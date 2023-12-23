Момент ліквідації російського загарбника: окупанта розірвало на шматки. ВIДЕО 18+

Наші воїни зафільмували момент ліквідації російського загарбника: окупанта розірвало на шматки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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