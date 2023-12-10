Спецпризначенці СБУ за два тижні ліквідували майже 500 російських загарбників. ВIДЕО

За два останні тижні спецпризначенці СБУ ліквідували майже 500 російських загарбників.

СБУ оприлюднили відео ювелірної роботи операторів безпілотників, які нищили російську піхоту, передає Цензор.НЕТ.

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