Бійці 10-ї бригади розбили ворожу штурмову колону і взяли полонених поблизу Спірного. ВIДЕО

Бійці 8-ого окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї бригади відбили ворожий наступ поблизу Спірного, північніше Соледару. Штурм для росіян закінчився полоном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожі БМП під’їхали майже впритул до позицій Сил оборони та висадили десант. Але злагоджені дії підрозділу дозволили втримати позиції поблизу Спірного. Воїни 8-го батальйону дали відсіч окупантам.

Спочатку знешкодили техніку, а потім взялися за десант. Окупанти намагалися штурмувати окопи, а в результаті їм навіть не вдалося втекти. Вони здалися в полон, щоб зберегти собі життя.

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