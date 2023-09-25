УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11833 відвідувача онлайн
Новини Відео За кордоном
12 631 115
Зеленський (17537) Канада (1511) СС Галичина (38) Трюдо Джастін (287)

Під час виступу Зеленського в парламенті Канади було вшановано 98-річного ветерана Ярослава Гунька, який боровся проти росіян. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Канади, у парламенті цієї країни Зеленський, Трюдо та депутати парламенту вшанували аплодисментами ветерана дивізії "галичина" Ярослава Гунька.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри події поширені у соцмережах.

Зазначається, що канадійський парламент аплодував Ярославу Гуньку — 98-річному українцю, який воював проти росіян ще під час Другої світової війни.

Гунька воював у складі дивізії "Галичина", а згодом емігрував до Канади. Його вшанували під час виступу президента Зеленського у Канаді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нижня палата парламенту Канади засудила РФ за депортацію українських дітей

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+25
В мене таке враження, що Канада це справжня Україна.
показати весь коментар
25.09.2023 01:42
+22
Шана ветерану визвольних змагань!
показати весь коментар
25.09.2023 01:41
+20
Марек! Не мели дурниць Не "підрозділи СС були визнані "злочинними", а "організація" Переслідувалися саме її члени - а "дивізійники" "Галичини" ними не були Просто вони організаційно підлягали командуванню Гімлера, котрий займався формуванням цих військових частин з представників "не німців" Тому вони іменувалися "Ваффен СС" ("зброя СС") Ти ж не називаєш Т-34 "комуністом" тому, що ним управляв член ВКП(б) ? Крім того - немало "дивізійників" пізніше пішли до УПА, де чесно воювали за УКраїну Ти польську "історію" Польщі нам в очі не тикай - поляки теж не "білі та пухнасті" Починаючи з часів Брестської унії Польща дивилася на Україну, як на колонію, а на українців - як на людей "другого гатунку" Саме тому українці не підтримували поляків у визвольній боротьбі "за нашу і вашу свободу" - проти царизму Бо ще пам"ятали сокири польських катів у Кодні Краще вже московська нагайка! Останній раз українці повірили полякам у 18-му Чим закінчилося? "Полонізацією", "осадництвом", "пацифікацією" та "Березою Картузькою" Тому протистояння УПА Армії Крайовій на Волині - лише "відкат" на довоєнні репресії поляків по відношенню до жителів Західної України Поляки самі собі ворогів створили, а потім "страшно обурювалися" - "а ми чим винуваті?!!!" Ви "клепаєте" на УПА - за "різню" на Волині А чим займався Ромуальд Райс -"Бурий" на Берестейщині? Адже там УПА не було! Це була Білорусь - а не Україна! Але Райс у вас - "герой"!А ми Лебедя(безпосереднього організатора "різні на Волині") практично не згадуємо І чомусь величезна польська діаспора у США навіть не писнула за весь післявоєнний період про те, що Лебедя требя притягти до відповідальності як "здрайцу" та воєнного злочинця А він до самої смерті жив у США І не ховався! Що це, як не "подвійні стандарти"?
А тепер починай верещать про моє "польськоненависництво" Мені не звикать: я тут і "внуком НКВДиста" числився і "жидовською мордою (і одночасно - антисемітом) і "недобитим Бандерою" і "білорусофобом" (А - забув! Ще "армяноненавистником" і "врагом Азербайджана") А я просто стараюсь притримуваться об"єктивності В Писанні сказано - "Не сотвори собі кумира!" (для поклоніння) А ви собі "кумирів" сотворили і поклоняєтесь вами ж створеному
показати весь коментар
25.09.2023 03:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
У 1985 році тодішній прем'єр-міністр Брайан Малруні закликав створити королівську комісію, щоб з'ясувати, чи стала Канада притулком для військових злочинців.

Комісія Дешена встановила, що в той час у Канаді проживало близько 600 колишніх членів дивізії Ваффен-СС «Галичина». Але суддя Жюль Дешен заявив, що членство в дивізії саме по собі не є військовим злочином.

Домінік Арель, завідувач кафедри україністики в Університеті Оттави, розповів CBC News у неділю, що дивізія, до складу якої входив «Гунькo», залучила тисячі українських добровольців, багато з яких приєдналися з надією, що зможуть здобути незалежність України.

Тільки німці з самої Німеччини могли воювати в німецькій армії, пояснив Арель, тому ненімецькі добровольці, які вірили в нацистські цілі або прагнули використовувати нацистську владу в своїх цілях, були організовані в дивізії СС.

Арель сказав, що комісія не виявила жодних доказів того, що дивізія була причетна до звірств конкретно проти євреїв, хоча дивізія була причетна до пізніших нападів на польських цивільних осіб.
показати весь коментар
25.09.2023 08:33 Відповісти
Після закінчення Другої світової війни, протягом років лунали звинувачення у скоєнні воєнних злочинів вояками дивізії, зокрема проти поляків та євреїв. На вимогу Фонду Візенталя та деяких членів парламенту Канади в 1986 році створили урядову комісію, відому як Комісія Дешена. Вона мала розслідувати факти переховування воєнних злочинців у Канаді, серед них також і колишніх вояків дивізії. Після вивчення архівних матеріалів і допиту свідків комісія у своєму офіційному рішенні від 1987 року визнала, що:
Не існувало доказів скоєння злочинів Дивізією "Галичина",Членство в дивізії не могло бути підставою для судового переслідування в Канаді,Не існувало підстав для позбавлення громадянства чи переслідування ветеранів дивізії в Канаді.[21]

Нюрнберзький процес, який тривав з 20 листопада 1945 до 1 жовтня 1946 року та розглядав військові злочини нацистів, також не знайшов доказів скоєння нею військових злочинів. Згадки про неї немає в обвинувальному акті і жоден вояк "Галичини" засуджений не був[22].

У Львові 28 квітня щорічно проводиться парад «вишиванок» в честь воїнів СС «Галичина».[23]

За рішенням депутатів Львіської міської ради від 20 березня 2013 року з 1 квітня близько 15 ветеранів дивізії, які проживають у Львові, вперше в історії України отримають від міста доплату до пенсії у розмірі тисячу гривень[24].

«Тисячі хлопців, які вірили, що захищають Україну, безвідповідальні керівники кинули в м'ясорубку під Бродами, і захищали вони, фактично, не Україну, а Третій рейх. Тому про які вшанування роковин дивізії може бути мова? Радше це траур, немає чому тішитись, йдеться про трагедію людей, які у вирі Другої світової війни опинились у надзвичайно складній ситуації. Люди були дезорієнтовані, не знали, до кого примкнути, в який спосіб проявити свій патріотизм і це стало наслідком того, що багато осіб дійсно вступали добровольцями в дивізію СС «Галичина», але гинули вони за чужу справу, не за Україну. Бо Гітлер ніякої самостійної України не збирався встановлювати». «Якби дивізія створювалась у 1941 році, то можна було б зрозуміти ілюзії добровольців. Бо тоді ще не було зрозуміло, що Гітлер несе для України. Але у 1943-1944 роках, після того, як гітлерівці вчинили в Україні масовий терор, знищили кілька мільйонів людей, плекати якісь ілюзії стосовно того, що гітлерівська Німеччина може бути союзником України, це був нонсенс» - говорить український історик, професор Українського католицького університету Олександр Зайцев.
показати весь коментар
25.09.2023 09:06 Відповісти
Це Ваша особиста думка про рішення Комісії Дешена. Ви маєте право на свою особисту думку ("мнение", по-вашому), але вага цієї думки ("мнения) = 0.
показати весь коментар
25.09.2023 11:06 Відповісти
На питання злочинної діяльності 14-ї дивізії Ваффен - СС "Галичина" давно є відповіді в вердикті Нюнбергського трибуналу, де чітко сказано, що військовослужбовці цієї дивізії не вчиняли воєнних злочинів.
Нюрнберзький трибунал не визнавав злочинною дивізію "Галичина"
показати весь коментар
25.09.2023 11:23 Відповісти
Так, Waffen SS - це зовсім не SS. Боролися за вільну Україну. Да, проти спільного ворога. Однак, в порівнянні з нацистами була інша мета в разі перемоги. На превеликий жаль, не всі вдосконало знають історичні моменти про період боротьби за свободу України. Тому, при наявності абрівіатури SS дивізії Waffen "Галичина", велика кількість людей сприймає це як організація SS. При цьому, в Нюрнберзі все розклали по полицям. Слава Україні!
показати весь коментар
25.09.2023 14:25 Відповісти
BBC

Дивізія СС "Галичина" - одна зі сторінок української історії, про яку тривають суперечки і в самій Україні. Та й офіс Зеленського не так давно брав участь у такій дискусії, різко засуджуючи глорифікацію учасників дивізії.

Її створили у 1943 році з тисяч юних добровольців, які вважали, що будуть воювати за волю України. Підрозділ брав участь у низці боїв на Галичині, був розбитий і реформований.

Проте не варто плутати його з Українською повстанською армією, яка воювала спочатку проти нацистських військ, а потім проти радянських підрозділів аж до кінця 50-х років. Навіть Степан Бандера не підтримував створення СС "Галичини".

Після завершення війни підрозділ опинився в англійській зоні окупації, його учасники провели певний час в таборах для полонених. Захід не видав їх СРСР, молодих вояків відпустили й вони роз'їхались по всьому світу і стали активними учасниками української діаспори.

Трибунал у Нюрнберзі не довів причетність СС "Галичини" до воєнних злочинів, тож юридичних претензій до них у нових країнах не було.

Проте приставка СС наклала на них тавро, яке в Україні навіть в 2021 році викликало різке несприйняття.

Тоді у Києві кілька сотень людей провели марш на честь СС "Галичина", який зрештою засудило керівництво держави та столиці. А офіс президента Зеленського опублікував гнівну реакцію на марш і назвав його пропагандою нацистського режиму. "Нацисти намагалися використовувати людей на захоплених територіях заради своїх цілей», - оцінив Офіс президента саме створення СС "Галичини".

Понад те, відомий дослідник українських націоналістичних рухів Володимир В'ятрович хоч і назвав учасників СС "Галичина" "жертвами" Другої світової війни, але марш на їхню честь також не підтримав.

Що якнайкраще змальовувало ставлення до дивізії не тільки більшості населення України, а й навіть яскравих дослідників та прихильників націоналістичних рухів XX століття.
показати весь коментар
25.09.2023 20:08 Відповісти
Лише закінчена потвора може кидатись лайном у людей, які пішли у Дивізію Галичина в 1943 р. після вбивств, депортацій та репресій на західній Україні у 1939-1941, які чинила осатаніла москальська більшовицька наволоч. Всього із західної України в 1939-1940 pp. було вислано до Сибіру, Поволжя, Казахстану та на Північ, за різними підрахунками, від 10 до 20 % населення. Чимало невинних людей, яких німецько-радянська війна у 1941 застала в місцевих тюрмах, було просто знищено, деяких людей радянська влада нелюдськи катувала перед тим, як вбити. ТОж всі, хто відкриває свого брудного рота на Ярослава Гунька та всіх тих молодих людей, які пішли в 1943 до УД Галичина, нехай йдуть нах... за рускім карабльом, бо ці хлопці мали повне право йти воювати проти більшовицького ГУЛАГУ після того, що більшовицько-москальська влада вчинила з їхніми близькими та знайомими у 1939-1941. При Ваффен-СС були створені військові формування з іноземців, зокрема й Галичина, лише через те, що у Вермахті тоді могли служити лише громадяни Німеччини. Члени дивізіяї Галичина не визнана на Нюрнбергському процесі винними у злочинах, тож всі, хто зараз педалює та розкручує байки про "нацистів" серед дивізійників, це або москалота, або ті, хто на фінансуванні москалоти.
показати весь коментар
25.09.2023 21:02 Відповісти
Польский посол в Канаде Витольд Дзельский заявил: ,,Польша ждет извинений за приглашение и чествование в парламенте Канады 98-летнего ветерана с Украины, который во Второй мировой войне служил в составе СС «Галичина».
Польша, лучший союзник Украины, никогда не согласится обелять таких преступников!
Как посол Польши в Канаде, я ожидаю извинений, - дивизия СС «Галичина» известна по военным преступлениям против поляков, на юго-востоке Польши и в дистрикте Галиция, евреев, белорусов и словаков,,.
показати весь коментар
25.09.2023 21:17 Відповісти
А Нюрнберзький трибунал не визнав нікого з дивізії воєнними злочинцями. Кому вірити? Послу Польщі в Канаді, чи міжнародному трибуналу, який діяв відразу після війни і був максимально об'єктивний? Але вибачатись доведеться, бо німецький нацизм це зло.
показати весь коментар
29.09.2023 22:12 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 