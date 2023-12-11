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Ворожий ПТРК "несанкціоновано" випускає ракету після влучання з українського дрона. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оператори українських дронів батареї управління та артилерійської розвідки 110-ї ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили позицію ворожого протитанкового розрахунку поблизу Авдіївки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, попри філігранне влучання боєприпасу у бліндаж окупантам, які перебували у ньому, вдалося вижити. Безпілотник зафільмував, як загарбники вискакують із палаючого сховку та втікають. Однак сам ПТРК знищити вдалося. Судячи з усього, він був споряджений - після влучання, ракета детонує та вилітає із установки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони-камікадзе влітають у натовп окупантів. ВIДЕО

"Авдіївський напрям. Знищили ворожий ПТРК, вигнали розрахунок (шкода, що не назавжди). А також мінуснули РЕБ, тепер їм буде зовсім не солодко", - пишуть бійці у коментарі до відеозапису фрагменту своєї бойової роботи.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Відірвані руки та ноги, вибиті вибухами очі: болісна смерть окупантів на полі бою поблизу Авдіївки. ВIДЕО 18+

Також дивіться: Воїни 110 ОМБр ліквідували щонайменше 10 окупантів на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+25
влучність вражає!
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11.12.2023 17:17
+13
Ну ось, знищене. Це ж потрібно на висоту 100+ м затягнути той ПТРК, а потім від комарів відмахуватись.
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11.12.2023 17:40
+9
Погана новина. Виявляється, що на тому териконі є кацапські ПТРК. Раніше говорили, що террикон не має ніякого сенсу, бо любий солдат (а тим більше - ПТРК) на ньому зразу знищується
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11.12.2023 17:25
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влучність вражає!
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11.12.2023 17:17 Відповісти
Як і "ефективність" РЕБа
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11.12.2023 17:21 Відповісти
І бімбочки, мені здається, самонавідні
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11.12.2023 17:43 Відповісти
Погана новина. Виявляється, що на тому териконі є кацапські ПТРК. Раніше говорили, що террикон не має ніякого сенсу, бо любий солдат (а тим більше - ПТРК) на ньому зразу знищується
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11.12.2023 17:25 Відповісти
Ну ось, знищене. Це ж потрібно на висоту 100+ м затягнути той ПТРК, а потім від комарів відмахуватись.
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11.12.2023 17:40 Відповісти
"Корнєт москалєнскій,
налєйтє шмурдяка."
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11.12.2023 17:39 Відповісти
схоже ,що то на териконі
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11.12.2023 17:52 Відповісти
Чи під териконом! Там все рівнесенько, жодного дерева, нема де сховатись...
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11.12.2023 20:44 Відповісти
після влучання, ракета детонує та вилітає із установки

Різновид технічної "ведмежої хвороби".
До речі, автори можуть вмотивувати необхідність коми?
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11.12.2023 18:02 Відповісти
З пейзажу, схоже на терикон біля коксохіму.
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11.12.2023 18:42 Відповісти
Вау, оце так ювілірна праця!!!!!!!!
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11.12.2023 20:13 Відповісти
Залік!!!!
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11.12.2023 20:31 Відповісти
 
 