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У Мордовії нетверезий окупант, який повернувся з війни загинув під колесами поїзда. ВIДЕО 18+

Відео Цензор.НЕТ Події За кордоном

У Мордовії російський військовослужбовець загинув під колесами поїзда: загарбник якраз повертався з війни і планував поїхати у Башкирію у відпустку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент загибелі окупанта зняли камери зовнішнього спостереження. На них видно, як чоловік з великим рюкзаком за плечима, хитаючись з боку на бік, йде по перону. Поряд їде поїзд. Якоїсь миті він втрачає рівновагу падає, опиняючись прямо під колесами поїзда. Шансів вижити у нього не було.

У Мордовії нетверезий окупант, який повернувся з війни загинув під колесами поїзда 01

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+72
Так то в мішку унітаз такий тяжкий був шо перетяг його?
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11.12.2023 16:11
+31
Самоліквідувався падла. Респект поїзду.
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11.12.2023 16:12
+28
Відпустку та решту часу окупант проведе у кабздона
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11.12.2023 16:12
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Так то в мішку унітаз такий тяжкий був шо перетяг його?
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11.12.2023 16:11 Відповісти
еге ж.
і проти ходи поїзда вирішив посцяти, але унітаз обідився
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11.12.2023 16:20 Відповісти
Поїзд хотів поцупити унітаз у пʼяного асвабадітєля.
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11.12.2023 17:03 Відповісти
Але він сражався до пасльЄдньЄй каплі
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11.12.2023 17:09 Відповісти
Походу не порожній був унітаз а з скрепами)))
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11.12.2023 17:38 Відповісти
Возвращение героя
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11.12.2023 18:06 Відповісти
Краще б міну вкрав.
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11.12.2023 20:34 Відповісти
Відпустку та решту часу окупант проведе у кабздона
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11.12.2023 16:12 Відповісти
кабздон дарує квиток на потяг до себе ще одному окупанту

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11.12.2023 16:26 Відповісти
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12.12.2023 07:17 Відповісти
кацап, не спрашивай по ком звонит телефон, он звонит по тебе
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11.12.2023 16:12 Відповісти
Самоліквідувався падла. Респект поїзду.
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11.12.2023 16:12 Відповісти
Мордовєц пораскінул мозгамі і рєшіл на есвео нє возвращяцця.
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11.12.2023 17:12 Відповісти
Карма вона така.
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11.12.2023 18:42 Відповісти
Так там ще рюкзак бандеровський! Ви ж бачили як він схопив орка та затягнув під потяг? І як ***** не опирався, рюкзак його таки здолав ))
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12.12.2023 02:11 Відповісти
Краще щоб це падло покалічилося і в муках провів решту життя .
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11.12.2023 16:12 Відповісти
Та ладно. Здох Максим і куй з ним.
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11.12.2023 18:30 Відповісти
Разів з десять підряд насолодився!
А шо там у нього таке важкеньке у парашуті було - чи не пара-трійка унітазів?
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11.12.2023 16:13 Відповісти
Кому в голову прийшло на це прекрасне відео поставити 18+?
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11.12.2023 20:30 Відповісти
до кабздона, до кабздона, до кабздона -- нА кАнцэрт!),
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11.12.2023 16:14 Відповісти
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11.12.2023 16:16 Відповісти
Пропала лада
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11.12.2023 16:15 Відповісти
таки да-да !
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11.12.2023 16:23 Відповісти
Ну хоть подзюрив перед смертью. У рабссиян это равносильно исповеди.
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11.12.2023 16:15 Відповісти
Надеюсь, поезд не пострадал и может переезжать кацапов дальше?
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11.12.2023 16:16 Відповісти
стопудово буданов паровоз завербував...
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11.12.2023 16:16 Відповісти
Если после этого фсб порежет "бандеровский" поезд на металлолом - удивлен не буду.
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11.12.2023 16:17 Відповісти
Мабуть залізнииця… побудована з американських рейок часів ІІ Світової війни відомстила "ворогу НАТО"!
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11.12.2023 16:18 Відповісти
ні, мабуть українці в засланні будували
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11.12.2023 17:33 Відповісти
планував поїхати у Башкирію

Тєпєрь в какую Башкирию бєз башкі?
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11.12.2023 16:18 Відповісти
Гойдаааааааааааааааааааааааааа...
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11.12.2023 16:18 Відповісти
Потыкайте в него палкой.Может боится,что прилетит беспилотник и притворился по привычке мертвым?
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11.12.2023 16:19 Відповісти
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11.12.2023 16:23 Відповісти
КАРМА!
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11.12.2023 16:19 Відповісти
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11.12.2023 16:21 Відповісти
Правое фото кадр про освобождение доннцкого "Метро". Там перли все, и вояки, и близживущие жители.
Гиркин, когда со Славянска пришел, пи.....ды за это давал.
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11.12.2023 17:10 Відповісти
узким надо водку передавать на передовую, тогда еще больше будет хороших узких
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11.12.2023 16:21 Відповісти
прямо з дронів закидувати?
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11.12.2023 16:35 Відповісти
з домішком метилового спирта, щоб не відразу дохли, а через пару днів, тоді більше орків вип'є
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11.12.2023 17:40 Відповісти
Награда нашла гєроя расіси. Дєди гардяцца.
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11.12.2023 16:22 Відповісти
Це типовий приклад нещасного випадку, коли не відчувати центру ваги.
Тут - під поїзд через важкий рюкзак, а здебільше падають чарез перила з висоти, або з драбин чи з вікон.
Перше правило для висотників: ніколи не тягнися, бо зміщується центр ваги.
Перше правило для п'яного рашистського дємбеля: не розстібай ширінку зимою проти вітру спиною до потяга, що рухається.
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11.12.2023 16:23 Відповісти
тупа жирна крапка, це типовий приклад карми.
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11.12.2023 17:41 Відповісти
А, це ти, тролє.
Бумерів передивився, що про карму згадав?
Ти ще про Анну Карєніну напиши для повноти картини.
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11.12.2023 18:14 Відповісти
тупа жирна тварина, а не дивлюся всякі бумери і анни калєніни, саме жуй те кацапське лайно.
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11.12.2023 21:17 Відповісти
орк за бортом! ))
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11.12.2023 16:26 Відповісти
Вас понял. Вычеркиваю. Продолжайте наблюдение.
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11.12.2023 17:11 Відповісти
пастой паравоз, не стучите колеса... меня засосало... под поезд засосало...
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11.12.2023 16:27 Відповісти
дивно, що він з такою вдачею вижив на війні...
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11.12.2023 16:32 Відповісти
Рано чи пізно настає момент, коли удача відвертається.
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11.12.2023 17:47 Відповісти
вдало кинувся на потяг-без голови
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11.12.2023 16:34 Відповісти
Чудово!
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11.12.2023 16:36 Відповісти
Мєртвєцкі пьян.
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11.12.2023 16:38 Відповісти
"Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила"...
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11.12.2023 16:42 Відповісти
Голови у нього не було у переносному значенні, а тепер і у прямому, анатомічному. 🤗
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11.12.2023 16:42 Відповісти
Анна Кареніна в берцях .
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11.12.2023 16:47 Відповісти
зачем Герасим собачку под паровоз кинул ?
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11.12.2023 16:59 Відповісти
оккупант на снегу - какая прелесть
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11.12.2023 16:58 Відповісти
И стоило такой крюк через Украину делать - приехал бы на вокзал из дома и просто упал бы под поезд!
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11.12.2023 16:59 Відповісти
Нет у вас романььтзьму.
Тут же "голубые города".
Из Мордовии в Башкирию. Нет. Измельчал народ.
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11.12.2023 17:14 Відповісти
В рюкзаке был украденный большой постоянный магнит....
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11.12.2023 17:00 Відповісти
с HDD
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11.12.2023 17:01 Відповісти
Нємєдлєнна рассссстрєлять поєзд вмєстє с машиністам і пасажирамі за умишлєннає убійства асвабадітєля!
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11.12.2023 17:01 Відповісти
два поезда ,шоб не повадно было
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11.12.2023 17:03 Відповісти
"Дави его справа, бл...ть! Прижимай его!" (c)
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11.12.2023 17:02 Відповісти
Можна безкінечно дивитися на три речі - на те, як тече вола, як горить вогонь та як поїзд перерізає російську мразоту!
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11.12.2023 17:02 Відповісти
До цього ролика гарно підійде такий саундтрек:

Лев Лещенко "Притяженье земли".
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11.12.2023 17:04 Відповісти
Пайдьйот на запчасті😷😷😷😷
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11.12.2023 17:14 Відповісти
Квартиру в Киеве не выбрал, в отпуск не поехал - прям железнодорожная полоса...
П.С.
Надо бы музыкальное сопровождение:

Башкир на снегу - розовый на белом
Что же нам с трупом делать, с башкиром на снегу...
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11.12.2023 17:16 Відповісти
Голос каБзона затянул его на аншлаг .
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11.12.2023 17:17 Відповісти
Кто его напоил? Сейчас фсб арестует мордовскую буфетчицу и обвинит её в том, что она агент СБУ.
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11.12.2023 17:24 Відповісти
Анн Каренин
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11.12.2023 17:25 Відповісти
Читав роботи естонського професора, якого звали Енн... При спогляданні імені було відчуття коґнітивного дисонансу.
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11.12.2023 17:36 Відповісти
Дрібничка але приємно.
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11.12.2023 17:26 Відповісти
Родіна достойно зустріла свого хероя.
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11.12.2023 17:26 Відповісти
Позбувся зайвого.
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11.12.2023 17:50 Відповісти
Нагадався древній анекдот (мовою оригіналу).

Идет наркоман вдоль железнодорожного пути. Смотрит - валяется дохлая крыса, перерезанная поездом.
- Ой-ой-ой! Ну прямо Анна Каренина!
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11.12.2023 17:52 Відповісти
Типовий кінець сруськага мордвина, після «ученій», який «заблудився», а тепер, уже Іхтамнєту… ***** чекає те ж саме, але руками його охоронців
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11.12.2023 17:53 Відповісти
На біса ця "новина"?
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11.12.2023 18:05 Відповісти
не задавайте риторичних запитань, подивіться, скільки позитивних коментарів під новиною
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11.12.2023 18:35 Відповісти
Так. Ніби саме хтось з коментаторів і забив того кацапчука...
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11.12.2023 21:37 Відповісти
Ну, это конечно новость..
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11.12.2023 18:07 Відповісти
какое чудовищное самоубийство!
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11.12.2023 18:30 Відповісти
Портал до кобзона хтось вчасно відкрив) Чортів видно не було, але ті тягнули як могли)
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11.12.2023 18:47 Відповісти
Велика подяка потягу за те, що давить кацапських підарасів.
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11.12.2023 18:53 Відповісти
Жив грішно - помер смішно.
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11.12.2023 19:14 Відповісти
А рюкзак целый. Наверное, тятя гостинцев деткам привез. Вот свезло им!
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11.12.2023 20:28 Відповісти
Оце горе в сімії. Навіть здохнути не зміг там де потрібно. Ванька в мішку і сімя без лади
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11.12.2023 21:35 Відповісти
Дивлюсь iсерце нi цокае.
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11.12.2023 21:43 Відповісти
Бог не фраєр, всім роздасть по заслугах.
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11.12.2023 22:07 Відповісти
Яке прикре самогубство...
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11.12.2023 22:56 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼
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12.12.2023 02:30 Відповісти
"Шансов выжить у него не было."

Жаль.
В виде пожизненного инвалида он был бы большей нагрузкой для родственников и бюджета, чем в виде трупа.
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12.12.2023 09:38 Відповісти
По сети гуляет видео, где орк жалуется на плохой протез левой руки. Как от этого дохлого можно запчасть пришить.
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12.12.2023 10:41 Відповісти
 
 