У Мордовії нетверезий окупант, який повернувся з війни загинув під колесами поїзда. ВIДЕО 18+

У Мордовії російський військовослужбовець загинув під колесами поїзда: загарбник якраз повертався з війни і планував поїхати у Башкирію у відпустку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент загибелі окупанта зняли камери зовнішнього спостереження. На них видно, як чоловік з великим рюкзаком за плечима, хитаючись з боку на бік, йде по перону. Поряд їде поїзд. Якоїсь миті він втрачає рівновагу падає, опиняючись прямо під колесами поїзда. Шансів вижити у нього не було.

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