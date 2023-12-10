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Спецпризначенці СБУ за два тижні ліквідували майже 500 російських загарбників. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
За два останні тижні спецпризначенці СБУ ліквідували майже 500 російських загарбників.
СБУ оприлюднили відео ювелірної роботи операторів безпілотників, які нищили російську піхоту, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+11 Александр Бубликов 95f1e9e8
показати весь коментар10.12.2023 14:26
+7 Марина Нєчаєва 330e7c02
показати весь коментар10.12.2023 14:36
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Будь ласка, зачекайте...
Нытье и пораженческие настроения появляются тогда, когда смерти становятся резонансными.
Можно убивать сколько угодно Иванов - никто даже не узнает о их смерти. Ну пропал и пропал.
А вот если кончнуть Симоньян - на болотах поднимется вой, претензии к собственной власти по поводу дырявой безопасности, убеждение в том что достанут везде, и как минимум тихие мяу по поводу "а не закончить ли нам войну с этими долбанутыми украми".
В терроризм можно играть вдвоем.
Iх Ваньок коштуе дешевше анiж наш дрон.
Мабуть найефективнiша зброя проти цього лайна - штик або фiбровiр.
Де рахунок для доната?