Після провального штурму лісосмуги на Авдіївському напрямку поле бою засіяне трупами росіян. ВIДЕО

Українські воїни зафільмували тіла ліквідованих окупантів, що валяються на невеликій ділянці лісосмуги на Авдіївському напрямку. Саме цю територію російська піхота намагалась захопити, однак наші бійці ліквідували групу росіян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованих кадрах можна розгледіти тіла окупантів, які валяються серед амуніції та зброї.

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