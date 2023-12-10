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Після провального штурму під Авдіївкою поле бою засіяне трупами: "Пи#дец, что осталось от нас! Сколько же тут полегло!". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла ліквідованих окупантів, що валяються на російській позиції. Російський військовослужбовець зафільмував місце провального штурму своїх товаришів по службі під Авдіївкою. За словами окупанта серед усього підрозділу вижив лише він.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зробив один із уцілілих загарбників. На кадрах можна розгледіти тіла окупантів, які валяються серед амуніції та зброї.
"Я весь розірваний. Пи#дец що залишилося від нас! Скільки ж тут полегло!", - каже росіянин.
Топ коментарі
+62 Eight Wonder
показати весь коментар10.12.2023 15:05
+45 Сергей Середа
показати весь коментар10.12.2023 15:06
+43 Gary Grant
показати весь коментар10.12.2023 15:12
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Будь ласка, зачекайте...
Самі кацапи штурмують мало, а вперед гонять диряві корпуси які комплектують щасливими власниками новеньких рос паспортів з Луганської та Херсонської обл...
хай навіть всі разом з орчинятами
шкода що у нас величезні втрати...
https://www.reddit.com/r/RussiaUkraineWar2022/comments/18eixtz/*********************************************/
Вот тоже свеженькое видео о том, как оператор дрона в последний момент принял супер-правильное решение:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/18fdjnb/fpv_drone_hunts_a_russian_soldier_but_finally/
Мне очень понравилось. Интересно, что в тот момент подумал пеший орк, кроме обосранных портков?
Кстати, здесь тоже неплохой контест, правда на английском:
https://www.youtube.com/@war_my
О-о-о, ещё как! Бегал, как бешенная собака, пот ручьём лился, всё места себе не находил, а потом нашёл и затих.
Это хорошо, следующий труп!
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/18ehzrv/prequel_to_video_posted_before_by_uvoldesad/
урожаї будуть родючими.
Жить как быдло
И умереть как быдло...
Почти год искали там рейхстаг
Не нашли
Теперь ищут в Авдеевке
Ну подскажите этим придуркам
Сегодня Гитлер в Москве
И рейхстаг гитлера в Москве
В Москве, придурки, в Москве!!!
мокши ж відбирали телефони раніше..
словно лебеди ватнички
грациозно сметают
рыхлый снег с х*ечка
І побачиш голубого!
ну разве что шмели разбавляют ситуацию
- Спакойна, Казладоєв! Сядєм усє!
Хф "Діамантова рука"
щоб ротенберги
стали власниками Українських атомних станцій
https://www.youtube.com/channel/UC39yBHt6g1O9K4D6I_HxXfA/videos
заради якої кацап відмовився би здохнути?
Мабуть, і рідних матерів повбивали би
"пріказ єсть пріказ".
спецэффекты и техническое обеспечение - ЗСУ
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Как ни крути - мало, бо ты, тварь, живой остался.