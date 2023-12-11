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Дрони-камікадзе влітають у натовп окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оператори українських дронів успішно атакували ворожу групу, до якої входило щонайменше два десятки окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмоване почергове влучання двох дронів у скупчення ворога.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+16
а не треба ходити, як у себе вдома...
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11.12.2023 16:56
+13
Якби ще й ********* був касетний...
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11.12.2023 17:00
+12
Маскіровка, як чорний кіт на снігу.
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11.12.2023 16:54
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Маскіровка, як чорний кіт на снігу.
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11.12.2023 16:54 Відповісти
а не треба ходити, як у себе вдома...
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11.12.2023 16:56 Відповісти
Якби ще й ********* був касетний...
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11.12.2023 17:00 Відповісти
якби їх касетником засипало, так кучно сидять, що всіх вбило або покалічило.
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11.12.2023 17:16 Відповісти
Скоплєніє братушек
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11.12.2023 17:04 Відповісти
Дуже гарно!
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11.12.2023 17:13 Відповісти
Підігрів для відморозків не забарився.
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11.12.2023 17:14 Відповісти
Оператор молодчинка !!!!!!!
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11.12.2023 17:37 Відповісти
два раза
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11.12.2023 17:41 Відповісти
Де дрони? Тільки один.
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11.12.2023 18:55 Відповісти
Ніт, два
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11.12.2023 19:06 Відповісти
Имейте совисть! Рибята гатовились брать Бирлин и савиршать малнииносный рывок на Ла-манш!
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11.12.2023 21:21 Відповісти
либонь замерзли всі - не ворухаються
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12.12.2023 01:18 Відповісти
 
 