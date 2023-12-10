УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10543 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
45 260 97
армія рф (13505) війна (56581) ліквідація (1953) Авдіївка (2058)

Після провального штурму під Авдіївкою поле бою засіяне трупами: "Пи#дец, что осталось от нас! Сколько же тут полегло!". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла ліквідованих окупантів, що валяються на російській позиції. Російський військовослужбовець зафільмував місце провального штурму своїх товаришів по службі під Авдіївкою. За словами окупанта серед усього підрозділу вижив лише він.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зробив один із уцілілих загарбників. На кадрах можна розгледіти тіла окупантів, які валяються серед амуніції та зброї.

"Я весь розірваний. Пи#дец що залишилося від нас! Скільки ж тут полегло!", - каже росіянин.

Також дивіться: Спецпризначенці СБУ за два тижні ліквідували майже 500 російських загарбників. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+62
Земля бетоном!
показати весь коментар
10.12.2023 15:05
+45
Маловато буде
показати весь коментар
10.12.2023 15:06
+43
І все одно лізтимуть і лізтимуть. Це вже навіть не орки. Орки в порівнянні з кацапами просто вищий розум.
показати весь коментар
10.12.2023 15:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Земля бетоном!
показати весь коментар
10.12.2023 15:05 Відповісти
Маловато буде
показати весь коментар
10.12.2023 15:06 Відповісти
Вони зараз діють хитріше.
Самі кацапи штурмують мало, а вперед гонять диряві корпуси які комплектують щасливими власниками новеньких рос паспортів з Луганської та Херсонської обл...
показати весь коментар
10.12.2023 15:09 Відповісти
Так само, як у вілікую атєчєствєнную гнали під німецькі кулі беззбройних хахлов... думайте, коли кажете про ті часи - ми, наши, наша армія...
показати весь коментар
10.12.2023 15:32 Відповісти
Так дійсно і було. В мене дід загинув при форсуванні Дніпра під Лютежем наприкінці жовтня 1943. А за місяць до цього в вересні 1943 звільнили від німців його село на лівобережжі і всіх чоловіків мобілізували в армію. Через місяць всі загинули. Жуков "відволікав" німців від основного удару, поклавши мільйон українців. І тепер орки хочуть теж саме. Захопити Україну, мобілізувати 1-2М чоловіків і відправити воювати проти Польщі, Балтії і т.і. Родини взяти в заручники. Погано воюєш - родина їде в Сибір. Тож вибору в нас немає - або ми їх, або вони нас.
показати весь коментар
10.12.2023 18:47 Відповісти
Так і було. Моєму дідові повезло. Чертіль домовився зі Сталіним зформувати польську армію на території союзу під повне забезпечення Великобританії, це була армія генерала Андерса, а він відмовився пустити людей на м'ясо і армію вивезли відкілясь з Сибіру через Іран на західний фронт.
показати весь коментар
10.12.2023 19:30 Відповісти
Мій дід чудом вижив під Кенігсбергом 1944.В серпні вигнали німців з села,на другий день концерт,танці,оркестр,частування.В кінці частування нквд оточує,всіх чоловіків хто не подумавши прийшов в вагон і на фронт.Прикарпаття
показати весь коментар
10.12.2023 21:20 Відповісти
А хорошо воюеш тоже едешь в Сибирь. Но чуть-чуть попозже.
показати весь коментар
11.12.2023 00:13 Відповісти
так вони весь час робили, а не тільки зараз
показати весь коментар
10.12.2023 16:48 Відповісти
та покуй хто дохне там!!!
хай навіть всі разом з орчинятами
шкода що у нас величезні втрати...
показати весь коментар
10.12.2023 17:35 Відповісти
Орда так завжди робила з самого початку її утворення. захоплювала чергові теріторії при допомозі раніш захоплених народів. тому вони ніколи не жаліли і не рахувались з кількістю загиблих раніш поневоленних народів. якщо б їй вдалось захопити повністю Україну, вони б погнали українців під прицілами автоматів далі на країни НАТО. не дарма ж ****** погрожував і вимагав від НАТО залишити країни колишнього Варшавського договору.
показати весь коментар
10.12.2023 18:42 Відповісти
Цей скот дивиться на це і знову лізе,ціність життя в мордорі нище плінтуса.
показати весь коментар
10.12.2023 15:09 Відповісти
тема "хороших рузге" не расскрыта(((
показати весь коментар
10.12.2023 15:10 Відповісти
Перспектива для "хароших рускіх", - будуть висіти на стовпах.

показати весь коментар
10.12.2023 15:57 Відповісти
А нє)(уй шастать на українській землі!
показати весь коментар
10.12.2023 15:10 Відповісти
І все одно лізтимуть і лізтимуть. Це вже навіть не орки. Орки в порівнянні з кацапами просто вищий розум.
показати весь коментар
10.12.2023 15:12 Відповісти
Це зомбі.
показати весь коментар
10.12.2023 15:38 Відповісти
Прекрасное видео , побольше бы таких . Ублюдки идут дохнуть за упыря , так чего ноете , живее в пекло!
показати весь коментар
10.12.2023 15:14 Відповісти
Вони йдуть за гроші.
показати весь коментар
10.12.2023 15:47 Відповісти
ось вам ще
показати весь коментар
10.12.2023 15:55 Відповісти
Добігалась скотобаза. Хай будуть прокляті всі ваші нащадки до десятого коліна!
показати весь коментар
10.12.2023 17:57 Відповісти
Очередной наглядный урок анатомии:
https://www.reddit.com/r/RussiaUkraineWar2022/comments/18eixtz/*********************************************/
показати весь коментар
10.12.2023 23:47 Відповісти
взагалі-то це не анатомія, а ближче до кулінарії. Хоча думаю смажити мясо для лисиць та собак - це зайва надмірність.
показати весь коментар
10.12.2023 23:54 Відповісти
Согласен, это лишнее. Дикие животные сейчас нагуливают жирок на зиму и им всё равно если мяско будет с мангала или свежак Я вот тут подумал, после обилия таких обедов, не превратятся ли в итоге бедные украинские животные в людоедов?
Вот тоже свеженькое видео о том, как оператор дрона в последний момент принял супер-правильное решение:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/18fdjnb/fpv_drone_hunts_a_russian_soldier_but_finally/

Мне очень понравилось. Интересно, что в тот момент подумал пеший орк, кроме обосранных портков?
показати весь коментар
11.12.2023 00:22 Відповісти
чомусь на reddit.com на більшості відео не можно копіювати URL відео ((
показати весь коментар
11.12.2023 00:14 Відповісти
Нажимай на название видео, оно откроется в отдельном окне и копируй URL. Я так делаю. Надеюсь совет поможет.
показати весь коментар
11.12.2023 00:25 Відповісти
Дякую, зараз допомогло. Останнє відео епічне - ціна життя кацапа на українськії землі падає до 400 доларів. А буває так, що кацапи за звичкою "соображают на троіх", то виходить втричі дешевше: https://external-preview.redd.it/bHhodWMyNm56ZzVjMRx_MtxF6BcauveA8vhz_SwuWn-rjTntVDm27StAVuXp.png?width=960&crop=smart&format=pjpg&auto=webp&s=a3981e4840877d9fc1a896161fadd9ccb4f0bdeb
показати весь коментар
11.12.2023 00:32 Відповісти
показати весь коментар
11.12.2023 00:35 Відповісти
це крутіше ніж "Слово пацана", але кацапи цей серіал ще не вкурили.
показати весь коментар
11.12.2023 00:37 Відповісти
Это видео есть здесь на цензоре. Интересно, кто у кого копирует?
Кстати, здесь тоже неплохой контест, правда на английском:

https://www.youtube.com/@war_my
показати весь коментар
11.12.2023 00:45 Відповісти
Кучковаться, сбиваться в стадо, это у них в крови. Как они любят говорить: "На мирУ и смерть краснА".
показати весь коментар
11.12.2023 00:48 Відповісти
а взагалі то серед кацапів трапляються і щасливчики, яких вбиває ракета GMLRS, яка зразу приходує два десятка організмів. Тоді школа у Нижній ********** може пишатись, що життя її випускника коштувало десять тисяч доларів, що в їх розумінні фантастичні гроші. А померти від дрона вартістю 400 доларів - це так собі... Я вже не кажу про тих, хто здохне в окопі просто від гіпотермії - це взагалі лошари, які недостойні навіть меморіальної дошки на дерев'яному фасаді школи.
показати весь коментар
11.12.2023 01:24 Відповісти
Так-то оно так. Только это мы считаем, во сколько нам обходится утилизация биомусора, а им, мне кажется, похрену, чем их орка утилизировали. Главное - гробовые получить, да на Ладу чтоб хватило, на "обмыть" и кредит закрыть. Представь, конченный неудачник-дебил, безработный пьяница или наркоман, тащит из дому последнее, мутузит свиноматку и личинок, которые мечтают, чтобы их папка сдох в канаве... и вдруг, ГРОБОВЫЕ! Всё! Жизнь удалась! Бог есть! И т.д... Вопрос, насколько важно этой кацапской семейке, чем и как утилизировали их папку?
показати весь коментар
11.12.2023 01:45 Відповісти
це не завжди так, бо половину будуть рахувати як зниклих без вісти, тому ніхто нічого не отримає. А деяка частина навіть і це буде вважати за удачу, бо це краще ніж якби алкаш повернувся калікою з ПТСР.
показати весь коментар
11.12.2023 01:56 Відповісти
Я думаю выплачивают всем. *****, ещё со времён "Курска" очень боится вдовьих бунтов и это правда. Это сводит на нет всю их пропаганду. Одно дело, когда семья уголовника в одночасье из нищеты сразу (о чудо!) реально попадает в средний класс (квартира, машина, закрытие кредита), что мгновенно разлетается отличной новостью в среде обитания, что явно способствует популизации мобилизации "папок" среди свиноматок и другое дело - вот погиб, "кинули" с гробовыми, буду судиться с МинОбороны и так далее... В Украине утилизируются десятки тысяч кацапов, эти же десятки тысяч до сих пор удобряют чернозём и что-то не видно и не слышно массовых женских бунтов на кацапии или прочих недовольств. Значит, всё-таки выплачивают и без тела. Ну, вы поняли...
показати весь коментар
11.12.2023 02:26 Відповісти
Можливо. Але це достеменно не відомо.
показати весь коментар
11.12.2023 04:19 Відповісти
Просто мои логические догадки.
показати весь коментар
11.12.2023 04:22 Відповісти
ну, доволі переконливо.
показати весь коментар
11.12.2023 04:34 Відповісти
Пациент перед смертью потел?
О-о-о, ещё как! Бегал, как бешенная собака, пот ручьём лился, всё места себе не находил, а потом нашёл и затих.
Это хорошо, следующий труп!
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/18ehzrv/prequel_to_video_posted_before_by_uvoldesad/
показати весь коментар
11.12.2023 08:55 Відповісти
бачив цього вчора. Тепер я розумію, чому кацапи останній час турнікетами не перемаються. Бо в такий ситуації це марна річ.
показати весь коментар
11.12.2023 09:38 Відповісти
Ну, да. Как надолго он сможет остановить кровотечение? Помощь всё равно не придёт, от слова совсем.
показати весь коментар
11.12.2023 09:50 Відповісти
українська земля усіяна харошимі рускімі.
урожаї будуть родючими.
показати весь коментар
10.12.2023 15:14 Відповісти
не буде й українська земля, щирою на врожай в тих місцях, де багато зігнило багагато рашистських кровопивців і нелюдів. Дуже багато зла в таких місцях ,зла рашистського анихриста ...
показати весь коментар
10.12.2023 15:36 Відповісти
Згоден. Я даже не представляю, сколько десятков тысяч тонн металла в виде осколков впилось в украинские плодородные поля. Я уже не говорю про поля, где мины, уничтоженные деревья, последствия наводнения и просто кацапский мусор. Ведь всё это надо убрать, разминировать, очистить и потом только засеять. Так что про хороший урожай, пока говорить рановато.
показати весь коментар
11.12.2023 06:24 Відповісти
Не..уй шастать
показати весь коментар
10.12.2023 15:16 Відповісти
От вас, мусор и отбросы человечства с клеймом "россиянин" ни чего не должно остаться. даже памяти в истории человечества. Ну ещё от орбанов с подобными ему сияртами фицами трампами и их сторонников.
показати весь коментар
10.12.2023 15:16 Відповісти
А скільки ще поляже..
показати весь коментар
10.12.2023 15:17 Відповісти
Не поляже а сдохне.
показати весь коментар
10.12.2023 16:59 Відповісти
Национальная российская идея воочию
Жить как быдло
И умереть как быдло...
показати весь коментар
10.12.2023 15:21 Відповісти
А чого ж ви падли кацапські сюди приперлися? Мало вам своєї землі?
показати весь коментар
10.12.2023 15:26 Відповісти
А до Берлина оставалось совсем ничего..
показати весь коментар
10.12.2023 15:26 Відповісти
Аха, два рази впасти))
показати весь коментар
10.12.2023 15:31 Відповісти
...а ведь могли взять Киев за три дня,Польшу за день и Лондон на пятый день...зачем свернули на Авдеевку?..(с)
показати весь коментар
10.12.2023 15:47 Відповісти
Они сначала свернули на Бахмут
Почти год искали там рейхстаг
Не нашли
Теперь ищут в Авдеевке
Ну подскажите этим придуркам
Сегодня Гитлер в Москве
И рейхстаг гитлера в Москве
В Москве, придурки, в Москве!!!
показати весь коментар
10.12.2023 16:16 Відповісти
То нащадки Івана Сусаніна завели)))
показати весь коментар
10.12.2023 16:53 Відповісти
😁👍
показати весь коментар
10.12.2023 18:00 Відповісти
А у кого воно мобло з камерою віджало?

мокши ж відбирали телефони раніше..
показати весь коментар
10.12.2023 15:30 Відповісти
Шкода, що тридарас, який проводив зйомку не здох.
показати весь коментар
10.12.2023 15:40 Відповісти
Та добре, що хоч один не здох і зняв відео. Нехай поширюється мережею, хай мамки святкують. Є нагода знов нарожать і розбагатіть
показати весь коментар
10.12.2023 18:03 Відповісти
В нього все ще попереду
показати весь коментар
10.12.2023 21:22 Відповісти
показати весь коментар
10.12.2023 15:42 Відповісти
А чего это он тут ходит-снимает, если он разорван. Лежал бы, как все добрые люди, "среди амуниции и оружия".
показати весь коментар
10.12.2023 15:43 Відповісти
вежлівиелюді
показати весь коментар
10.12.2023 15:55 Відповісти
кацапы, кацапчики
словно лебеди ватнички
грациозно сметают
рыхлый снег с х*ечка
показати весь коментар
10.12.2023 15:45 Відповісти
У кацапів немає Батьківщини. Ну от де в федерації територія під назвою "Росія"? Немає такої назви на карті. Для дурного кацапа "родіна" де ***** скаже. Сьогодні "тут", завтра "там"...
показати весь коментар
10.12.2023 15:47 Відповісти
показати весь коментар
10.12.2023 16:01 Відповісти
Не станет , китайцы не будут сидеть руки сложа.Через 4-7 лет увидите , ребятишек похожих на китайцев. Теперь в Китае платят чтобы ехал в Россию и нашел жену. И открываются возможности чтобы ненадо платить .
показати весь коментар
10.12.2023 16:34 Відповісти
А росіянки у черзі за ними стоять - "роботящіє, нє пьют, дєньгі домой пріносят" (с) з документалки на кшталт Секретного фронту
показати весь коментар
10.12.2023 16:56 Відповісти
В РПЦ візьми любого, -
І побачиш голубого!

показати весь коментар
10.12.2023 16:36 Відповісти
Не переживай Дума затвердить багатоженство! І зобов"яже кожну жінку народить не менше п"яти дітей!
показати весь коментар
10.12.2023 16:52 Відповісти
ЖЖ намного красивее на экране, чем ММ
ну разве что шмели разбавляют ситуацию
показати весь коментар
10.12.2023 22:36 Відповісти
Бажаючим особисто допомогти бійцям в Авдіївці, адреси воєнкоматів знаєте.
показати весь коментар
10.12.2023 16:13 Відповісти
уточнюю-адреси російських воєнкоматів і як їх підпалювати.
показати весь коментар
10.12.2023 16:24 Відповісти
- Мама-а-альолік, астанаві, я вийду!
- Спакойна, Казладоєв! Сядєм усє!
Хф "Діамантова рука"
показати весь коментар
10.12.2023 16:14 Відповісти
Тільки ЗСУ це наш захист від свинособак-кацапів. Слава ЗСУ!
показати весь коментар
10.12.2023 16:20 Відповісти
дуже бажали
щоб ротенберги
стали власниками Українських атомних станцій
показати весь коментар
10.12.2023 16:24 Відповісти
Наочне доведення ,чому американці любий штурм починають з встановлення повного володарювання у повітрі,та в семікратній перевазі, бо без цього любий штурм позицій регулярної армії,яка стоїть в обороні буде виглядати саме так.
показати весь коментар
10.12.2023 16:29 Відповісти
sepernova вже скоро буде більш популярним чим Цензор ..бо він новину по тричі за день не заливає
показати весь коментар
10.12.2023 16:30 Відповісти
Канал на ютубі sepernova - підписався 1 користувач за 5 років. То це ви?
https://www.youtube.com/channel/UC39yBHt6g1O9K4D6I_HxXfA/videos
показати весь коментар
10.12.2023 16:51 Відповісти
Чи існує така забаганка царька,

заради якої кацап відмовився би здохнути?

Мабуть, і рідних матерів повбивали би
"пріказ єсть пріказ".
показати весь коментар
10.12.2023 16:35 Відповісти
смотрите на всех кухонных экранах Московии "28 понтиловцев" - новая версия "старых песен о главном"
спецэффекты и техническое обеспечение - ЗСУ
показати весь коментар
10.12.2023 16:42 Відповісти
А ви і далі ідіть довбойоби. ***** вашого кацапсячого м'яса не жалко...
показати весь коментар
10.12.2023 16:45 Відповісти
>>"Я весь разорван. Пи#дец, что осталось от нас! Сколько же здесь полегло!", - говорит россиянин>> Malo. MALO vashevo djerjma poljeglo, nado boljshe!!!
показати весь коментар
10.12.2023 17:05 Відповісти
Вручіть командиру кацапів медалі - " За фарш " .
.
показати весь коментар
10.12.2023 17:30 Відповісти
показати весь коментар
10.12.2023 18:32 Відповісти
Внуки ваивале....Ги..
показати весь коментар
10.12.2023 17:48 Відповісти
Нехай щастить, кончені!
показати весь коментар
10.12.2023 17:49 Відповісти
"Я весь разорван. Пи#дец, что осталось от нас! Сколько же здесь полегло!", - говорит россиянин. Источник: https://censor.net/ru/v3460676
============
Как ни крути - мало, бо ты, тварь, живой остался.
показати весь коментар
10.12.2023 17:49 Відповісти
Це здається долбойе......м але одним з предметів національної гордості руссіянів є здатність кацапів масово дохнути у загарбницьких війнах,коли їх женуть на забій,як скот....
показати весь коментар
10.12.2023 18:32 Відповісти
Дело в том, что никакого народа, как некоей общности в общепринятом понимании, в России нет. Есть многомиллионная наднациональная масса криминальных элементов, мыслящих в парадигме зоновского выживания и до усрачки боящаяся гнева администрации. (С)
показати весь коментар
10.12.2023 18:49 Відповісти
Для чого ви прийшли?
показати весь коментар
10.12.2023 18:59 Відповісти
НЕХЙ ШАСТАТЬ !!!
показати весь коментар
10.12.2023 21:56 Відповісти
Щось мало...
показати весь коментар
10.12.2023 23:44 Відповісти
У низнакомава паселка, на бизимяннай высате((((((((
показати весь коментар
11.12.2023 12:54 Відповісти
 
 