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кордон (3113) Польща (5176) Укрзалізниця (2039) блокування (346)

Партія фур залізницею прибула до Польщі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Економіка

Партія вантажівок залізницею прибула до Польщі. Українська та польська сторони узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".

Як зазначається, далі вантажівки до пункту призначення попрямують автошляхом.

"Наступні відправлення планується зробити регулярними та задіяти в перевезеннях більше модернізованих платформ", - йдеться у повідомленні.

Нагадається також що "Укрзалізниця" організувала між Україною та Польщею контрейлерний поїзд для перевезення вантажівок.

Він курсує за маршрутом Скнилів (Україна) - Славкув (Польща).

Також читайте: Блокада кордону з Польщею: "Укрзалізниця" почала возити фури потягами (оновлено)

"Щоб замовити перевезення вантажівки контрейлерним поїздом з України, потрібно звернутися до філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" АТ "Укрзалізниця", у зворотному напрямку – до UZ Cargo Poland", - додають в "УЗ".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+18
Це типу, на кожного хитровиєбаного знайдеться хитріший.
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10.12.2023 16:12
+16
Якби у клоунська влада була б патріотами України і мала яйця, то могли б просто "заборонити" ввезення усього польського барахла в Україну на час дії блокування. Ринок України - це мінімум €10 млрд на рік для польських виробників і міжнародних компаній які виробляють у польщі. Тобто тільки за один місяць місяц бикування польських нефашистів, польський бізнес втратив би мільярд євро! От і рахуйте скільки днів було б блокування. Думаю за декілька годин тих блокувальників закатали б асфальт місцеві ділки. Однак в Україні не прийнято захищати власний бізнес ,як це робить польща чи будь-яка інша цивілізованна країна
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10.12.2023 16:21
+9
Клоуни. Це типу перемога?
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10.12.2023 16:04
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Клоуни. Це типу перемога?
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10.12.2023 16:04 Відповісти
Це типу, на кожного хитровиєбаного знайдеться хитріший.
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10.12.2023 16:12 Відповісти
Але скільки та послуга буде коштувати?
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10.12.2023 23:22 Відповісти
Об**бали.
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10.12.2023 16:05 Відповісти
Зара в спочнам парядкє нЕ польскіє рашісти атсасавшІ х... у х...ла і плачут на кардоні 😷😷😷😷
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10.12.2023 16:10 Відповісти
Це вони тіпа - нас не пускають в двері а ми поліземо через вікно.
Що вони везуть в Польщу?
За що йде боротьба?
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10.12.2023 16:11 Відповісти
Боротьба за твої мізки.
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10.12.2023 16:24 Відповісти
Наприклад олію
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10.12.2023 16:35 Відповісти
А я тут при чім?
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10.12.2023 16:38 Відповісти
Ну ти ж запитуєш шо вони везуть? Я відповів про те шо знаю.
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10.12.2023 17:06 Відповісти
Це обіцяне "зе-потепління" на кордоні?
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10.12.2023 16:13 Відповісти
Перемога по зеленськи... Фури потягами ганяти... В Уганді аплодують стоячи - знай наших!
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10.12.2023 16:17 Відповісти
Це не наш винахід. Буквально пару тижнів тому дивився по ТБ як по Європі возять фури на потягу. Але там є ще вагон для водіїв. Вони одночасно прибувають у кінцевий пункт та виїздять самотужки із платформ.
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10.12.2023 16:28 Відповісти
я таким чином до війни в Крим їздив, зручно - авто загрузив, сам виспався - квиток в купе взяв.... нормальна тема просто її так сказати диджилітизувати треба бо оце ходіння з оформленням документів в середені України і по Україні, трохи напрягало.... на експорт думаю там ще більша жесть
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10.12.2023 20:14 Відповісти
не удивлюсь если такой вид перевозок окажется дешевле, чем авто.
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10.12.2023 16:20 Відповісти
да вроде написали 1500євро от границы +- до границы, но зная реальности оно точно будет не дешевле + а кто места распределять будет?
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10.12.2023 20:17 Відповісти
Якби у клоунська влада була б патріотами України і мала яйця, то могли б просто "заборонити" ввезення усього польського барахла в Україну на час дії блокування. Ринок України - це мінімум €10 млрд на рік для польських виробників і міжнародних компаній які виробляють у польщі. Тобто тільки за один місяць місяц бикування польських нефашистів, польський бізнес втратив би мільярд євро! От і рахуйте скільки днів було б блокування. Думаю за декілька годин тих блокувальників закатали б асфальт місцеві ділки. Однак в Україні не прийнято захищати власний бізнес ,як це робить польща чи будь-яка інша цивілізованна країна
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10.12.2023 16:21 Відповісти
вони вже прийняли рекомендоване вами рішення.Навіть НАТОвську зброю до України не пропускають
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10.12.2023 16:30 Відповісти
Ну так мета тих кацапських шалав блокувальників і полягає у тому аби зупинити постачання західної зброї в Україну
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10.12.2023 16:48 Відповісти
так зелені давно вже перешкоджають полякам
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10.12.2023 16:50 Відповісти
Чим вони перешкоджають? За останній рік ввезення польського лайна в Україну збільшилося на 5 млрд євро у порівнянні з 2021-м. Тобто українських виробників, які зараз у скруті із-за війни, тупо кинули на знищення ляхам. А це робочі місця, податки в укр бюджет.
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10.12.2023 17:46 Відповісти
це означає єдине- транспортний безвіз для України накрився "прорашистським- пшеківським" коритом
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10.12.2023 16:22 Відповісти
Геть усі подуріли. Цих не випускають з Польщі в Україну - вони залаять туди по рейках залізничних колій щоб знову стояти в черзі по місяцю.
Квартал95 поїхав в Аргентину щоб побалакати звідти з Макроном по телефону.
Фуйло дзвонить Нетаньяху й закликає до гуманітарного перемир'я бо бачите страждають мирні палестинці. Нетаньяху з ним спілкується і про щось домовляються.
Рота озброєних солдатів ЗСУ штурмують баню з голими жінками в протилежному від фронту кінці країни.
Сенат Америки пов'язує допомогу Україні з побудовою паркану в Мексиці.
Мадура провів референдум в країні по захопленню частини іншої країни.

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10.12.2023 16:29 Відповісти
Ідіот, ось тобі цілу статтю написали аби ти включив мозок. Читай і більше не неси маячню
https://biz.censor.net/resonance/3459461/yak_polski_vodiyistrayikari_povyazani_z_kremlem
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10.12.2023 16:46 Відповісти
Ага! Ось воно що! Рука московії! Що коїться, що коїться....
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10.12.2023 16:49 Відповісти
Ти якраз із тих корисних довпойопів, які готові знищити залишки української економіки аби чужинцям було тут добре.
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10.12.2023 17:48 Відповісти
Ви схожі на повного товпо*па. Хоча, можливо, я і помиляюсь що схожі.
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10.12.2023 18:00 Відповісти
Де, хто штурмує баню з голими бабами?
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10.12.2023 17:12 Відповісти
при Порошенку фури нормально перетинали кордон
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10.12.2023 16:29 Відповісти
А ще при Янокувичу, теж не погано проходили
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10.12.2023 16:36 Відповісти
були проблеми https://www.dw.com/uk/%D0%B0%D0%B6%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%96/a-17323840
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10.12.2023 16:44 Відповісти
Я навіть більше можу сказати.
При Порошенку квартал95 видавав для дібілів серіал "свати" та показував сраку зі сцени, граючи пуєм по піаніно.
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10.12.2023 16:37 Відповісти
не бреши,6 сезон зняли в 2013,7 сезон зняли в 2020.Може,трохи помиляюся з датами,але не при Порошенку
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10.12.2023 16:43 Відповісти
Я діко ізвіняюсь. Серіал не дивився, тому не знаю хронології. А як на кшталт гри пуєм на піаніно та показування сраки?
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10.12.2023 16:46 Відповісти
це 2002рік.Можливо,і при Пороху повторювали відео.Але нарід такий самий,якому подобався номер"пісюаніст",і 76%проголосували за нього
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10.12.2023 16:47 Відповісти
Братья Цыцько - Игра без штанов | Вечерний Квартал на Концерте Юрмалето от 24.09.2016.
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10.12.2023 17:56 Відповісти
Черговий безглуздий цирк.
Перевезли два десятки фур, лишилося 3500...
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10.12.2023 17:20 Відповісти
Фури стоять вздовж дороги 15 км. Але це не є важливим, от вперше відвідати Кабо Верде, - це важливо!

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10.12.2023 19:57 Відповісти
Это наверно коварный план. Отправить в польшу 100 тыщ фур что бы из за блокаджы границы они выстроились через всю польшу, таким образом парализовав в ней движение
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10.12.2023 21:45 Відповісти
 
 