HIMARS по опорному пункту ворога у Токмаку. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+43
показати весь коментар
24.09.2023 21:01
+24
слабий на голову? чи підкацапник?
показати весь коментар
24.09.2023 21:11
+12
Казали не їздити по копаному!
показати весь коментар
24.09.2023 21:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
24.09.2023 21:01 Відповісти
слабий на голову? чи підкацапник?
показати весь коментар
24.09.2023 21:11 Відповісти
Точніше він кацап
показати весь коментар
24.09.2023 21:15 Відповісти
Тобі вже пояснили, що там як мінімум два трупи видно на другій машині. А скоріш за все десь 3-5 трупів, і за кожного з них МО РФ виплатить по 150 тис. дол. Плюс компенсації пораненим. Плюс вартість техніки. Ітого: збиток кацапам - близько мільона дол, а потрачено два хаймарси по 150 тис. дол.
показати весь коментар
24.09.2023 21:57 Відповісти
Придурок, які 400000$?
показати весь коментар
24.09.2023 21:13 Відповісти
бажаю цих лiсапетiв тобi в хату
показати весь коментар
24.09.2023 21:17 Відповісти
300000....19 июл. 2022 г. - По некоторым данным, стоимость одной ракеты "Хаймарс" составляет $150 тыс.
показати весь коментар
24.09.2023 21:21 Відповісти
Да, это так.
показати весь коментар
24.09.2023 21:40 Відповісти
Скільки коштує 1 Хаймарс?


Загальна вартість однієї системи HIMARS за час російсько-української війни зросла до 4 млн доларів США. Один постріл із шести ракет коштує близько 900 тисяч доларів.26 черв. 2023 р.
показати весь коментар
24.09.2023 21:43 Відповісти
бачу , хтось вже порахував ...
Але - пишуть там-же :

Важливим є той факт, що система HIMARS не здійснює одиночні постріли. Під час одного пуску вистрілюється відразу шість ракет.

Таким чином, вартість одного пострілу ракетної системи залпового вогню M142 HIMARS на теперішній час оцінюється орієнтовно в 900 тисяч доларів США.

Не знаю , по відео видно - або це не "Хаймарс" , або наші навчилися запускати по одній
показати весь коментар
24.09.2023 21:52 Відповісти
по акции 3 480 000 USD....
показати весь коментар
25.09.2023 10:36 Відповісти
На другій машині - як мінімум два трупи (придівіться, їх видно). Кожному МО РФ повинно буде виплатити по 150 тис. дол. Якраз окупить вартість двух ракет (по 150 тис. дол). Все решта - це чістий профіт
показати весь коментар
24.09.2023 21:31 Відповісти
черговий свідок секти "поцарапали вікна в бізнесцентрі".
показати весь коментар
24.09.2023 22:09 Відповісти
По танку ударила болванка
Прощай любимий екіпаж
показати весь коментар
24.09.2023 21:10 Відповісти
... но "Лада" прібила в Саратов,
і Ксєнія вошла в кураж.
показати весь коментар
24.09.2023 21:35 Відповісти
Тільки не "ударила", а "й%%нула" -- так рима луччє виходить
показати весь коментар
24.09.2023 22:58 Відповісти
Казали не їздити по копаному!
показати весь коментар
24.09.2023 21:10 Відповісти
це було близько. але обидва лівіше на пару метрів ніж ціль.
показати весь коментар
24.09.2023 21:16 Відповісти
Ось що Хаймарс Животворящій робить!!!
показати весь коментар
24.09.2023 21:19 Відповісти
А один хотiв з'їб@тися.
Ну то крєпкого здоров'я йому.
показати весь коментар
24.09.2023 21:20 Відповісти
Довго думав і ******* от увідєного)))
показати весь коментар
24.09.2023 21:35 Відповісти
Чудова реклама найкращих ліків для московитів - пігулок HIMARS!
показати весь коментар
24.09.2023 21:21 Відповісти
перша ракета кучність 6 метрів, друга - 2метра. Дуже гарний результат.
показати весь коментар
24.09.2023 21:24 Відповісти
По друге, робота по поодинокім цілям дає впевненість що боєкомплектів до Хаймарсів вже поставлено дуже багато.
показати весь коментар
24.09.2023 21:27 Відповісти
Придивіться, там обидві ракети буквально залетіли в люки. На мою думку пуляли чимось (само)навідним.
показати весь коментар
24.09.2023 21:36 Відповісти
тисни на паузу і переконайся сам, ракети добре видно.
показати весь коментар
24.09.2023 21:38 Відповісти
Мда, перша трохи мазанула.
показати весь коментар
24.09.2023 21:39 Відповісти
показати весь коментар
24.09.2023 21:44 Відповісти
Вторая тоже.
показати весь коментар
25.09.2023 10:03 Відповісти
Или то, что орки стали умнее и не размещают в зоне поражения хаймарсов "вкусных" объектов
показати весь коментар
24.09.2023 22:28 Відповісти
а чем они воюют, вилами?
показати весь коментар
25.09.2023 10:40 Відповісти
Бьют Хаймарсами по одиночным целям, т.к. кацапы не размещают в зоне действия Хаймарсов скопления техники или склады с БК или ГСМ
показати весь коментар
25.09.2023 15:48 Відповісти
танк с полным бк за несколько миллионов уже вкусная цель..
показати весь коментар
25.09.2023 15:53 Відповісти
Два з двох! Це просто круто!
показати весь коментар
24.09.2023 21:34 Відповісти
Да, какая точность, Супер!
показати весь коментар
24.09.2023 21:41 Відповісти
Прохання до редакторів "ЦЕНЗОР.НЕТ" не перетворювати ресурс на клікбейтне жовте видання типу УНІАН, бо такими темпами дійдете до статей з ворожками, астрологами та втратите чимало користувачів. От як має сприймати вас читач, якщо ви називаєте скупченням техніки дві одиниці? Як брехунів, або як видання, яке вважає свої читачів дурнями.
показати весь коментар
24.09.2023 21:49 Відповісти
Скупчення - від слова "купа", а купа не може містити менше 4-х шт.
показати весь коментар
25.09.2023 09:27 Відповісти
за ювелірну роботу респект...
але невже високоточні ракети яких так бояться *******, які коштують купу бабла, яких так нк вистачає, варто використовувати на кончені тазики???
панове командири, думайте і плануйте Ваші дії
плануйте і думайте.
з повагою і без нарікань
але думайте
показати весь коментар
24.09.2023 21:50 Відповісти
Від цих двох ракет - декілька трупів. Придивіться до другої машини, там видно кацапів зверху неї. І ще одне: підраховано, що на кожного 200-го кацапа тратиться біля 500 тис. дол. Цей ракетний удар коштував меньше 100 тис. дол за кожного дохлого або покаліченого кацапа
показати весь коментар
24.09.2023 22:06 Відповісти
Можливо, ці дві вогневі точки орків дуже дошкуляли нашим бійцям.
показати весь коментар
25.09.2023 09:30 Відповісти
тому я й не наполягаю а питаю.
невже доцільно було це робити?
показати весь коментар
25.09.2023 09:44 Відповісти
КРАСИВОЕ
показати весь коментар
24.09.2023 21:58 Відповісти
СЛАВА ЗСУ! Смерть кацап'ячим покидькам.
показати весь коментар
24.09.2023 22:04 Відповісти
показати весь коментар
24.09.2023 22:38 Відповісти
Старе відео...але гарне
показати весь коментар
24.09.2023 23:25 Відповісти
Нове не можна показувати.
показати весь коментар
25.09.2023 01:23 Відповісти
Вражаюча точність!
показати весь коментар
25.09.2023 01:22 Відповісти
мне кажется порою что кацапы с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда то а превратились в белых ,,жигулей,,
показати весь коментар
25.09.2023 06:57 Відповісти
 
 