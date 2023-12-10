УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10543 відвідувача онлайн
Новини Відео За кордоном
6 180 77
Аргентина (73) Зеленський (17463) Мілей (2)

Двостороння співпраця між Україною та Аргентиною й надалі розширюватиметься, - Зеленський взяв участь в інавгурації Мілея. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Президент України Володимир Зеленський узяв участь в інавгурації новообраного президента Аргентини Хав’єра Мілея в Буенос-Айресі та привітав його зі вступом на посаду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

"Це новий початок для Аргентини, і я бажаю Президенту Мілею і всьому аргентинському народу здивувати світ своїми успіхами", - написав він.

"Я також упевнений, що двостороння співпраця між Україною та Аргентиною й надалі розширюватиметься", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Аргентини Мілей запропонував Зеленському провести в Латинській Америці саміт щодо України

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
Зе не цікавлять подіі в Україні , а саме на фронті ,
також не цікавить фінансова допомога США і буде це питання вирішене
в конгресі , чи ні - теж не цікавить 😠
Тоді чим він займається і для чого , я не розумію 😕
показати весь коментар
10.12.2023 19:37
+20
"Ми, і Я в тому числі, а як ви зрозуміли, і Я дякую, що саме так все і відбувасться, особливо в цей час, коли дякуючи всім нам, і це потрібно наголосити, що не все так просто, але ми тримаємося, і тому, як вже я сказав і ви все зрозуміли, нам потрібні гроші, через що у нас багато викликів, але ми переможемо, І дуже дякую, що не дозволять нам програти, бо вже як казав, і ви все це зрозуміли, не все так просто."
показати весь коментар
10.12.2023 19:44
+19
Там уже і до Колумбії рукою подать.
показати весь коментар
10.12.2023 19:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чьо там с орбаном, поц?
показати весь коментар
10.12.2023 19:31 Відповісти
Операция "Оман-2" ?
показати весь коментар
10.12.2023 22:32 Відповісти
О, майже сьогоднішня.)))
показати весь коментар
10.12.2023 19:35 Відповісти
"Ми, і Я в тому числі, а як ви зрозуміли, і Я дякую, що саме так все і відбувасться, особливо в цей час, коли дякуючи всім нам, і це потрібно наголосити, що не все так просто, але ми тримаємося, і тому, як вже я сказав і ви все зрозуміли, нам потрібні гроші, через що у нас багато викликів, але ми переможемо, І дуже дякую, що не дозволять нам програти, бо вже як казав, і ви все це зрозуміли, не все так просто."
показати весь коментар
10.12.2023 19:44 Відповісти
ого) треба дешифратор з наркоманської
показати весь коментар
10.12.2023 19:53 Відповісти
Операция "Оман-2" ? / Голда Меир: "Приравнять коррупцию к измене Родины" / №631 - Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=_cAqXVscaT0
показати весь коментар
10.12.2023 21:00 Відповісти
Висловіть свою думку один незрозумілий опус
показати весь коментар
10.12.2023 19:54 Відповісти
??
- Нужно просто пєрєстать стрілять.
- Хуже нє будєт, вам панравится.
- Я вам нічєво нє должен..
- Сайтісь пасєрєдінє..
- пачіму етот гєнєрал міня пугаєт?
- я ні лох..
- Казали: " буде долар сорокпять при Зеленському, буде хаос.., буде війна.." Дивіться.. - нічого не сталося.

Дякую. Дуже дякую..
показати весь коментар
11.12.2023 04:20 Відповісти
Є конкретні закони, які, парламент потрібен проголосувати за них. Повинні підтримати ці закони. І я можу сказати відверто, якщо парламент це буде робити, і напроти цього, є такий результат, і навпроти цього є відкриття щодо Європейського союзу, цей результат дуже важливий. А навпроти цього є всі ті виклики про які я сказав, то я вважаю, пріоритет зробити перше. Я так вважаю.
показати весь коментар
10.12.2023 20:02 Відповісти
Гебефренія --розірваність , дезорганізованість мови та мислення . Як симптом при шизофренії, та наркоманії .
показати весь коментар
10.12.2023 20:14 Відповісти
Там вже два в одному..
показати весь коментар
10.12.2023 20:19 Відповісти
Так ! Шизофренія , то хвороба , а наркомани штучно вводять себе в стан шизофренії--галюцинації, маячня , неадекватний стан . Через кілька років починаються реактивні психози , маніакальні .
показати весь коментар
10.12.2023 20:37 Відповісти
Прочитав у Вікіпедії, що таке Гебефренія. Висновок однозначний - у Зе-дурачка явно не вона, це зовсім інше. Але порушення мови у Зе існують, причому, скоріш за все, вони вроджені. Які саме у нього порушення - це питання до спеціалістів
показати весь коментар
10.12.2023 21:56 Відповісти
Аааа прочитали ! Ну тоді для вашого розвитку вроджені--заїкання, проблема швидкості , неправильна робота мовного апарату . І ?? Ото ж .
показати весь коментар
10.12.2023 22:30 Відповісти
Для Сергія Юрка , до гебефренії входить інкогеренція --втрата послідовності думки , не зв'язанність мислення , поток слів...
показати весь коментар
10.12.2023 22:47 Відповісти
Це щось. Феєрично.
показати весь коментар
10.12.2023 20:56 Відповісти
Нічого ви не розумієте, це шифровка Штірліцу.
показати весь коментар
10.12.2023 20:39 Відповісти
Щедеврально
показати весь коментар
10.12.2023 20:55 Відповісти
ну, тепер Аргентина вже точно віддасть нам гвинтокрили Мі-17 на запчастини.
показати весь коментар
10.12.2023 19:33 Відповісти
Там уже і до Колумбії рукою подать.
показати весь коментар
10.12.2023 19:34 Відповісти
Кацапам поставляли з Аргентини якраз. Може у Зе план перекрити цей канал?))
показати весь коментар
10.12.2023 19:35 Відповісти
Скоріш за все - перенаправити потоки
показати весь коментар
10.12.2023 20:22 Відповісти
О ,*******.Нам Месси пришлют и Ди Марию
показати весь коментар
10.12.2023 19:36 Відповісти
Зе не цікавлять подіі в Україні , а саме на фронті ,
також не цікавить фінансова допомога США і буде це питання вирішене
в конгресі , чи ні - теж не цікавить 😠
Тоді чим він займається і для чого , я не розумію 😕
показати весь коментар
10.12.2023 19:37 Відповісти
Мабуть "шляхи відходу" шукає. Після другої світової в Латинській Америці багато швалі переховувалось. І зараз в цьому куточку світу сховатись можна.
показати весь коментар
10.12.2023 20:39 Відповісти
Прям Че гевара бл...
показати весь коментар
10.12.2023 19:38 Відповісти
Девять секунд для зе-марафону. Ось і все- кінець вистави. Детальніше про " потужні переговори" почуєте в черговому відосіку.
показати весь коментар
10.12.2023 19:39 Відповісти
Двостороння співпраця між Україною та Аргентиною й надалі розширюватиметься.

Типа - Оборонпром увеличил производство снарядов в 23-м в 10 раз.
показати весь коментар
10.12.2023 19:41 Відповісти
Це ну просто життєво необхідно для оборони держави....кур...ва.
показати весь коментар
10.12.2023 19:41 Відповісти
прямой канал аргентинской муки для себя любимого разширил
показати весь коментар
10.12.2023 19:42 Відповісти
скільки нуль не помножуй, все одно вийде зелемський
показати весь коментар
10.12.2023 19:44 Відповісти
Ага.
З Оману вже привіз мільярди інвестицій.

Не знаємо вже, куди дівати ті гроші...
показати весь коментар
10.12.2023 19:46 Відповісти
В Аргентині точно якесь лихо станеться, виверження вулкану, чума чи ще щось. Бідосік.
показати весь коментар
10.12.2023 19:46 Відповісти
А вулканов там кстати много...
показати весь коментар
10.12.2023 19:51 Відповісти
бідоносець))
показати весь коментар
10.12.2023 20:23 Відповісти
Бідоносець
показати весь коментар
10.12.2023 22:02 Відповісти
Мілей здобув перемогу на президентських виборах у листопаді, набравши близько 56 відсотків голосів виборців. Він не підтримує ідею вступу країни до групи БРІКС, виступає за мінімальне втручання держави в життя громадян, хоче скасувати Центральний банк та пропонує замінити національну валюту на долар США. Під час передвиборної кампанії він також заявив про плани розірвати зв'язки із "комуністичними" урядами Росії, Китаю та Бразилії.

Мілей особисто запросив Зеленськoгo під час телефонної розмови через три дні після перемоги на виборах.
показати весь коментар
10.12.2023 19:52 Відповісти
а ще також на цю аугурацію запрошено путлера. цікаво, чи він приїхав?
показати весь коментар
10.12.2023 20:05 Відповісти
В том то и дело, что там выбрали очередного как у нас последнего. То что намолол наобещал весёлый аргентинец, в целом это капец стране. Там давно так падают, но похоже в этот раз таки рухнут. Не стоило туда летать. На фронте каша заваривается крепкая у нас.
показати весь коментар
10.12.2023 23:46 Відповісти
Покажіть показники економічної співпраці між Україною та Аргентиною, за період правлення найвеличнішогозелнського?
показати весь коментар
10.12.2023 19:52 Відповісти
зараз не цим потрібно керуватись. головніше зараз - це те, що Аргентина послала накуй кацапський БРІКС і підтримала Україну. навіть якби і не підтримувала Україну, а тільки послала накуй каців з їхнім бріксом - то вже було би дуже добре. І ще було би краще, якби хтось із нинішніх учасників того бріксу вийшов би з цього блоку, наприклад, Бразилія і ПАР щоб вийшли.
показати весь коментар
10.12.2023 20:14 Відповісти
А хто пустив прибиральника у светері на зустріч поважних людей?
Це по-перше.
По-друге: а чому без трикратного поцілунку? Чи ще не доріс до брежнєвського маразму?
Ну і по-третє: не заздрю перекладачам, якщо воно почне говорити без папірця і завченого тексту
показати весь коментар
10.12.2023 19:54 Відповісти
Головне, щоб перекладачам папірці з текстом дали..
показати весь коментар
10.12.2023 20:25 Відповісти
Все правильно. В Україні Боневтік зовсім не потрібней. Одна з головних функцій президента це зовнішня політика. У нас в Лат Америці непахане поле. Мало союзників Хіба що Чилі, Колумбія і Гватемала. Всі інші або вагаються або смокчуть ******** прутня.. Тому правильно що поїхав.
показати весь коментар
10.12.2023 19:55 Відповісти
Багато снарядів чи танків відправили нам оті "союзники"?
показати весь коментар
10.12.2023 20:37 Відповісти
У Аргентины куча проблем. Им не до Украины.
показати весь коментар
10.12.2023 19:57 Відповісти
Думаю, оборот співпраці України з Аргентиною перевершить аналогічний успіх Зе з Оманом у десятки разів! А може і в сотні...
показати весь коментар
10.12.2023 19:58 Відповісти
Хм... Без обид в адрес Аргентины (всегда мечтал побывать), но какие у Украины отношения с Аргентиной? Что мы им продаем, а что они нам?
показати весь коментар
10.12.2023 20:08 Відповісти
найбільший наш конкурент на ринку сої і кукурудзи.
Як тільки у них добрий урожай, так ціна зразу конкретно просідає. А це часто так буває, коли ти такий тримаєш свою сою пів року, ціна росте, класно... А потім уже коли думаєш, що ось воно, пора продавать - а ціна бац і пошла вниз
показати весь коментар
10.12.2023 22:48 Відповісти
Спасибо за информацию. Тогда все логично.
показати весь коментар
10.12.2023 23:25 Відповісти
Поговаривают что Зеля на лыжи встал и присматривает место для убежища, в Южной и Центральной Америке есть страны которые никому никого не выдают.
показати весь коментар
10.12.2023 20:26 Відповісти
Бережіть президента Мілея, особливо найближчий тиждень! Як би чогось не сталось!
показати весь коментар
10.12.2023 20:27 Відповісти
Суховантажі української пшениці в обмін на валізи аргентійського "борошна"?
показати весь коментар
10.12.2023 20:29 Відповісти
там поряд білі ведмеді, як казала освічена зе!лєнка, та чілі кон карне, то їжа така.
показати весь коментар
10.12.2023 20:30 Відповісти
Далі залишилося відвідати Гондурас!
показати весь коментар
10.12.2023 20:43 Відповісти
І Венесуелу.
показати весь коментар
10.12.2023 20:59 Відповісти
У президента Аргентини, напевно,на плечі була насипана доріжка з аргентинської муки, тому ЗЄля так міцно обіймав свого колегу.
показати весь коментар
10.12.2023 20:50 Відповісти
Рыбак -рыбака , видит издалека.
показати весь коментар
10.12.2023 21:14 Відповісти
Так вот для какого вояжа обновляли увеселительные дивайсы в самолёте)))
показати весь коментар
10.12.2023 21:27 Відповісти
Хавьер Херардо Милей

показати весь коментар
10.12.2023 22:08 Відповісти
На Месси чуть похож. Дайте мяч хлопцу, пусть гол забьет. Но похоже гвоздь в крышку гроба своей страны вколотит. Очередной а́ртист.
показати весь коментар
10.12.2023 23:51 Відповісти
Он профессор экономики.
показати весь коментар
11.12.2023 06:00 Відповісти
С шкивой учился видать!?
показати весь коментар
11.12.2023 10:00 Відповісти
Он обычный образованный человек. Большинство его критиков глупее его, в том числе у нас на цензоре. Зачем сравнивать его с Зеленским, который полный дурак мне не понять.
показати весь коментар
11.12.2023 15:33 Відповісти
Милей почётный президент Либертарианской партии Аргентины

Либертарианцы разделяют скептицизм по отношению к государственной власти

Либертарианство пропагандирует как экономическую, так и личную свободу, ограничивая вмешательство государства в жизнь общества

Часть либертарианцев выступает против законов об обязательном школьном образовании. Образование может быть получено в любой доступной и удобной форме в течение любого срока.

Следствием прав собственности и самопринадлежности становится частичная или полная легализация наркотиков
показати весь коментар
10.12.2023 22:21 Відповісти
це те, що нам потрібно, особливо зараз
показати весь коментар
10.12.2023 22:54 Відповісти
В Аргентине прошел второй тур выборов президента страны. Победу праздновал эксцентричный политик без опыта, но с нереальной харизмой - Хавьер Милей, который может перевернуть ситуацию с ног на голову не только у себя в стране, но и повлиять на всю Латинскую Америку.
https://24tv.ua/ru/haver-milej-biografija-prezidenta-argentiny-govorivshego-ob-ukraine-rossii-i-putine-24-kanal_n2435807

Прямо ЗЄ №"2!!!
Але ж там у цього ексцентричного чувака хоч війни немає, може перевертати все з ніг на голову,поблазнювати. А у нас люди гинуть!
Що за мода пішла вибирати бланів у владу -Трамп, ЗЄ, Милей?
показати весь коментар
10.12.2023 23:05 Відповісти
Війни немає,але є спірні с бритами Мальвінськіє(Фолклєндськіє)о-ва..Як би чого не вийшло..
показати весь коментар
11.12.2023 12:31 Відповісти
так скоро і Зімбабве задружимо, навіщо нам Європа та США
показати весь коментар
10.12.2023 22:52 Відповісти
Besblatnyi koksik uzhe v doroge !!!
показати весь коментар
11.12.2023 00:21 Відповісти
 
 