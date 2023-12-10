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Актор Кошарський з "Швидкої" став командиром роти ПТРК 58-ї бригади на війні. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Актор комедійного серіалу "Швидка" Назарій Кошарський на час війни покинув кіно та пішов захищати Україну. Нині Назарій, - командир роти протитанкових ракетних комплексів 58-ої окремої мотопіхотної бригади. Воїн ЗСУ виконує найважчі бойові завдання на одних із важких напрямках фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, повне інтерв'ю із захисником можна переглянути на ютуб-каналі Бутусов Плюс.
Назарій згадує про успіхи його підрозділу на фронті, а також розповідає про те, як склалась доля його колег по кіномайданчику, що пішли захищати країну.
Топ коментарі
+21 Порохобандерівець
показати весь коментар10.12.2023 16:41
+12 KoT_BaZiLIO
показати весь коментар10.12.2023 16:55
+10 Порохобандерівець
показати весь коментар10.12.2023 16:40
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Не розумію нашо нам показувати в новинах цих зірок??
в нас на фронті кожна людина Зірка , що полишила своє цивільне життя та пішла захищати державу. а тут актор якийсь і тут вже стаття про нього. Бред а не цензор.нет
кразще б написали про трактаристів, вчітелів, двірників, продавців і всіх інших, щоб їх люди бачили , а не цього.