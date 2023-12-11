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У Мордовії нетверезий окупант, який повернувся з війни загинув під колесами поїзда. ВIДЕО 18+
Відео Цензор.НЕТ Події За кордоном
У Мордовії російський військовослужбовець загинув під колесами поїзда: загарбник якраз повертався з війни і планував поїхати у Башкирію у відпустку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент загибелі окупанта зняли камери зовнішнього спостереження. На них видно, як чоловік з великим рюкзаком за плечима, хитаючись з боку на бік, йде по перону. Поряд їде поїзд. Якоїсь миті він втрачає рівновагу падає, опиняючись прямо під колесами поїзда. Шансів вижити у нього не було.
Топ коментарі
+72 Ivan Ivan 9411ab2c
показати весь коментар11.12.2023 16:11
+31 эманюэль
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+28 Wild MadDog
показати весь коментар11.12.2023 16:12
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і проти ходи поїзда вирішив посцяти, але унітаз обідився
А шо там у нього таке важкеньке у парашуті було - чи не пара-трійка унітазів?
Тєпєрь в какую Башкирию бєз башкі?
Гиркин, когда со Славянска пришел, пи.....ды за это давал.
Тут - під поїзд через важкий рюкзак, а здебільше падають чарез перила з висоти, або з драбин чи з вікон.
Перше правило для висотників: ніколи не тягнися, бо зміщується центр ваги.
Перше правило для п'яного рашистського дємбеля: не розстібай ширінку зимою проти вітру спиною до потяга, що рухається.
Бумерів передивився, що про карму згадав?
Ти ще про Анну Карєніну напиши для повноти картини.
Тут же "голубые города".
Из Мордовии в Башкирию. Нет. Измельчал народ.
Лев Лещенко "Притяженье земли".
П.С.
Надо бы музыкальное сопровождение:
Башкир на снегу - розовый на белом
Что же нам с трупом делать, с башкиром на снегу...
Идет наркоман вдоль железнодорожного пути. Смотрит - валяется дохлая крыса, перерезанная поездом.
- Ой-ой-ой! Ну прямо Анна Каренина!
Жаль.
В виде пожизненного инвалида он был бы большей нагрузкой для родственников и бюджета, чем в виде трупа.