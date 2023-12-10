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Морпіхи знищили техніку росіян після невдалого штурму села Кринки на лівому березі Херсонщини. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У суботу, 9 грудня, російські окупанти провели черговий невдалий штурм селища Кринки на лівому березі Херсонщини. Українські військові знищили кілька одиниць ворожої техніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про у себе у телеграм-каналі повідомив командир підрозділу аеророзвідки Птахи Мадяра Роберт Бровді. Він опублікував відео знищеної техніки.

За його словами, було знищено 10 з 11 одиниць техніки росіян, зокрема чотири з п’яти танків, дві бойові машини десанту (БМД) та чотири бронетранспортери (БТР). Крім того, було збито 28 з 31 виявленого за той день дрона.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+22
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10.12.2023 17:44
+17
У Мадяра є відео, як наші перехопили ворожий fpv, і ним же ліквідували групу кацапських пілотів з групи "Упирі". Кацапи невдовзі підтвердили некрологом.
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10.12.2023 18:21
+12
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10.12.2023 17:46
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10.12.2023 17:44 Відповісти
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10.12.2023 17:46 Відповісти
Цікаво, яким чином виявляють й знищують ворожі фпв дрони? Адже їх складно вчасно помітити й так само складно поцілити в них.
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10.12.2023 18:01 Відповісти
не знаю як і ніхто не скаже. але це реально крута новина
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10.12.2023 18:14 Відповісти
У Мадяра є відео, як наші перехопили ворожий fpv, і ним же ліквідували групу кацапських пілотів з групи "Упирі". Кацапи невдовзі підтвердили некрологом.
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10.12.2023 18:21 Відповісти
Когда приходят очередные пакеты военной помощи из США и Германии, там в конце всегда есть "и другое оборудование". Вот оно.
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10.12.2023 19:17 Відповісти
Бровді (Мадяр) казав, що це українська розробка. І що вони нею користуються разом з сусідами-морпіхами.
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10.12.2023 21:57 Відповісти
Мадяр розказував що вони не тільки атакують дронами ..але і ведуть антидронову боротьбу, розказував що є успіхи на рівні випробовування..можливо вже і викорстовують...це неділі2-3 назад читав...збір був перший раз на човни
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10.12.2023 18:13 Відповісти
Жаль, не з міг подивитись (. Для чого викладати відео яке можуть подивитись тільки власники КАЦАПСЬКОГО телеграму ??? Ну й викладайте в тому КАЦАПСЬКОМУ телеграмі - навіщо поширювати на інші ресурси ?
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10.12.2023 18:32 Відповісти
А цього посилання youtube.com/@MAGYARBIRDS у Іванова не видно? Чи Іванову повилазило, чи Іванов провокатор?
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10.12.2023 21:51 Відповісти
Кари, московитам *****, стращної кари за Україну!
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10.12.2023 19:32 Відповісти
Когда то это был "град"...
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10.12.2023 21:39 Відповісти
Інсталяція музейного рівня. Був град, а стала хризантема
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11.12.2023 01:22 Відповісти
Мадяр оголосив новий збір. https://youtu.be/SzhZ6IfhO30?si=g8svqVCEs4LhImHY Будьте уважні, використовуйте тільки реквізити, зазначені Мадяром. Бо дуже багато шахраїв, які "від імені та за дорученням" підкидають ліві реквізити і крадуть гроші.
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10.12.2023 21:54 Відповісти
 
 