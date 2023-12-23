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Бійці 10-ї бригади розбили ворожу штурмову колону і взяли полонених поблизу Спірного. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 8-ого окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї бригади відбили ворожий наступ поблизу Спірного, північніше Соледару. Штурм для росіян закінчився полоном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожі БМП під’їхали майже впритул до позицій Сил оборони та висадили десант. Але злагоджені дії підрозділу дозволили втримати позиції поблизу Спірного. Воїни 8-го батальйону дали відсіч окупантам.

Спочатку знешкодили техніку, а потім взялися за десант. Окупанти намагалися штурмувати окопи, а в результаті їм навіть не вдалося втекти. Вони здалися в полон, щоб зберегти собі життя.

Також дивіться: Українські захисники уразили ударним FPV-дроном ворожий окоп з бліндажем на Донеччині. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+36
Падлюки приїхали вибачитись?
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23.12.2023 15:05
+31
Непоганий український. Думаю це "наші" чмобики з донбабве
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23.12.2023 15:20
+17
ти диви які гадюки... десант вони висадили...
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23.12.2023 15:04
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ти диви які гадюки... десант вони висадили...
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23.12.2023 15:04 Відповісти
Падлюки приїхали вибачитись?
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23.12.2023 15:05 Відповісти
Ну так и украинский язык выучат
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23.12.2023 16:25 Відповісти
Найкращий вчитель української - ЗСУ )))
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23.12.2023 16:44 Відповісти
Вони просто хробаки...
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23.12.2023 15:08 Відповісти
І просять хробачення.
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23.12.2023 16:36 Відповісти
ще й на мові вибачилось
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23.12.2023 15:08 Відповісти
Непоганий український. Думаю це "наші" чмобики з донбабве
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23.12.2023 15:20 Відповісти
Скорее всего. Сидели, ждали пока сын Резникова воевать пойдет, в результате дождались кацапа, который их палками в военкомат погнал.
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23.12.2023 16:15 Відповісти
Сподіваюсь після цього відео іх окувалдили кувалдою вагою 24 кг
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23.12.2023 15:09 Відповісти
Хлопці, кацапи дуже ********** гілляку. Не лишайте їх цього задоволення.
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23.12.2023 15:16 Відповісти
І куди її їм засовувати?
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23.12.2023 16:37 Відповісти
даже унитаз старый с холодильником не смогли и не успели отправить своей Матрене и Глаше под ялынку
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23.12.2023 15:19 Відповісти
Штурмова група ворога - лише назва.
Так звані "десантники" - не навчені, не знають що далі робити, коли зайшли в передову траншею на українській позиції, як закріпитись, як розосередитись при обстрілі з артилерії, як організуватись для відходу з позиції...
Після того, як побачили факел над БМП, в якій, вочевидь перебував командир рашистської групи, повністю втратили боєздатність, збились в одну купу в окопі біля бліндажу й перетворились на натовп перелаканих тварин.
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23.12.2023 15:20 Відповісти
Орки правильно діяли, нехай і далі воюють у тому ж дусі на користь ЗСУ
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23.12.2023 17:39 Відповісти
Це тіло , та інші ... має бути покарано !
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23.12.2023 15:22 Відповісти
Цим не повезло - не вистачило квітків на кобздоніаду
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23.12.2023 15:25 Відповісти
Зате поїдуть борщ у колонії сьорбати.
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23.12.2023 16:38 Відповісти
Бамбасянє, мабуть. Радіють, чмирі, що не здохли (шкода). Якби атака закінчилася інакше - ходили б як індики напиндючені.
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23.12.2023 15:38 Відповісти
Цікаво, оці полонені це вже оті війсковополонені ЗСУ з яких рашисти створили батальон імені Богдана Хмельницького. Війна, **** - вибирай - меньше зло, чи більше.
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23.12.2023 15:41 Відповісти
не верю *************** ************.........Получись у них захват, бахвались своим свиноматкам, что хохлов положили как *********** как семечки пощелкал Patriot.......................................................
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23.12.2023 15:42 Відповісти
Українці полонили УБИВЦЬ, з дикої московії *****!!
Воєнні злочини *********** убивць, караються НА СМЕРТЬ!
Кари, московітам *****, страшної кари!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям !
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23.12.2023 15:48 Відповісти
ВАЖКО УЯВИТИ ЯК ВІЙСЬКОВІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ

НИЗКИЙ УКЛІН БІЙЦЯМ ГІРСЬКОЇ-ШТУРМОВОГО 10 БАТАЛЬОНУ
СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК

СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАЇНИ
СЛАВА ЗСУ
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23.12.2023 15:50 Відповісти
прошу пана до смереки ...щось на білоруську мову схоже
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23.12.2023 16:29 Відповісти
З переляку згадає латинську...
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23.12.2023 16:35 Відповісти
Якесь ізбієніє пристаркуватих младєнцєв, в трусиках і без...
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23.12.2023 16:34 Відповісти
Наймити-вже трупи
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23.12.2023 17:31 Відповісти
Легендарна і непереможна 10 з Прикарпаття !
Героям тричі Слава! Слава! Слава!
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23.12.2023 19:30 Відповісти
Людонькі добрі яке пробачення - після того
що ці нелюди наробили в Україні. Пробачити знущання на жінками та стариками - якось себе не поважати. Як можна взагалі вірити цій погані. Тільки ПОВНЕ ЗНИЩЕННЯ цій погані, без жалю та пробачення. Інакше вони прийдуть знову до наших дітей та онуків.
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23.12.2023 23:53 Відповісти
Не нужно их брать в плен,много мороки.
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24.12.2023 04:12 Відповісти
 
 