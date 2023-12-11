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Бійці ССО знищили командно-спостережний пункт росіян в окупованих Олешках на Херсонщині. ВIДЕО
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Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України знищили командно-спостережний пункт російських військ в окупованих Олешках на лівому березі Херсонської області. Ударні безпілотники атакували ворожі цілі.
Про це повідомили у Командуванні ССО ЗС України, передає Цензор.НЕТ.
"КСП знищено вщент (спойлер до відео: виходячи з перехопленої розмови окупантів, ті досі в шоці від атаки спецпризначенців)", - додали бійці ССО.
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