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Момент ліквідації російського загарбника: окупанта розірвало на шматки. ВIДЕО 18+
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Наші воїни зафільмували момент ліквідації російського загарбника: окупанта розірвало на шматки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+51 morfo morfo
показати весь коментар23.12.2023 16:44
+39 Alex Nosov dd1cb531
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+33 CryptoShorts
показати весь коментар23.12.2023 16:42
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вiдризали? 😰😠
...Але було б кумедно, якби вижив і в такому вигляді ходив по школах лаптєлапим лічінусам оповідати пра злих біндєрафцеф.
Зблизька придивишся без рук здиха - скотина.
бо вони прийшли нас вбивати на нашій землі 😠
Вы не в курсе, что идёт ГЛОБАЛЬНАЯ информационная война?
Никакие кадры, которые могут быть использованы Расией для подтверждения кровожадной жестокости украинцев в мировом информационном пространстве нельзя тиражировать!
Меня, конечно, такая страшная смерть шокирует, но жалости к оккупанту у меня нет.
Он приехал в Украину не цветы сажать, а убивать. Боже мой.. Когда добрый Господь хочет кому-то отомстить, он делает людей глупыми.
Речь идёт об информационной войне.