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Дрон-камікадзе виявив серед дерев окупантів та атакував їх. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Український оператор FPV-дрона атакував двох російських загарбників, які ховались між деревами на одному із напрямків фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
"Ювелірна робота оператора дрона-камікадзе, що заслуговує на захоплення. Наш пілот елегантно провів FPV між стовбурами дерев і дуже близько познайомив пташку з російським солдатом. Останнє фото особливо вдалось", - додали у дописі до відео.
Топ коментарі
+18 олег иванов 9d1a2ffb
показати весь коментар11.12.2023 11:23
+13 Maksim Perepelitca
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+7 Андрей Ивашкевич
показати весь коментар11.12.2023 11:24
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Уехал он как видно навсегда, навсегда.
Домой он больше не вернется,
Оставил только карточку свою.
Домой в Москву он больше не вернется,
Оставил только карточку свою.
А хдє улибка ,для фото?