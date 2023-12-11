Момент збиття російського гелікоптера Ка-52 ракетою українського ПЗРК. ВIДЕО

Пілоти російського розвідувально-бойового гелікоптера Ка-52 зафільмували момент збиття іншого такого ж вертольоту окупантів ракетою українського ПЗРК.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, екіпаж збитого гелікоптера катапультувалися. У російських пабліках написали, що пілоти начебто вижили та повернулись до виконання бойових завдань. Архівне відео оприлюднили російські телеграм-канали.

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