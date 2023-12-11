Дрони-камікадзе влітають у натовп окупантів. ВIДЕО

Оператори українських дронів успішно атакували ворожу групу, до якої входило щонайменше два десятки окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмоване почергове влучання двох дронів у скупчення ворога.

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