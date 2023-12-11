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Бійці 103-ї бригади ТРО безпілотниками уразили кілька російських вантажівок. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 103-ої окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України руйнують логістику ворога. Зокрема бійці знищили дронами-камікадзе кілька російських вантажівок.

Про це повідомили Сили ТРО "ЗАХІД" ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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дуже круто! молодці
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11.12.2023 17:13 Відповісти
 
 