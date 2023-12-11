6 048 1
Бійці 103-ї бригади ТРО безпілотниками уразили кілька російських вантажівок. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бійці 103-ої окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України руйнують логістику ворога. Зокрема бійці знищили дронами-камікадзе кілька російських вантажівок.
Про це повідомили Сили ТРО "ЗАХІД" ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Hanka Panyanka
показати весь коментар11.12.2023 17:13 Відповісти Мені подобається 9
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...