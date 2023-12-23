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Нацгвардійці знищили у Херсонській області блокпости загарбників. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бійцям Нацгвардії вдалося за допомогою дронів знищити у Херсонській області блокпости російських загарбників.
Про це повідомляють Сили оборони півдня України, передає Цензор.НЕТ. На відео зафіксована робота операторів безпілотників підрозділу аеророзвідки 11-ї бригади імені Грушевського.
Захисники з дронів атакували позиції російських окупантів на лівому березі Дніпра Херсонської області.
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Всі?!
Чому така затримка? Усьо так було падамашнему … І затримка!
Чекаємо на - можем пафтаріть…
Слава Захисникам України та їх Сім'ям ‼️🇺🇦👏🫡❤️💯🪖⚔️‼️