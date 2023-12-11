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Поранений окупант скаржиться на атаку українських бійців: "Шесть осколков, в жопе два, кассетой у#бало". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський загарбник зафільмував свою евакуацію: окупанта атакували касетними боєприпасами українські захисники. Поранений російський загарбник змушений самостійно шукати медичної допомоги, адже його побратими покинули пораненим на полі бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Я "триста", йду на евакуацію. Шість уламків, у жопі два. Касетою у#бало", - каже окупант.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе виявив серед дерев окупантів та атакував їх. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+34
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11.12.2023 11:58
+28
Алькапоне казав що куля багато чого міняє в голові навіть якщо попала в дупу, а кацапській потворі тільки куля в голові може змінити погляди на життя.
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11.12.2023 11:53
+21
Пастрадал центр принятия ришений. 🙃
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11.12.2023 12:04
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Алькапоне казав що куля багато чого міняє в голові навіть якщо попала в дупу, а кацапській потворі тільки куля в голові може змінити погляди на життя.
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11.12.2023 11:53 Відповісти
В жопє бутілка.
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11.12.2023 11:54 Відповісти
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11.12.2023 11:58 Відповісти
Самокритичний пі*ар.
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11.12.2023 11:58 Відповісти
Пастрадал центр принятия ришений. 🙃
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11.12.2023 12:04 Відповісти
После нападения на Финляндию 30 ноября 1939 года маршал Маннергейм сказал...мужики...от вам зависит будет Финляндия завтра Или нет...🇫🇮🇫🇮🇫🇮Финны по факту выстояли... за 105 дней войны советских баранов Шариковых косили финны очень красиво....☠️🏴‍☠️350 000 подохли у линии Маннергейма... около 100 000 замезли в лесах Финляндии...
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11.12.2023 12:06 Відповісти
А може воно з уламками у дупі таким народилося ?!
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11.12.2023 12:08 Відповісти
Проклятый симулянт.В яму его и не кормить дней 5-выздоровеет на глазах.
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11.12.2023 12:09 Відповісти
так чого приперся? щоб в жопу осколки получити
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11.12.2023 12:14 Відповісти
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11.12.2023 12:15 Відповісти
здохни кацапське бидло!
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11.12.2023 12:16 Відповісти


Папа любит крєпкій чай,
Дєда любіт кофє.
Сін убітий невзначай
Доча деду рофлит:

- Шесть осколков
В жопе два,
Четверо навылет
Трупов столько
- не беда
Мама Ладу мылит!
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11.12.2023 12:26 Відповісти
звідки у цих виродків взялися побратими? я не розумію..., навіщо їм приписувати якісь відносини, яких в них не може бути за визначенням? навіщо це "очеловечивание" ворога, воно зараз недоречно...
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11.12.2023 12:31 Відповісти
Не зажадай країни ближнього свого, і свободи його, і сала його, і унітазу його та Криму його - і не застрянуть у тебе в дупі вила його!
Святе Письмо. Вих.20/17.
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11.12.2023 12:37 Відповісти
Кацап прям оптимист - иду на эвакуацию...
Щас жопу зелёнкой намажут, руку йодом (главное не перепутать) и снова на передок!
Твоё предназначение - склеить ласты за путлера....
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11.12.2023 12:46 Відповісти
Прям віршик получається

"Шесть осколков,
В жопе *уй.
Єдь домой
І нє балуй"
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11.12.2023 13:07 Відповісти
щось є підозра
щоу дупі чеченські
осколькі
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11.12.2023 13:26 Відповісти
Воєнний злочинець та убивця Українців, про щось скаржиться ??
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11.12.2023 14:17 Відповісти
Маю надію,що він залишиться без руки
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11.12.2023 14:18 Відповісти
нє сбилісь мечти! він в жопу вопче то бутилку хотів )))
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11.12.2023 14:21 Відповісти
повезло людоеду прутину с дебильными холопами, неспособными сложить "два и два"...
вонюша-дурачек, прийдёшь, если дойдёшь, в тыл, видсмокчеш у кадыровцев (чи хто там "на смене"?) и пойдёш взад - на передок "по-специальности" - подыхать
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11.12.2023 14:29 Відповісти
Значить кацап прийшов на чужу землю, щоб її загарбати і він не підарас. А ті хто йому цього не дає ті підараси? Залізна логіка кацапсячого підора!
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11.12.2023 14:29 Відповісти
Йой! Сарако з ушкодженою двома осколками зкріпою!
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11.12.2023 18:43 Відповісти
Радiй дурень,що ти вижив
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11.12.2023 21:10 Відповісти
 
 