Глава РПЦ Патріарх Кирил назвав Росією однією із п’яти "реально вільних країн". ВIДЕО

Патріарх Російської православної церкви Кирил (Володимир Гундяєв) заявив, що росіяни повинні дякувати Богові за те, що живуть у "вільній країні". Про це він сказав під час божественної літургії у храмі Знамення ікони Божої Матері у Москві. На думку настоятеля РПЦ, росіяни живуть у "благополучний час" і повинні дякувати Богу за кожен прожитий день.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, крім того, Кирил традиційно закликав молитися "за батьківщину, верховного головнокомандувача — православну людину, за воїнів і за працюючих усередині РФ".

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"Це благополуччя не повинно віддаляти нас від Бога, а навпаки, ми повинні дякувати Господу за кожен прожитий день. Дякую Господу за те, що ми живемо у реально вільній країні. Таких країн нарахував п'ять. Може трохи більше. Інші не реально вільні. Ми живемо в реально вільній країні і маємо дякувати Господу за все це", – переконує Кирило.

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