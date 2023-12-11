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Ударний безпілотник ліквідував російського снайпера під Авдіївкою. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Дрон-камікадзе виявив та атакував російського снайпера, який замаскувався в полі під Авдіївкою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться: Після провального штурму лісосмуги на Авдіївському напрямку поле бою засіяне трупами росіян. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+15
Так кацап зарані приготувався, заліз в чорний пакет
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11.12.2023 14:40
+15
Видно Снайперську гвинтівку Драгунова на відео
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11.12.2023 14:44
+15
На відео написано "Спільнота Стерненка" а не "Особисто Стерненко". Завдяки цьому "піару" Стерненко щодня пачками закупає дрони і щодня звітує, кому їх відправлено. А ужі донати зазвичай рахують ті, хто ані гривні не задонатив, чи пару раз за усю війну гривень по 50.
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11.12.2023 15:05
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Й****ий Стерненко знову піариться на чужих донатах.
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11.12.2023 14:37 Відповісти
Можеш і ти так попіаритись. Тільки кацапи будуть заперечувати
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11.12.2023 14:51 Відповісти
За свої донати можу попіаритись а за чужі западло.
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11.12.2023 15:30 Відповісти
На відео написано "Спільнота Стерненка" а не "Особисто Стерненко". Завдяки цьому "піару" Стерненко щодня пачками закупає дрони і щодня звітує, кому їх відправлено. А ужі донати зазвичай рахують ті, хто ані гривні не задонатив, чи пару раз за усю війну гривень по 50.
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11.12.2023 15:05 Відповісти
"Спільнота не байдужих українців". Так було б чесно.
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11.12.2023 15:31 Відповісти
Відосики не звіт.
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11.12.2023 16:29 Відповісти
А ті хлопці, що на тих відосиках віддячують спільноті Стерненка-то не наші воїни на нулі, а диванні актори, ага.
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11.12.2023 22:41 Відповісти
тільки з дупи дим пішов
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11.12.2023 16:19 Відповісти
Так кацап зарані приготувався, заліз в чорний пакет
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11.12.2023 14:40 Відповісти
Он своевременно приготовился 👍
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11.12.2023 14:45 Відповісти
як білочку- в глаз! ну шкуру таки попортив ))
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11.12.2023 14:40 Відповісти
і хвоста відірвало..
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11.12.2023 16:28 Відповісти
точно, містечкові його так на сленгу й називають "шванц" - хвіст )))
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11.12.2023 16:31 Відповісти
Його на службу послали, а він палив під ковдрою. За втрату пильності і паління на службі, за законами воєнного часу - смерть.
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11.12.2023 14:41 Відповісти
Ознак снайпера не видно
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11.12.2023 14:41 Відповісти
Видно Снайперську гвинтівку Драгунова на відео
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11.12.2023 14:44 Відповісти
Син в ЗСУ з березня минулого року добровольцем в ЗСУ. Каже, що СВД істинно кацапське лайно. В ній снайперського тільки приціл .
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11.12.2023 15:47 Відповісти
Все правільно каже.
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11.12.2023 17:03 Відповісти
а ти очі скломийкою промий, не пий, а очі прмий і побачиш, що зліва від дохлого кацапа лежить ружбайка з оптикою
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11.12.2023 14:44 Відповісти
Красно дякую, скломий то твоя компетенція
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11.12.2023 14:48 Відповісти
та звичайно, я просто знаю, що ви його не по призначенню використовуєте, тому підказую, тобі допомогло.
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11.12.2023 16:36 Відповісти
Викорінюй в собі кацапську ментальність. Як людина не побачила це не привід лайно кидати
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11.12.2023 14:54 Відповісти
як не побачив, то нєфіг триндіти, роздивись і тоді щось кажи. тут багато таких, покажи чи точно здохли, покажи що попали, все не так і все не то, з дивана икзпердити добре.
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11.12.2023 16:38 Відповісти
Подивися уважніше - зліва "СВД-ха" лежить
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11.12.2023 14:44 Відповісти
точніше СВДС, те саме гімно, тільке складне, та дульний компенсатор іншій.
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11.12.2023 14:57 Відповісти
"Марино"! В умілих руках "флейта" - непогана штука Дарма ви так критично до неї відноситеся
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11.12.2023 15:00 Відповісти
це дійсно лайно, повірте мені😎
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11.12.2023 15:01 Відповісти
Ну - я теж "не пальцем роблений" Не великий "спец" - але зі "збройною оптикою" знайомий В оокремо визначеному діапазоні вона себе непогано показує А ж я не кажу про "еліту" І знею не порівнюю Я пишу про те що навіть "рядових" снайперів забезпечують "спеціальним" укриттям!
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11.12.2023 15:42 Відповісти
мова про лайно під назвою СВД/С, ПСО що на ній встановлено таке саме лайно, поставити на цю гвінтівку нормальну оптику немає сенсу, вона важка, габаритна та постійно потребує пристрілки, пристрілкою на ЛБЗ ніхто не займається, тому що таке СТВ та скільки методів визначення взагалі ніхто не знає та не вчить. Звичайний автомат (іноді з коліматором) в посадках де робоча дістанція 30-50 м. на сьогодення найкрашій варіант, а якщо він ще з теплаком то ціні йому немає.
Ну а якщо вже наші хлопці працюють з однієї посадки в іншу то там точно не совковє лайно.😎
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11.12.2023 15:57 Відповісти
Ви пишете зі слів свого чоловіка ? "Буль-буль-буль"? Чи як спеціаліст? Бо я з СВД (різних моделей) я стріляв - то трохи розумію про що ведеться мова А мова тут ведеться про "рядового ротного снайпера" якого убили на полі бою
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11.12.2023 16:07 Відповісти
В мене намеє чоловіка, я пишу зі своїх слів. В лавах ЗСУ немае посади ротного снайпера, -е марксмєн.
Шановний закінчуємо бесіду бо в мене на лекції немає бажання. Висновок такий що це лайно, СВД, відаеться або тим кого призначають снайпером або людина сама бере цю палку для підняття сомооцінки. Так зрозуміло БУЛБ-БУЛЬ?😏
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11.12.2023 16:17 Відповісти
"Сонечко"! Тут суперечка не у Вашому чоловікові" І не в "штаті ЗСУ" Адже ми ведемо мову про ЗС РОСІЇ! Я сказав про те що СВД(в різних модифікаціях) видається снайперу в роті ЗС РФ І не більше!
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11.12.2023 16:32 Відповісти
😄Питання було (☝там зверху) про мого чоловіка, я відповіла. Про штат ЗСУ написала тому що я не навчалась в лавах Совка, тому мені не потрібно розказувати про іхню структуру. Мова про лайно під назвою СВД, про властивости яки я навела в ленті вищще.
Ну а після слів "стріляв з багатьох моделів", якщо існує тільки СВД та СВДС, вважаю подальшу розмову не потрібною, дарма втрачений час, не хочу вас ображати тому припиняємо спілкування. Снайпер не той хто має відмітку у військовому квітку!!!
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11.12.2023 16:51 Відповісти
Ясно! До армії ти маєш стосунок як до "ферми" "АЙ-тішник" Ти СВД хоч бачила? Я - її в руках тримав У різних модифікаціях І "вепра" в руках тримав - ще в його "первинній" модифікації То про що ти "бульби дмеш"?
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11.12.2023 17:09 Відповісти
Ти дурко старе, я на відміну від тебе діванного фахівця в мотопіхотном батальоні з січня 2015 року, тому лайно під назвою СВД добре знаю. Перевертайся частіше на свому дівані що б пролежнів не заробити. Бувай "фахівець" моделей СВД.
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11.12.2023 17:18 Відповісти
не переймайся, вонО старе дурбецало не реалізоване в реалі.
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11.12.2023 20:06 Відповісти
О-о-о! Та ти у нас "бойцица"! "В каком полку служили?"
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12.12.2023 23:02 Відповісти
Проперділась жабо? ))))
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11.12.2023 20:08 Відповісти
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12.12.2023 22:58 Відповісти
Зауважте, свіжопророслі боти-ПТУшники останнім часом надто агресивні. Чи то подоляк їм перестав аванс платити (щоб на півасік було бодай щось), чи то ще якась біда...
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12.12.2023 10:07 Відповісти
Так, вже не видно
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11.12.2023 15:01 Відповісти
Ого! Який "камуфлярен" кацапи почали використовувать! Зіркий оператор дрона виявився! "Респект" воїну! А решті хлопців-дронщиків - "на замітку"!
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11.12.2023 14:43 Відповісти
Нормальний снайпер працює в парі зі спостерігачем. А це так...видали чмобіку ванькі СВД.
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11.12.2023 14:47 Відповісти
Це так тільки "еліта" працює А це - звичайний ротний снайпер Якого "снайпером" призначили Однак тут питання не в цьому! Він камуфляж спеціальний використовує! Тобто кацапи вже почали подібним підрозділи забезпечувать!
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11.12.2023 14:56 Відповісти
Слабенький камуфляж виявився в підсумку. Схоже на крашену водоемульсіонкой ковдру.
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11.12.2023 15:00 Відповісти
Думаєш - у нас є кращі? Хіба що куплені в приватному порядку У мене був у училищі викладач - "поїхавший" на маскуванні Але викладав цікаво Тому я його лекції згадую з задоволенням Багато коли ми виграємо з-за того що "кацапня" ігнорує засоби маскування А тут - непогано Якби він сів "трішки по-іншому" (не буду писать - ЯК - сам розумієш чому) - чорта з два його-б побачили!
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11.12.2023 15:09 Відповісти
100% 👍
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11.12.2023 15:09 Відповісти
СВДС - вариант СВД для воздушно-десантных войск со складным прикладом и укороченным, но утолщённым стволом; создана в 1991 году, принята на вооружение в 1995 году
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11.12.2023 14:51 Відповісти
Накрився термопоглинаючою накидкою-ковдрою. В тепляк певне цього ворожого снайпера не було видно.
Чекав свого часу.
Але трохи не додумав, що від тепла тіла знизу земля нагріється і сніг розтопиться довкола, що демаскує його позицію.
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11.12.2023 15:05 Відповісти
ворожій снайпер це пекельне зло і тому його відправили до дому
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11.12.2023 15:18 Відповісти
Це такий же снайпер, як Клічко балерина, але пох, головне, що здох
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11.12.2023 15:34 Відповісти
Бiльш схож на бомжа нiж на снайпера...
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11.12.2023 15:58 Відповісти
А наш оператор дрончика виявився кращім снайпером.
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11.12.2023 16:15 Відповісти
смерть московським загарбникам!!!
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11.12.2023 16:34 Відповісти
Наши дроны - самые не брезгливые дроны в мире!
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11.12.2023 16:49 Відповісти
Дуже добре, сдох.
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11.12.2023 23:30 Відповісти
 
 