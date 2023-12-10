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Морпіхи знищили техніку росіян після невдалого штурму села Кринки на лівому березі Херсонщини. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У суботу, 9 грудня, російські окупанти провели черговий невдалий штурм селища Кринки на лівому березі Херсонщини. Українські військові знищили кілька одиниць ворожої техніки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про у себе у телеграм-каналі повідомив командир підрозділу аеророзвідки Птахи Мадяра Роберт Бровді. Він опублікував відео знищеної техніки.
За його словами, було знищено 10 з 11 одиниць техніки росіян, зокрема чотири з п’яти танків, дві бойові машини десанту (БМД) та чотири бронетранспортери (БТР). Крім того, було збито 28 з 31 виявленого за той день дрона.
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