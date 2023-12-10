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війна (56581) Херсонщина (4274) знищення (4131) 11-а бригада НГУ імені Михайла Грушевського (4)

Нацгвардійці безпілотниками знищили машини із окупантами, які їхали дорогами Херсонщини. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оператори 11-ої бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України безпілотниками знищили машини із росіянами, які їздили дорогами тимчасово окупованої Херсонщини.

Серед знищених автомобілів – не тільки легковики. Нацгвардійцям вдалося уразити вантажівку, у якій, ймовірно, сиділа піхота, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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А ви хоч копійку задонатили?
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10.12.2023 13:42 Відповісти
він не може, в Норвегії дуже дороге життя
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10.12.2023 13:48 Відповісти
Чудові краєвиди і заспокійливі в Україні!
Молодці!! Правильні та вчасні дії!
Слава Захисникам України!

Так десь і Зеля їде, аж у Кот-Дівуарі … СРАТЬєх ..
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10.12.2023 13:46 Відповісти
У Зелі пофіг, що робиться на фронті! Зеля в Аргентину по дорозі і в Африку
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10.12.2023 16:03 Відповісти
А потім вони мстяться цивільним, на протилежному березі. Знищують їх машини
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10.12.2023 23:52 Відповісти
 
 