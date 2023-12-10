Нацгвардійці безпілотниками знищили машини із окупантами, які їхали дорогами Херсонщини. ВIДЕО

Оператори 11-ої бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України безпілотниками знищили машини із росіянами, які їздили дорогами тимчасово окупованої Херсонщини.

Серед знищених автомобілів – не тільки легковики. Нацгвардійцям вдалося уразити вантажівку, у якій, ймовірно, сиділа піхота, передає Цензор.НЕТ.

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