УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10543 відвідувача онлайн
Новини Відео За кордоном
13 702 116
москва (1103) РПЦ (459)

Глава РПЦ Патріарх Кирил назвав Росією однією із п’яти "реально вільних країн". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Патріарх Російської православної церкви Кирил (Володимир Гундяєв) заявив, що росіяни повинні дякувати Богові за те, що живуть у "вільній країні". Про це він сказав під час божественної літургії у храмі Знамення ікони Божої Матері у Москві. На думку настоятеля РПЦ, росіяни живуть у "благополучний час" і повинні дякувати Богу за кожен прожитий день.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, крім того, Кирил традиційно закликав молитися "за батьківщину, верховного головнокомандувача — православну людину, за воїнів і за працюючих усередині РФ".

"Це благополуччя не повинно віддаляти нас від Бога, а навпаки, ми повинні дякувати Господу за кожен прожитий день. Дякую Господу за те, що ми живемо у реально вільній країні. Таких країн нарахував п'ять. Може трохи більше. Інші не реально вільні. Ми живемо в реально вільній країні і маємо дякувати Господу за все це", – переконує Кирило.

Також дивіться: Набожний окупант біжить і хреститься, переживши удар українського дрона. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+26
показати весь коментар
10.12.2023 16:07
+20
Боже!вільна
показати весь коментар
10.12.2023 15:56
+18
рабство - це свобода, бідність - це багатство, верх - це низ, а чорне - це біле.
показати весь коментар
10.12.2023 16:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
РАСЄЯ ОЧАМИ СВІТУ
показати весь коментар
10.12.2023 20:09 Відповісти
Так. Кацапи нарід вільний. Що їм скажуть - те вони і *******
показати весь коментар
11.12.2023 12:01 Відповісти
росія завжди з маленької літери.
Чи там на верхах вже все домовлено ?
показати весь коментар
10.12.2023 20:10 Відповісти
Отрабатьівает юродивьій сребренники. В агитацию за кандидата ударилси.
показати весь коментар
10.12.2023 20:20 Відповісти
Кацапня традиційно поплутала свободу з безкарністю.
показати весь коментар
10.12.2023 20:51 Відповісти
Вот что бывает , когда забываешь принять таблетки.
показати весь коментар
10.12.2023 21:18 Відповісти
Оруэлл нервно перевернулся в гробу.
показати весь коментар
10.12.2023 22:27 Відповісти
Вот не зря же написано в Библии, что за идолами стоят реальные бесы. За каждой иконой по дюжине
показати весь коментар
10.12.2023 22:43 Відповісти
Не зря. У БОГА лучшая в мире демократия, -есть ЗАКОН ДЕСЯТИ ЗАПОВЕДЕЙ и ПРАВО СВОБОДЫ ВЫБОРА, - каждый сам себе выбирает куда ему идти. Те, кто в АД -сами себя судят и сами себе подписывают приговор. Все остальное, что там есть, - вид на Израиль во времени и его путь в день сегодня. Суд не существует в двух прямо противоположных местах: - РАЙ, потому что там ЗАПОВЕДИ НЕ НАРУШАЮТ, ОНИ КОНСТИТУЦИЯ РАЯ. АД - потому что у ДИКАРЯ нет БОГА И ЗАКОНА, - кто не верит - едет в джунгли и проверяет, там все просто - украл, поймали, решили съесть в назидание другим, огрели колом по башке, сварили, съели, -РЕАЛЬНЫЙ ФАКТ РЕАЛЬНОГО ПЛЕМЕНИ. ПУТЬ К БОГУ это путь от ДИКАРЯ, коим был Адам(жалкое, мизерное БОГОПОДОБИЕ) к ЧЕЛОВЕКУ БОГОПОДОБНОМУ В ДЕСЯТИСЛОВИИ, так потому, что БОГ ЭТУ КОНСТИТУЦИЮ ВЫПОЛНЯЕТ. АРХ М
показати весь коментар
11.12.2023 04:37 Відповісти
Яка цікава історія
показати весь коментар
11.12.2023 06:56 Відповісти
голос дрожит у патриарха
показати весь коментар
10.12.2023 22:49 Відповісти
Дійсно вільні... від розуму.
показати весь коментар
10.12.2023 23:26 Відповісти
Патріарх Кирил продовжує богохульствувати, продовжує нести єресь. Бог все бачить, він перестане перед судом господнім.
показати весь коментар
11.12.2023 09:04 Відповісти
Ну понятно, Расия, Китай и Иран. А остальные две?
показати весь коментар
11.12.2023 11:10 Відповісти
показати весь коментар
12.12.2023 16:22 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 