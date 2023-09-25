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Під час виступу Зеленського в парламенті Канади було вшановано 98-річного ветерана Ярослава Гунька, який боровся проти росіян. ВIДЕО
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Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Канади, у парламенті цієї країни Зеленський, Трюдо та депутати парламенту вшанували аплодисментами ветерана дивізії "галичина" Ярослава Гунька.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри події поширені у соцмережах.
Зазначається, що канадійський парламент аплодував Ярославу Гуньку — 98-річному українцю, який воював проти росіян ще під час Другої світової війни.
Гунька воював у складі дивізії "Галичина", а згодом емігрував до Канади. Його вшанували під час виступу президента Зеленського у Канаді.
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Комісія Дешена встановила, що в той час у Канаді проживало близько 600 колишніх членів дивізії Ваффен-СС «Галичина». Але суддя Жюль Дешен заявив, що членство в дивізії саме по собі не є військовим злочином.
Домінік Арель, завідувач кафедри україністики в Університеті Оттави, розповів CBC News у неділю, що дивізія, до складу якої входив «Гунькo», залучила тисячі українських добровольців, багато з яких приєдналися з надією, що зможуть здобути незалежність України.
Тільки німці з самої Німеччини могли воювати в німецькій армії, пояснив Арель, тому ненімецькі добровольці, які вірили в нацистські цілі або прагнули використовувати нацистську владу в своїх цілях, були організовані в дивізії СС.
Арель сказав, що комісія не виявила жодних доказів того, що дивізія була причетна до звірств конкретно проти євреїв, хоча дивізія була причетна до пізніших нападів на польських цивільних осіб.
Не існувало доказів скоєння злочинів Дивізією "Галичина",Членство в дивізії не могло бути підставою для судового переслідування в Канаді,Не існувало підстав для позбавлення громадянства чи переслідування ветеранів дивізії в Канаді.[21]
Нюрнберзький процес, який тривав з 20 листопада 1945 до 1 жовтня 1946 року та розглядав військові злочини нацистів, також не знайшов доказів скоєння нею військових злочинів. Згадки про неї немає в обвинувальному акті і жоден вояк "Галичини" засуджений не був[22].
У Львові 28 квітня щорічно проводиться парад «вишиванок» в честь воїнів СС «Галичина».[23]
За рішенням депутатів Львіської міської ради від 20 березня 2013 року з 1 квітня близько 15 ветеранів дивізії, які проживають у Львові, вперше в історії України отримають від міста доплату до пенсії у розмірі тисячу гривень[24].
«Тисячі хлопців, які вірили, що захищають Україну, безвідповідальні керівники кинули в м'ясорубку під Бродами, і захищали вони, фактично, не Україну, а Третій рейх. Тому про які вшанування роковин дивізії може бути мова? Радше це траур, немає чому тішитись, йдеться про трагедію людей, які у вирі Другої світової війни опинились у надзвичайно складній ситуації. Люди були дезорієнтовані, не знали, до кого примкнути, в який спосіб проявити свій патріотизм і це стало наслідком того, що багато осіб дійсно вступали добровольцями в дивізію СС «Галичина», але гинули вони за чужу справу, не за Україну. Бо Гітлер ніякої самостійної України не збирався встановлювати». «Якби дивізія створювалась у 1941 році, то можна було б зрозуміти ілюзії добровольців. Бо тоді ще не було зрозуміло, що Гітлер несе для України. Але у 1943-1944 роках, після того, як гітлерівці вчинили в Україні масовий терор, знищили кілька мільйонів людей, плекати якісь ілюзії стосовно того, що гітлерівська Німеччина може бути союзником України, це був нонсенс» - говорить український історик, професор Українського католицького університету Олександр Зайцев.
Нюрнберзький трибунал не визнавав злочинною дивізію "Галичина"
Дивізія СС "Галичина" - одна зі сторінок української історії, про яку тривають суперечки і в самій Україні. Та й офіс Зеленського не так давно брав участь у такій дискусії, різко засуджуючи глорифікацію учасників дивізії.
Її створили у 1943 році з тисяч юних добровольців, які вважали, що будуть воювати за волю України. Підрозділ брав участь у низці боїв на Галичині, був розбитий і реформований.
Проте не варто плутати його з Українською повстанською армією, яка воювала спочатку проти нацистських військ, а потім проти радянських підрозділів аж до кінця 50-х років. Навіть Степан Бандера не підтримував створення СС "Галичини".
Після завершення війни підрозділ опинився в англійській зоні окупації, його учасники провели певний час в таборах для полонених. Захід не видав їх СРСР, молодих вояків відпустили й вони роз'їхались по всьому світу і стали активними учасниками української діаспори.
Трибунал у Нюрнберзі не довів причетність СС "Галичини" до воєнних злочинів, тож юридичних претензій до них у нових країнах не було.
Проте приставка СС наклала на них тавро, яке в Україні навіть в 2021 році викликало різке несприйняття.
Тоді у Києві кілька сотень людей провели марш на честь СС "Галичина", який зрештою засудило керівництво держави та столиці. А офіс президента Зеленського опублікував гнівну реакцію на марш і назвав його пропагандою нацистського режиму. "Нацисти намагалися використовувати людей на захоплених територіях заради своїх цілей», - оцінив Офіс президента саме створення СС "Галичини".
Понад те, відомий дослідник українських націоналістичних рухів Володимир В'ятрович хоч і назвав учасників СС "Галичина" "жертвами" Другої світової війни, але марш на їхню честь також не підтримав.
Що якнайкраще змальовувало ставлення до дивізії не тільки більшості населення України, а й навіть яскравих дослідників та прихильників націоналістичних рухів XX століття.
Польша, лучший союзник Украины, никогда не согласится обелять таких преступников!
Как посол Польши в Канаде, я ожидаю извинений, - дивизия СС «Галичина» известна по военным преступлениям против поляков, на юго-востоке Польши и в дистрикте Галиция, евреев, белорусов и словаков,,.