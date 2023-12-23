Нацгвардійці знищили у Херсонській області блокпости загарбників. ВIДЕО

Бійцям Нацгвардії вдалося за допомогою дронів знищити у Херсонській області блокпости російських загарбників.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України, передає Цензор.НЕТ. На відео зафіксована робота операторів безпілотників підрозділу аеророзвідки 11-ї бригади імені Грушевського.

Захисники з дронів атакували позиції російських окупантів на лівому березі Дніпра Херсонської області.

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