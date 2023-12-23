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Бійці 10-ї бригади розбили ворожу штурмову колону і взяли полонених поблизу Спірного. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бійці 8-ого окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї бригади відбили ворожий наступ поблизу Спірного, північніше Соледару. Штурм для росіян закінчився полоном.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожі БМП під’їхали майже впритул до позицій Сил оборони та висадили десант. Але злагоджені дії підрозділу дозволили втримати позиції поблизу Спірного. Воїни 8-го батальйону дали відсіч окупантам.
Спочатку знешкодили техніку, а потім взялися за десант. Окупанти намагалися штурмувати окопи, а в результаті їм навіть не вдалося втекти. Вони здалися в полон, щоб зберегти собі життя.
Топ коментарі
+36 Ol Ol 489f6131
показати весь коментар23.12.2023 15:05
+31 barrakud2 12499ce3
показати весь коментар23.12.2023 15:20
+17 Hanka Panyanka
показати весь коментар23.12.2023 15:04
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Так звані "десантники" - не навчені, не знають що далі робити, коли зайшли в передову траншею на українській позиції, як закріпитись, як розосередитись при обстрілі з артилерії, як організуватись для відходу з позиції...
Після того, як побачили факел над БМП, в якій, вочевидь перебував командир рашистської групи, повністю втратили боєздатність, збились в одну купу в окопі біля бліндажу й перетворились на натовп перелаканих тварин.
Воєнні злочини *********** убивць, караються НА СМЕРТЬ!
Кари, московітам *****, страшної кари!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям !
НИЗКИЙ УКЛІН БІЙЦЯМ ГІРСЬКОЇ-ШТУРМОВОГО 10 БАТАЛЬОНУ
СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК
СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАЇНИ
СЛАВА ЗСУ
Героям тричі Слава! Слава! Слава!
що ці нелюди наробили в Україні. Пробачити знущання на жінками та стариками - якось себе не поважати. Як можна взагалі вірити цій погані. Тільки ПОВНЕ ЗНИЩЕННЯ цій погані, без жалю та пробачення. Інакше вони прийдуть знову до наших дітей та онуків.