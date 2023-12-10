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Нацгвардійці безпілотниками знищили машини із окупантами, які їхали дорогами Херсонщини. ВIДЕО
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Оператори 11-ої бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України безпілотниками знищили машини із росіянами, які їздили дорогами тимчасово окупованої Херсонщини.
Серед знищених автомобілів – не тільки легковики. Нацгвардійцям вдалося уразити вантажівку, у якій, ймовірно, сиділа піхота, передає Цензор.НЕТ.
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Так десь і Зеля їде, аж у Кот-Дівуарі … СРАТЬєх ..