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Бійці ССО знищили командно-спостережний пункт росіян в окупованих Олешках на Херсонщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України знищили командно-спостережний пункт російських військ в окупованих Олешках на лівому березі Херсонської області. Ударні безпілотники атакували ворожі цілі.

Про це повідомили у Командуванні ССО ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"КСП знищено вщент (спойлер до відео: виходячи з перехопленої розмови окупантів, ті досі в шоці від атаки спецпризначенців)", - додали бійці ССО.

Дивіться: Момент збиття російського гелікоптера Ка-52 ракетою українського ПЗРК. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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шарікі? ая -яй...
Мы не знаем что это такое, если бы мы знали что это такое, мы не знаем что это такое .
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11.12.2023 10:58 Відповісти
А не надо на *** садиться, чтобы пожрать. Надо сначала пожрать, а потом уже на *** садиться
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11.12.2023 11:43 Відповісти
 
 