29 466 20
Після провального штурму лісосмуги на Авдіївському напрямку поле бою засіяне трупами росіян. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські воїни зафільмували тіла ліквідованих окупантів, що валяються на невеликій ділянці лісосмуги на Авдіївському напрямку. Саме цю територію російська піхота намагалась захопити, однак наші бійці ліквідували групу росіян.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованих кадрах можна розгледіти тіла окупантів, які валяються серед амуніції та зброї.
Топ коментарі
+17 MausMike
показати весь коментар11.12.2023 13:55
+16 Slava Holt
показати весь коментар11.12.2023 13:35
+15 Myroslav Hrabovsky 9c770479
показати весь коментар11.12.2023 13:57
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Не тим маршрутом….
Це верещучка пообіцяла їм шатли з Криму, а воно он, як неловко вийшло…. По ріллі та копаному полі… посадками, заблукали…орки *****