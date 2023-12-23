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Нацгвардійці знищили у Херсонській області блокпости загарбників. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійцям Нацгвардії вдалося за допомогою дронів знищити у Херсонській області блокпости російських загарбників.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України, передає Цензор.НЕТ. На відео зафіксована робота операторів безпілотників підрозділу аеророзвідки 11-ї бригади імені Грушевського. 

Захисники з дронів атакували позиції російських окупантів на лівому березі Дніпра Херсонської області.

Також дивіться: Бійці 10-ї бригади розбили ворожу штурмову колону і взяли полонених поблизу Спірного. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Росіяни різко скоротили застосування КАБів на півдні, після знищення Су-34 Так, протягом минулої доби, росіяни здійснили лише 1 авіаційний удар керованими авіабомбами по лівобережжю Херсонщини.
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23.12.2023 16:11 Відповісти
Ачько та нє казьоннає
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23.12.2023 16:14 Відповісти
"Нацгвардійці знищили у Херсонській області блокпости загарбників" Джерело: https://censor.net/ua/v3463431
Всі?!
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23.12.2023 16:27 Відповісти
Ті шо показали
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23.12.2023 16:49 Відповісти
А що і з збільшенням вильотів аеропланів московитів ***** п'ятого пакалєнія-анала з говнетом??
Чому така затримка? Усьо так було падамашнему … І затримка!
Чекаємо на - можем пафтаріть…
Слава Захисникам України та їх Сім'ям ‼️🇺🇦👏🫡❤️💯🪖⚔️‼️
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23.12.2023 17:32 Відповісти
 
 