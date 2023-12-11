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Дрон-камікадзе виявив серед дерев окупантів та атакував їх. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Український оператор FPV-дрона атакував двох російських загарбників, які ховались між деревами на одному із напрямків фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Ювелірна робота оператора дрона-камікадзе, що заслуговує на захоплення. Наш пілот елегантно провів FPV між стовбурами дерев і дуже близько познайомив пташку з російським солдатом. Останнє фото особливо вдалось", - додали у дописі до відео.

Також дивіться: Бійці ССО знищили командно-спостережний пункт росіян в окупованих Олешках на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+18
Здоров'я російским туристам.Нехай щастить.Тобто-нехуй шастать.
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11.12.2023 11:23
+13
..
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11.12.2023 13:30
+7
Евтаназію замовляли? Вибачте, але два рази на одну адресу відправляти не будемо.
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11.12.2023 11:24
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Здоров'я російским туристам.Нехай щастить.Тобто-нехуй шастать.
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11.12.2023 11:23 Відповісти
Вот мальчик мой уехал - не вернется.
Уехал он как видно навсегда, навсегда.
Домой он больше не вернется,
Оставил только карточку свою.
Домой в Москву он больше не вернется,
Оставил только карточку свою.
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11.12.2023 15:59 Відповісти
Евтаназію замовляли? Вибачте, але два рази на одну адресу відправляти не будемо.
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11.12.2023 11:24 Відповісти
Фраза "вдули врот" заиграла новыми красками...
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11.12.2023 11:34 Відповісти
Позивний оператора дрона виправданий.
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11.12.2023 12:02 Відповісти
Останнє фото особливо вдалось
А хдє улибка ,для фото?
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11.12.2023 12:17 Відповісти
Атхватил па **********
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11.12.2023 12:41 Відповісти
..
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11.12.2023 13:30 Відповісти
Смерть московітам ***** та їх агентам у ВРУ
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11.12.2023 14:26 Відповісти
Дивитись в об'єктив-зараз вилетить(влетить) "птичка"...
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12.12.2023 05:08 Відповісти
 
 