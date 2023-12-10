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Актор Кошарський з "Швидкої" став командиром роти ПТРК 58-ї бригади на війні. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Актор комедійного серіалу "Швидка" Назарій Кошарський на час війни покинув кіно та пішов захищати Україну. Нині Назарій, - командир роти протитанкових ракетних комплексів 58-ої окремої мотопіхотної бригади. Воїн ЗСУ виконує найважчі бойові завдання на одних із важких напрямках фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, повне інтерв'ю із захисником можна переглянути на ютуб-каналі Бутусов Плюс.

Назарій згадує про успіхи його підрозділу на фронті, а також розповідає про те, як склалась доля його колег по кіномайданчику, що пішли захищати країну.

Також дивіться: 20-річний воїн піклується про родину загиблого побратима та захищає Україну вже два роки. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+21
Якщо Зеленський актор- то я кольоровий холодильник, зі світломузикою і блендером.
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10.12.2023 16:41
+12
Оце дійсно справжня людина і актор, честь і хвала, не те що Боневтік-сцикло
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10.12.2023 16:55
+10
Хороший актор, і серіал зайшов. Сподіваюся, ще подивлюся не один сезон ;Швидкої; з Назарієм.
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10.12.2023 16:40
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Прочитав тільки заголовок, і подумав, що це про Зеленського
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10.12.2023 16:38 Відповісти
Якщо Зеленський актор- то я кольоровий холодильник, зі світломузикою і блендером.
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10.12.2023 16:41 Відповісти
Чотирьохсерійний фільм "Підрозділ Юзик".
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10.12.2023 16:41 Відповісти
Про зеледента только фильм "Четыре повестки и один клоун".
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11.12.2023 12:51 Відповісти
Хороший актор, і серіал зайшов. Сподіваюся, ще подивлюся не один сезон ;Швидкої; з Назарієм.
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10.12.2023 16:40 Відповісти
До іншому дивлюся сьогодні серіал. Респект
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11.12.2023 13:01 Відповісти
не всі поховалися в 95кагалі
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10.12.2023 16:46 Відповісти
Андрій Бурим, який знімав й був продюсером серіалу, на той час вже порвав даааавно з кагалом95.
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10.12.2023 17:08 Відповісти
Оце дійсно справжня людина і актор, честь і хвала, не те що Боневтік-сцикло
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10.12.2023 16:55 Відповісти
Але ордени Пікалову-Кошовому.
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10.12.2023 17:01 Відповісти
Ага, за від'їдання пики.
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10.12.2023 17:37 Відповісти
гарний український серіал "Швидка" і, як виявилося, гарні актори-українці.. шана і повага достойним людям
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10.12.2023 17:09 Відповісти
Велика шана і повага нашим людям ...
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10.12.2023 17:50 Відповісти
Командир роти - непростий хлопчина
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10.12.2023 18:18 Відповісти
Моя думка:

Не розумію нашо нам показувати в новинах цих зірок??

в нас на фронті кожна людина Зірка , що полишила своє цивільне життя та пішла захищати державу. а тут актор якийсь і тут вже стаття про нього. Бред а не цензор.нет

кразще б написали про трактаристів, вчітелів, двірників, продавців і всіх інших, щоб їх люди бачили , а не цього.
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10.12.2023 18:53 Відповісти
Це грамотний піар.
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10.12.2023 19:00 Відповісти
Для того, что бы уклонисты здесь не волали, "почему только Мыкола с села воюют? Не пойду, пока Кошовой не пойдет!"
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10.12.2023 20:37 Відповісти
Кошового радий побачити в новинах як до нього прийде воєнком, вручить повістку,, покажуть як він пройде медогляд і його відправлять спочатку на навчання на піхотинця, а потім на нуль, де він буде боронити Державу, всі інші новини про нього не цікаві.
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10.12.2023 21:52 Відповісти
вот я ж и говорю, ждите пока Кошовой пойдет. Правда кацап может до вас раньше прийти, но то таке...
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11.12.2023 17:16 Відповісти
Читати вмієш, чи тільки заголовок осилив?
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11.12.2023 06:12 Відповісти
 
 