За цей тиждень маємо багато хороших оборонних рішень, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський ввечері 24 вересня традиційно виступив із зверненням до українців.
Як інормує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі українського президента.
Зеленський зазначив: "Продуктивний був тиждень. Дуже. Маємо багато хороших оборонних та інших рішень.
Оборонні пакети. Від Сполучених Штатів – це артилерія, потрібні снаряди, ракети для "хаймарсів", ракети для ППО, додаткові системи ППО, тактичні машини та ще деякі інші види зброї, які заявлять самі про себе на полі бою. Від Канади маємо рішення про тривалу оборонну підтримку. Обсяг – пів мільярда доларів США. Зокрема, це "медеваки" – евакуаційні машини, які дуже потрібні на фронті. Домовилися про виробництво та постачання".
Будь ласка, зачекайте...
нам щось дадуть...
що своє маємо???
ти вже п"ятий рік президент
чи в тому що просрали, вкрали та здали клятий порох винуватий???
де, *****, держоборонзамовлення за 2022 рік???
де закупщик яєць по 17
де 36 ярдів??
А тепер оборона. Хороша. Буде.
500 млн$ допомоги від Канади ти ж і розкрадеш. Он вже знову про той музей загундів.
Повідомляємо шановному Центору, що офіційними джерелами інформації про діяльність президента України є :
офіційний сайт президента України
https://www.president.gov.ua/
газета "Урядовий кур'єр".
https://ukurier.gov.ua
Все решта ....
на це йдуть місяці!!!!!
я поїхав, нам дають....
В Україні блабла вже не катіт, відоси теж
ми оцінюємо по реальних справах,
а справ на ОП з очільником, має бути вже вагон і ще повний віз
Або хом'як-******.
Суцільні віртуальні перемогли у сиплого хлопця...
Особливо після того, як його у США видрали насуху і послали нах без Атакамсів.