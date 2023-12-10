У гуртожитку на Львівщині жорстоко побили першокурсників. Поліція розпочала кримінальне провадження. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
За фактом побиття першокурсників одного з училищ на Львівщині розпочато кримінальне провадження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
"8 грудня під час моніторингу соціальних мереж співробітники поліції Львівщини виявили відео, на якому кілька молодих хлопців, ймовірно, учнів старших курсів одного з навчальних закладів, в присутності багатьох очевидців, по черзі завдавали ударів в голову та в ділянку грудей іншим хлопцям, ймовірно, учням-першокурсникам цього ж навчального закладу. При цьому для нанесення ударів старшокурсники використовували боксерську рукавицю", - йдеться у повідомленні.
Як встановили співробітники Золочівського районного відділу поліції, подія сталась у жовтні в гуртожитку професійного училища, розташованого в одному з сіл району.
За фактом слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.
Усі учасники події встановлені. Досудове розслідування триває.
З потерпілими працюють психологи.
Будь ласка, зачекайте...
Не можна такі речі виправдовувати . Але в порівняні з московією - в нас навіть дідовщина якась інтелігентана
Не всі гуртожитки є скотарнями, тому не варто узагальнювати.
Можливо, в назві вулиці секрет
Чоловіки мають бути готові давати відсіч - а не бути слухняним бидлом , .чекаючи на допомогу - мами ,тата , поліції, Нати чи оон
Тож один стібався до нього, хоча хлопець був тихий, ввічливий. Та одного разу не витримав, взяв і штрикнув ножем. Усі живі зосталися і хлопець цей умовно отримав.
хоча його помилувати точно треба було би.
багато таких "пробиттів" закінчувалось листом "ОЙ! у вашого синка.... (кондрашечка)" случілась.
Вибач, а чому різне бидло має до когось чіплятись??
ти совок. і ясно шо чекаєш русню, інакше не можу зрозуміти - виправдовувати ідіотські "пробивки", да тобі треба ракетою пробивку - а чо? По- братськи ж?
це те що попало на камеру.
де там фаріон, ніцой? все ж було українською....
Я бачив як з людини котра била "лося" й "фанеру" ставав нормальний чоловік та батько.
особливо якщо подумає що ти якийсь не такий, за столом то. а чо, давай, йди.
"нормальний" поки його не приставлять до стіни та не спитають, а тоді вже - просто непоганий, був.
тьху. ти сам совок походу
Але я вам скажу , що в таких дітей - не може бути принципового та рішучого батьа - тому що хлопці ,яких бють ведуть себе , як безхарактерні слимаки - а це означає , що ця безхарактерність це риса батька.
Неможливо уявити , що рішучий та сильний духом батько виховав такого безвольного сина.
Розповім, але один раз, тобі/вам.
Наслідків небуде НІЯКИХ(сили удару недостатньо щоб були наслідки).
Про "підстав іньшу щоку" то твої/ваші фантазії.
У світі не практикують "покарання суворійше ніж злочин". Можливо ти/ви зміниш/зміните свою країну але тоді тебе/вас можуть сприймати як дикунів.
Ізолювати тебе/вас є засоби й вже давно: в'язниця, психіатрична лікарня.
Если бы не контекст статьи, я бы подумал что это вообще какая-то тренировка или закалка, направленная на умение держать удар.
Ну а иерархические издевки были всегда и везде, от этого никуда не деться, законом это не поправить, как и ответственностью родителей. В Совке вон были и порицания, и постановки на учет в милицию, и все остальное, а было все точно так же. Собственно и на цивилизованном западе происходит все то же самое в школах и колледжах. И в Китае. Ну может разве что в ОАЭ и Иране не происходит, но цена этому слишком высока.
Тот кто предлагает вмешиваться, наказывать, и тд - просто человек без педагогического образования, не представляющий как это всё работает и чем оно чревато после.
2. Пiсля рiзанини або стрiлянини в школi або в армii, все це продовжуеться одразу пiсля спаду резонансу.
3. Давайте ви прочитаете бодай одну книжку з педагогiки, а тодi ми з вами продовжимо. А ще краще щось iз вiковоi та педагогiчноi психологii, там приклади формування iерархiчних взаемовiдносин у чоловiчих колективах розбираються по кicточкам.
2. є досліджені приклади?
3. що саме ви читали, бо складається враження що нічого
иногда, бsвает от такого "умения", = фибрилляция.
ты хоть в курсе что это такое?
и как потом действовать то?
м?
ептиль, можно то же самое - ударить по ногам сотне студентов, но у кого то нога сломается.
ну иии??? повезли в лазарет, а тут? - тупо останется 4 минуты чтобы спасты - ТЫ лично в курсе как, что, и чем именно делать чтобы поддержать отъехавшего от "экспериментов"?
олух, я и погуглил, шоб не быть как ты:
о́лух
Мужской род
разговорное
Глупый, непонятливый человек, дурак.\\\\\\\\\\\\\
Раз на раз не приходится. Проблема кроется выше чем "ответка".
Вместо того чтобы превентивно препятствовать появлению имбецилов в обществе, вы чисто по-русски (нет, не по-советски, а именно по-рассеянски) предлагаете обществу забить; дождаться появления имбецила; отправить его на ноль чтобы вдобавок этот имбецил получил контузию и вкус к лишению людей жизни; и вернуть его в общество.
Если я вас правильно понимаю, то вы предлагаете лечить понос затыканием жопы.
Но ведь этому конкретному промежутку времени что-то предшествовало.
Чаще всего - это забитый болт на воспитание + игнорирование самых мелких косяков.
Меня "воспитывали" на купировании таких предшествующих "признаков" некерованостi.
То есть давать по жопе надо не тогда когда подросток избил одноклассников, а еще тогда, когда ребенок потягал за хвостик котика
По-друге, доречi про "срати". Срати не заборониш, тому единий шлях зберегти вулицi чистими - поставити туалети, а не карати постфактум за срання.
По факту, ви нiчим не вiдрiзняетесь вiд цих учнiв ПТУ, хiба що знаходитесь на iншому боцi, але все одно мислите примiтивно: карати, вбивати.
Якби ви вiдрiзнялись вiд цих учнiв ПТУ - ви б читали багато книжок, i знали б що подiбна поведiнка притаманна людству. В будь-якому мiсцi, навiть у святих США. I единий спосiб це зменшити - превентивно. Як це було в Совку, як це зараз е на Заходi.
P.S. Яка Европа ?))) Це там де за 300 м. вiд елiсейських полей гвалтують дiвчат, а полiцiя з цим нiчого не може заподiяти ?)) Ви б перед фантазуванням про Европу, краще б спочатку там пожили декiлька мiсяцiв як громадянин, а не як турист i нарештi зняли рожевi окуляри.
Якщо ви пропонуете вбивати за знущання - то вам не в Европу, вам до Сомалi )))
Более того, я - за введение физических наказаний. Розга иными словами. Плохо, унизительно, но действенно.
5 розг на главной площади города со спущенными штанами, как по мне будут действовать лучше минного поля
Стісняюсь спитать, скільки пан прожив в совку? (Я - 40 років, якщо що). І маю всі підстави стверджувати, що всі совкові засоби "зменшення" - до сраки, це якщо висловлюватись інтелігентно. Бо ці "засоби" були імітацією "боротьби с тяшкім наслєдієм буржуазново прошлово". Як і все в совку, що стосувалося культури та виховання.
Та й на шару ужравсь.
І з якимось жлобом
На сокирах подравсь.
Дікая жізнь - Wild Life...
Дікая жізнь - у-у! (с)
Ще досі дружимо і зустрічаємося з деякими
Всі жили дружньо і ділились всім
А на відео це просто дич яку ми в гуртожитку вибивали також дружньо )