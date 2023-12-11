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війна (56581) Мар'їнка (616) 79 окрема десантно-штурмова бригада (119) Стугна (78) ПТРК (71)

Розрахунок ПТРК "Стугна-П" знищує колону ворожої бронетехніки поблизу Мар’їнки на Донеччині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 79-ї ОДШБ за допомогою українського ПТРК "Стугна-П" знищили колону бронетехніки поблизу Мар’їнки на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережі.

"Розрахунок протитанкового комплексу "Стугна-П" як у тирі спалює колону російської бронетехніки в районі Мар'їнки Донецької області. Працює 79 окрема десантно-штурмова бригада", - зазначається у коментарі до відео.

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Автор: Сергій Яковенко
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11.12.2023 18:34 Відповісти
Стугна - вещь крутая!
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11.12.2023 19:22 Відповісти
Ла-маншская область, сило Марьинка. Гиройски пагибли за родину. Так будит написано в пахаронке.((((((
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11.12.2023 21:27 Відповісти
На видео конец сентября начало октября, новости пля из прошлого года, зачем постить, не понимаю, настрой поднять?
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11.12.2023 22:16 Відповісти
АЙ МОЛОДЦІ Й СТУГНА ДОБРА !)
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11.12.2023 22:22 Відповісти
 
 