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Момент збиття російського гелікоптера Ка-52 ракетою українського ПЗРК. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Пілоти російського розвідувально-бойового гелікоптера Ка-52 зафільмували момент збиття іншого такого ж вертольоту окупантів ракетою українського ПЗРК.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, екіпаж збитого гелікоптера катапультувалися. У російських пабліках написали, що пілоти начебто вижили та повернулись до виконання бойових завдань. Архівне відео оприлюднили російські телеграм-канали.

Також дивіться: Морпіхи знищили техніку росіян після невдалого штурму села Кринки на лівому березі Херсонщини. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+16
А почитать "Вікіпедію" - "влом"? Там застосовується відстріл лопатей ******** гвинта і катапультування у верхню півсферу Подобаються мені "ікспьорди"... які біжать "висраться" - не встигнувши знять штани!
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11.12.2023 09:44
+14
Встигають обмінятись мнєніямі на старотатарском нарєчії.
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11.12.2023 09:24
+9
Та там тупо посипалося все. Орки катапультувалися в пекло.
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11.12.2023 09:27
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буйлові "соколи":

Летають высоко,
Видать их далеко....

долітались кідар...
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11.12.2023 09:24 Відповісти
Встигають обмінятись мнєніямі на старотатарском нарєчії.
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11.12.2023 09:24 Відповісти
путен - капут!
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11.12.2023 09:25 Відповісти
Нє*** шастать !
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11.12.2023 09:26 Відповісти
Та там тупо посипалося все. Орки катапультувалися в пекло.
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11.12.2023 09:27 Відповісти
це премія оператор року, нічого не видно
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11.12.2023 09:32 Відповісти
цікаво подивитись як катапультують з вертоліта ,там крісла вниз вистрілють напевно ..я знаю що пілотам вертоліта навіть парашют не видають а вертикальне катапультування неможливо бо там крутяться лопасти і мвжними проскочити навіть Коперфільду невдасться ..Єдине що може екіпаж - це повільне спускання вниз в самому вертоліті за рахунок опору з повітрям гвинтів і все ..
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11.12.2023 09:35 Відповісти
А почитать "Вікіпедію" - "влом"? Там застосовується відстріл лопатей ******** гвинта і катапультування у верхню півсферу Подобаються мені "ікспьорди"... які біжать "висраться" - не встигнувши знять штани!
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11.12.2023 09:44 Відповісти
навіщо мені вікі ,в ютубі більш реалістично ..то таке може ти календарем настінним користуєсься ..ось тобі комент кацапського пілота про ту систему катапультування ...я знав що воно так і є . бо на заборі хтось написав і тітка туди пішла

@lybomyr60545 месяцев назад

Вы подняли очень интересную тему,по крайней мере лично для меня. В старые лохматые годы я служил в вертолетном полку механиком по авиационному вооружению на Ка 25. Такая же соосная система. Потом мы перегоняли ТАКР Минск с Черного моря на Дальний Восток,то есть нашу эскадрилью посадили на это недоразумение. Видел как схлестываются лопасти,видел как вертолет начинает "танцевать" на взлете (какой то резонанс говорят),тогда беги по дальше,лопасти отлетают,а редуктор с двигателями проваливаются....Но не об этом. Никак не мог понять как летчик и штурман покинут борт в нештатной ситуации. Рассказывали о реверсе лопастей. Но у нас командир полка(летающий командир) утонул при посадке на корабль,реверс не помог.Спрашивал наших летчиков как покинуть вертолет... Я так вразумительного ответа не получил.
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11.12.2023 10:04 Відповісти
Тобою приведена цитата повністю відповідає українському прислів"ю - "Згадала баба - як дівкою була!" Почитай про особливості аварійної евакуації з Ка-52 і не пиши дурниць Тобі тут люди навіть назву того аварійно-рятувального комплексу назвали Я (на відміну від тебе) - туди поліз і впевнився що я написав правильно
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11.12.2023 10:12 Відповісти
можеш зуби до коріння зтерти ...мені "байдуже" що ти такий упоротий ...щось подозрітєльно що ти тут кацапські гімнотехнології виправдовуєш ...
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11.12.2023 10:18 Відповісти
Характерна "метода" невігласів на "Цензорі" - звинуватить опонента в прихильності до кацапів!
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11.12.2023 10:40 Відповісти
Зачьот Яровий холод..(нереЛізований в реалі)
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11.12.2023 14:11 Відповісти
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11.12.2023 14:12 Відповісти
дядько з яким ви сперечаетесь є доволі поважний експерд

по перше він одразу починає з хамства

по друге він експерд з усього одразу: авіації юриспруденції та психіатрії

по трете коли не може нічого відповісти по суті він верещить що злив зараховано та пише образи

також він ******** ставити безліч особистих запитань у прокурорському стилі

не витрачайте час на троля
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11.12.2023 12:43 Відповісти
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11.12.2023 14:10 Відповісти
ще один спеціаліст клавіатурний ..що важче - кілограм заліза чи пір'я ? іди шукай у вікіпедії
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11.12.2023 10:12 Відповісти
На відміну від тебе, я половину життя прослужив у авіачастинах Більш того - половину цього періоду - саме у вертолітних Мав друзів - пілотів вертольотів Тому ця тема мені набагато більш близька та зрозуміла - ніж тобі!
"До створення Інтернет лише твої близькі знали, що ти ТУПИЙ! Тепер ти оголосив про це на весь світ!"
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11.12.2023 10:23 Відповісти
я я я , далі доміркуй хто ти чи пошукай у вікіпедії ,не напишу бо бан
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11.12.2023 10:40 Відповісти
А мені що - писать : ти, ти, ти?
Пишу:
Ти - невіглас!
Ти - неук!
Ти - упертюх неграмотний!
Досить? Чи продовжить?
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11.12.2023 10:59 Відповісти
можеш бебру понюхати , я не проти
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11.12.2023 12:16 Відповісти
Раз пропонуєш - значить вона тобі знайома? Часто нюхаєш? Бо я навіть такого слова не чув ніколи Мабуть якийсь діалектизм хуторянський? Тому ти такий і упертий неук - бо тільки-но з "хутора" вискочив!
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11.12.2023 12:36 Відповісти
Ну - "шо тобі сказать" Говорить правильно" Є деякі "дрібязковості" просто не хочу влізать Але тут питання про "рівень аварійності" при використанні цих систем!
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11.12.2023 16:58 Відповісти
Запасіться попкорном і почитайте про систему катапультування К-37-800М
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11.12.2023 09:46 Відповісти
ну да а потім "карася" виловлювати у водохрані бо парашут не розкривсь повністью і кацпа втонув
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11.12.2023 10:48 Відповісти
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11.12.2023 09:46 Відповісти
ахахаха "отстрел лопастей" ..це малюнок ..хочеш я тобі намалюю як жаба літає
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11.12.2023 09:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=TUmIx-ivdqE
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11.12.2023 09:55 Відповісти
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11.12.2023 10:51 Відповісти
Гарна картинка, але цікаво інше - скільки пілотів дійсно скористалися цим і вижили? І чому США, де була розроблена та опрацьована така система катапультування, не встановлюють катапульти на свої серійні вертольоти.
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11.12.2023 09:55 Відповісти
кацапська система катапультування ..вєрю, вєрю
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11.12.2023 10:06 Відповісти
Бо вона "сирувата"- великий процент "нештатних ситуацій" та аварійності ("Шаттли" космічні теж з-за цього перестали використовувать)
А кацапам "пох"! "Бабы новых нарожают!"
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11.12.2023 10:15 Відповісти
там компресійний перлом хребта гарантований якщо все спарцюе по штатному
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11.12.2023 10:50 Відповісти
не факт. На відео - вилітає "ракета" яка тягне крісло на тросу
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11.12.2023 11:42 Відповісти
Казали мені льотчики: "Катапультування - це наче тобі з усього маху здоровенною лопатою б"ють по заду! Трохи "не так" усівся і хребту "пі*дец"!"
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11.12.2023 12:40 Відповісти
так це у літаках, там патрон знизу

Здійснюється за рахунок вистрілювання (катапультування) крісла разом з пілотом з літального апарату за допомогою стисненого повітря, порохового заряду, ракетної системи,
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11.12.2023 15:49 Відповісти
А в чому різниця для хребта пілота? "удар знизу" чи "ривок знизу"?
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11.12.2023 15:56 Відповісти
з мене такий авіа. спец ... Але тут мені колись писав, впевненно, інший учасник, типу у ******** крісел удар набагато м*якший.
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11.12.2023 23:31 Відповісти
Основа - К-53 (наскільки я пам"ятаю) Непогана конструція Але не думаю щ "рукожопі" щось зробли кардинальне без "хахлов"
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12.12.2023 00:53 Відповісти
Ага, вижили, як гівно впали.
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11.12.2023 09:40 Відповісти
Навіщо обрізати?! Такі приємні звуки))
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11.12.2023 09:45 Відповісти
30-40 метрів висота була
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11.12.2023 09:48 Відповісти
По ТТХ така евакуація може й з землі робиться Почитай "матчасть"!
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11.12.2023 10:16 Відповісти
гля пристав ...ти ще скажи що ці гімнотехнології на 100 років випередили США і Японію ...щось ти підозріло твої коменти виглядають ..ти тих пілотів живих бачив чи вони твої "родствєннікі" ?
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11.12.2023 10:21 Відповісти
Дурню! Їх навіть на "Цензорі" показували! Торік був збитий Ка-52 з полку ВМФ Росії Пілота показували Ще був одягнутий у оранжевий рятувальний костюм Сам родом, здається, з Кременчуга - хоч і служив у російській армії
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11.12.2023 10:29 Відповісти
ти хоть знаєш де той Кременчук і де там Молодіжний ?
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11.12.2023 10:42 Відповісти
Ти розумієш, що означає в українській мові слово "здається"? Це синонім слів "можливо" "може буть" - "але я не впевнений" Я бачу: ти "обісрався" по темі" і тебе люди висміяли Так ти вирішив "повідгавкуваться" - щоб хоч не так від тебе лайном смерділо?
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11.12.2023 10:50 Відповісти
там виживае пілот штурман опертор там труп у 80 % пілот каліка навіть якщо все штатно спрацює
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11.12.2023 10:52 Відповісти
на відео видно як екіпаж катапультував ? ні ? от і все
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11.12.2023 10:23 Відповісти
Катапультуватися можна в різних агрегатних станах.
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11.12.2023 10:27 Відповісти
Ха...І всі їх пройти по черзі да приземлення.
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11.12.2023 11:14 Відповісти
До приземлення.Очепятка.
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11.12.2023 11:16 Відповісти
Так, система катапультування там є, але... Жодного підтвердженого вдалого катапультування з Ка-52 немає.
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11.12.2023 15:37 Відповісти
 
 