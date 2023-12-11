Ударний безпілотник ліквідував російського снайпера під Авдіївкою. ВIДЕО

Дрон-камікадзе виявив та атакував російського снайпера, який замаскувався в полі під Авдіївкою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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