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Двостороння співпраця між Україною та Аргентиною й надалі розширюватиметься, - Зеленський взяв участь в інавгурації Мілея. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Президент України Володимир Зеленський узяв участь в інавгурації новообраного президента Аргентини Хав’єра Мілея в Буенос-Айресі та привітав його зі вступом на посаду.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.
"Це новий початок для Аргентини, і я бажаю Президенту Мілею і всьому аргентинському народу здивувати світ своїми успіхами", - написав він.
"Я також упевнений, що двостороння співпраця між Україною та Аргентиною й надалі розширюватиметься", - додав Зеленський.
Топ коментарі
+20 Amber
показати весь коментар10.12.2023 19:37
+20 oylee
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+19 Валентин Дейнеко d3a5730f
показати весь коментар10.12.2023 19:34
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Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=_cAqXVscaT0
- Нужно просто пєрєстать стрілять.
- Хуже нє будєт, вам панравится.
- Я вам нічєво нє должен..
- Сайтісь пасєрєдінє..
- пачіму етот гєнєрал міня пугаєт?
- я ні лох..
- Казали: " буде долар сорокпять при Зеленському, буде хаос.., буде війна.." Дивіться.. - нічого не сталося.
Дякую. Дуже дякую..
також не цікавить фінансова допомога США і буде це питання вирішене
в конгресі , чи ні - теж не цікавить 😠
Тоді чим він займається і для чого , я не розумію 😕
Типа - Оборонпром увеличил производство снарядов в 23-м в 10 раз.
З Оману вже привіз мільярди інвестицій.
Не знаємо вже, куди дівати ті гроші...
Мілей особисто запросив Зеленськoгo під час телефонної розмови через три дні після перемоги на виборах.
Це по-перше.
По-друге: а чому без трикратного поцілунку? Чи ще не доріс до брежнєвського маразму?
Ну і по-третє: не заздрю перекладачам, якщо воно почне говорити без папірця і завченого тексту
Як тільки у них добрий урожай, так ціна зразу конкретно просідає. А це часто так буває, коли ти такий тримаєш свою сою пів року, ціна росте, класно... А потім уже коли думаєш, що ось воно, пора продавать - а ціна бац і пошла вниз
Либертарианцы разделяют скептицизм по отношению к государственной власти
Либертарианство пропагандирует как экономическую, так и личную свободу, ограничивая вмешательство государства в жизнь общества
Часть либертарианцев выступает против законов об обязательном школьном образовании. Образование может быть получено в любой доступной и удобной форме в течение любого срока.
Следствием прав собственности и самопринадлежности становится частичная или полная легализация наркотиков
https://24tv.ua/ru/haver-milej-biografija-prezidenta-argentiny-govorivshego-ob-ukraine-rossii-i-putine-24-kanal_n2435807
Прямо ЗЄ №"2!!!
Але ж там у цього ексцентричного чувака хоч війни немає, може перевертати все з ніг на голову,поблазнювати. А у нас люди гинуть!
Що за мода пішла вибирати бланів у владу -Трамп, ЗЄ, Милей?