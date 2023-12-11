УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10801 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
29 466 20
армія рф (13505) війна (56581) ліквідація (1953) Авдіївка (2058)

Після провального штурму лісосмуги на Авдіївському напрямку поле бою засіяне трупами росіян. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни зафільмували тіла ліквідованих окупантів, що валяються на невеликій ділянці лісосмуги на Авдіївському напрямку. Саме цю територію російська піхота намагалась захопити, однак наші бійці ліквідували групу росіян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованих кадрах можна розгледіти тіла окупантів, які валяються серед амуніції та зброї.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поранений окупант скаржиться на атаку українських бійців: "Шесть осколков, в жопе два, кассетой у#бало". ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
показати весь коментар
11.12.2023 13:55
+16
Мало трупів, бо хороший рускій фашист, це дохлий рускій нацист
показати весь коментар
11.12.2023 13:35
+15
Касетні ********** саме те, що потрібно для боротьби із кацапськими мʼясними штурмами.
показати весь коментар
11.12.2023 13:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мало трупів, бо хороший рускій фашист, це дохлий рускій нацист
показати весь коментар
11.12.2023 13:35 Відповісти
Пыня окочурится, будет больше(тока на каазлабаде), бо цапорилi не подiлять владу, тем более, шо в основном буряты гынуть на вiйнi ... остатки бурят спросят у оставшихся лаптеунтов, мол, доколе.
показати весь коментар
11.12.2023 13:52 Відповісти
То може допоможеш? В лісосмузі під авдеевкою? А нє лежачі в теплі, на дівані вдома.
показати весь коментар
11.12.2023 15:48 Відповісти
показати весь коментар
11.12.2023 13:55 Відповісти
Та то разве потери? Люди-то не пострадали! 👌
показати весь коментар
11.12.2023 16:55 Відповісти
Закономерная судьба гопников
показати весь коментар
11.12.2023 13:56 Відповісти
У цьому їх призначення,валятись по полях,лісах,і горах.І нас хотіли туди ж втягнути
показати весь коментар
11.12.2023 16:02 Відповісти
Касетні ********** саме те, що потрібно для боротьби із кацапськими мʼясними штурмами.
показати весь коментар
11.12.2023 13:57 Відповісти
Когда кто то рассказывает что война зашла в глухий кут показывайте им такие видео. Потому что если Украина каждый день уничтожает сотни рашистских zомбаков ето значит что мир очещается и ети zомбаки не будут шагать уже не только по Украине а и по Европе.
показати весь коментар
11.12.2023 14:02 Відповісти
Киви на снегу - какя прелесть
показати весь коментар
11.12.2023 14:11 Відповісти
Замість голови -пробка . Пів голови немає ? Так ? А де кров ?
показати весь коментар
11.12.2023 14:28 Відповісти
там ціла голова, накрита ганчіркою, а в ній маленька дірочка від кулі. крові майже немає, хоча на фотаках з другого ракурсу її видно.
показати весь коментар
11.12.2023 15:06 Відповісти
Завалили в тот момент, когда он надел себе на лампочку пакет
показати весь коментар
11.12.2023 16:56 Відповісти
Вражаюча картина. каСап ходить по полю і нікому не допомагає !!! Шокує, що вони вірять, що мародерствувати їм ще доведеться, і привезти своїй машкЄ унітаз вдасться. Що інших цілей у них не було це вже навіть діти зрозуміли. А ***** їм вже давно по барабану, і вони це кажуть нашим полоненим. Проте заявити це своїм командирам кишка тонка. Отакі вони чемпіони з мародерства.
показати весь коментар
11.12.2023 14:15 Відповісти
Не, це поле-свежачок. Там еще лежачие конают... А тот кацап шкандыбае нипадецки, думает , шо от интенсивной ходьбы кровь меньше будет бурлить и делать луз и шо в чистом поле быстро до скорой помощи худко дочалапае.
показати весь коментар
11.12.2023 14:22 Відповісти
Це московити, рванули і з мухосранську на Берлін, за немкамі!!
Не тим маршрутом….
Це верещучка пообіцяла їм шатли з Криму, а воно он, як неловко вийшло…. По ріллі та копаному полі… посадками, заблукали…орки *****
показати весь коментар
11.12.2023 14:21 Відповісти
На тлі збиття 8 з 8 балістичних ракет Ігнат питає росіян, що у них з їбалом
показати весь коментар
11.12.2023 14:36 Відповісти
Что то не так встречют орков под Авдеевоей.А где же хлеб-соль, как положено встречать освободителей? Хлеба-соли нет и не будет, зато будет оно на стене своей школы висеть в виде памятной таблички. Уже наверное все школы мордора в таких табличках.
показати весь коментар
11.12.2023 15:26 Відповісти
Без солі будуть доїдати....
показати весь коментар
11.12.2023 16:04 Відповісти
 
 