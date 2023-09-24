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Зеленський (17537) звернення (359)

За цей тиждень маємо багато хороших оборонних рішень, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський ввечері 24 вересня традиційно виступив із зверненням до українців.

Як інормує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі українського президента.

Зеленський зазначив: "Продуктивний був тиждень. Дуже. Маємо багато хороших оборонних та інших рішень.

Оборонні пакети. Від Сполучених Штатів – це артилерія, потрібні снаряди, ракети для "хаймарсів", ракети для ППО, додаткові системи ППО, тактичні машини та ще деякі інші види зброї, які заявлять самі про себе на полі бою. Від Канади маємо рішення про тривалу оборонну підтримку. Обсяг – пів мільярда доларів США. Зокрема, це "медеваки" – евакуаційні машини, які дуже потрібні на фронті. Домовилися про виробництво та постачання".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маріуполь житиме в Україні. Мелітополь звільнимо, - Зеленський привітав із святом 17 українських міст, два з яких знаходяться в окупації

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+19
П***іти - не мішки носити...
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24.09.2023 21:24
+13
я чемпіон!!!
нам щось дадуть...
що своє маємо???
ти вже п"ятий рік президент
чи в тому що просрали, вкрали та здали клятий порох винуватий???
де, *****, держоборонзамовлення за 2022 рік???
де закупщик яєць по 17
де 36 ярдів??
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24.09.2023 21:42
+12
Шут чотири рази відкосив від армії. Тепер герой
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24.09.2023 21:31
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П***іти - не мішки носити...
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24.09.2023 21:24 Відповісти
я чемпіон!!!
нам щось дадуть...
що своє маємо???
ти вже п"ятий рік президент
чи в тому що просрали, вкрали та здали клятий порох винуватий???
де, *****, держоборонзамовлення за 2022 рік???
де закупщик яєць по 17
де 36 ярдів??
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24.09.2023 21:42 Відповісти
Шут чотири рази відкосив від армії. Тепер герой
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24.09.2023 21:31 Відповісти
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24.09.2023 21:31 Відповісти
а потужних вже нiяк?
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24.09.2023 21:34 Відповісти
Потужний - то наступ. Був.
А тепер оборона. Хороша. Буде.
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24.09.2023 21:43 Відповісти
Пакет допомоги від США був сформований ще до його поїздки.
500 млн$ допомоги від Канади ти ж і розкрадеш. Он вже знову про той музей загундів.
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24.09.2023 21:35 Відповісти
Чудово, що Канада фінансуватиме добудову Музею Голодомору, який Зе-влада під приводом "всі гроші на фронт" хотіли не завершити. Дякуємо пане Трюдо!
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24.09.2023 21:35 Відповісти
конферансьє єрмака так патетично зачитує тексти з суфлеру, що невтаємничений глядач може зробити хибне припущення, що конферансьє цей текс навіть читав до того, як його прочитати на камеру... Ніт! Професійний конферансьє з ОПи зачитуює тексти зходу, миттєво, блискавично, навіть не заглиблюючись у зміст ... Бо не на часі!
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24.09.2023 21:41 Відповісти
Президент виконує неймовірний тягар суоєї роботи. Вам і не уявити як і що це за груз. Тому тихенько сидіть на дивані і попукуйте.
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24.09.2023 21:47 Відповісти
А ти поц, в гішпанії сидиш та забруднюєш повітря, дятел.
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24.09.2023 21:51 Відповісти
... то Президент виконує! До нашого так це відноситься..як Ви до мишок грізлі!!! Схоже звучить...але ніяк не одне і теж!))
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24.09.2023 21:53 Відповісти
Поки що тут гучно попукуєш ти, Теті Гризло , а твій кумір - гнусавий конферансьє лише відпрацьовує оманський договорняк, про який український народ дізнається подробиці вже після того, як все зрадливе шапіто сяде за держзраду років на 15.
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24.09.2023 21:54 Відповісти
Це чиста правда - пише книжки кожен місяць, потужно тренується у спортзалі та ще і відосики кожен день. Тільки на асамблеї ООН і відпочити може.
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24.09.2023 22:07 Відповісти
Потужних как уровень вашего воровства или как?
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24.09.2023 21:44 Відповісти
Потужність їх рівня крадівництва може зрівнятись лише з потужністю термоядерної зброї.
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24.09.2023 22:12 Відповісти
Походу был "салют" на аэродроме...
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24.09.2023 21:44 Відповісти
Як інормує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі українського президента. Джерело: https://censor.net/ua/v3445384

Повідомляємо шановному Центору, що офіційними джерелами інформації про діяльність президента України є :

офіційний сайт президента України
https://www.president.gov.ua/

газета "Урядовий кур'єр".
https://ukurier.gov.ua

Все решта ....
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24.09.2023 21:47 Відповісти
І ще офіційна(підтверджена ресурсом) сторінка у Facebook та у Twitter(зараз X, підтверджена). Так що…
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24.09.2023 23:30 Відповісти
Те, що її підтвердив якийсь фкйсбук для офіційного статусу не має значення.
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25.09.2023 17:01 Відповісти
Не якийсь фейсбук, а офіційний канал на Фейсбук. Там і офіційна сторінка Генерального штабу Збройних сил України є, ви знали?)
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25.09.2023 21:45 Відповісти
*****, з 2019-го цей гидкий і страшний зелений сон. Як прокинутись?
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24.09.2023 21:48 Відповісти
Пробував ущипнути, не допомагає!
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24.09.2023 21:53 Відповісти
..як тільки бачу, чи чую... вивертає по повній!!
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24.09.2023 21:55 Відповісти
Гундосик, коли матимемо багато хороших нових про боротьбу с корупцією і посадку гнид зелених, які зараз 3,14дять гроші?
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24.09.2023 21:52 Відповісти
Вони, як козачество із біробіджана, розпродовують обоз. Це гешефт, нічого особистого.
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24.09.2023 21:55 Відповісти
любі поставки плануються, розглядаються конгресом, голосуються, затверджуються.
на це йдуть місяці!!!!!
я поїхав, нам дають....
В Україні блабла вже не катіт, відоси теж
ми оцінюємо по реальних справах,
а справ на ОП з очільником, має бути вже вагон і ще повний віз
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24.09.2023 21:56 Відповісти
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24.09.2023 22:11 Відповісти
Хз, на цьому тижні я тільки бачив як тобі на іпало сідали всі підряд.
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24.09.2023 22:51 Відповісти
Птіца-гаварун.
Або хом'як-******.

Суцільні віртуальні перемогли у сиплого хлопця...
Особливо після того, як його у США видрали насуху і послали нах без Атакамсів.
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25.09.2023 01:36 Відповісти
 
 