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Дрони-камікадзе влітають у натовп окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Оператори українських дронів успішно атакували ворожу групу, до якої входило щонайменше два десятки окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмоване почергове влучання двох дронів у скупчення ворога.
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