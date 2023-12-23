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Момент ліквідації російського загарбника: окупанта розірвало на шматки. ВIДЕО 18+

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Наші воїни зафільмували момент ліквідації російського загарбника: окупанта розірвало на шматки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацгвардійці знищили у Херсонській області блокпости загарбників. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+51
Це те що потрібно крутити на кацапських каналах з ранку до ночі. Може тоді охочих "Можем повторіть" поменьшає.
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23.12.2023 16:44
+39
Толк в извращениях понимают кацапоиды. Живут в стране где больше всего в мире территории, природных ископаемых, нефти, газа, алмазов, лесов и тд, но они добровольно лезут на мясокомбинат подыхать как самое тупое в мире животное.
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23.12.2023 17:15
+33
Нащо ти поліз в нашу землю, дурень? На що сподівався?? Важка смерть
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23.12.2023 16:42
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А вiдео де нашим Героям голови та генiталii
вiдризали? 😰😠
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23.12.2023 18:19 Відповісти
Плохо значит ты следишь за подобными случаями. А мне вот подобный десятый или одиннадцатый случай с кацапами только аппетит прибавляет. Естественно "людям со слабой психикой и беременным не смотреть"
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23.12.2023 17:47 Відповісти
именно такими видео людяm со слабой психикой нужно её укреплять
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23.12.2023 17:51 Відповісти
их много , но так что бы четко было видно от начала и до конца , это второй раз в моей жизни !!!
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23.12.2023 17:53 Відповісти
В любом случае наяву это выглядит гораздо внушительнее. Так что здесь не до сентиментов.🤷
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23.12.2023 17:56 Відповісти
Я так розумію,питати-"Навіщо ти приперся в Україну?" -вже пізно. До речі,він що там,солодку вату їв?
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23.12.2023 17:44 Відповісти
То назовні поперла вата, яка була всередині. З якої воно було зроблене.
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23.12.2023 17:59 Відповісти
До чого ж втішне видовище!
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23.12.2023 17:45 Відповісти
сцыкливое ***** в тёплом-безопасном бункере всегда "может повторить", в то время, когда тупорылые кацапы готовы дохнуть за хотелки сумасшедшего плешивого обмылка
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23.12.2023 17:48 Відповісти
Воно спочатку дохлого кацапа з себе вдавало. Але оператор дрону не повірив.
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23.12.2023 17:54 Відповісти
Прийшла паскуда на нашу землю і подихає в муках. Тьху, гидота.
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23.12.2023 17:54 Відповісти
Вот це все треба демонструвати на моськовських тв каналах,щоб неповадно було.
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23.12.2023 17:55 Відповісти
даааа , это надо им ПОКАЗЫВАТЬ !!! я в начале войны им показывал , что наши с ними сделали под Киевом в "одноклассниках" так меня сразу ЗАБЛОКИРОВАЛИ до сегодня !!! говорил многим своим сослуживцам из росии , чтоб не пускали своих детей на войну (мне 60) что у нас СТРАШНОЕ ОРУЖИЕ !!!
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23.12.2023 17:56 Відповісти
Бутусов ,покажите эти кадры руцким ВОЕННОПЛЕННЫМ !!!!
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23.12.2023 17:58 Відповісти
выжил?
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23.12.2023 17:58 Відповісти
Та де там!
...Але було б кумедно, якби вижив і в такому вигляді ходив по школах лаптєлапим лічінусам оповідати пра злих біндєрафцеф.
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23.12.2023 18:02 Відповісти
Надеюсь, пусть покажеться своим сородичам и будем им напоминанием куда их посылают,за что и на что...что бы другие думали если еще есть чем,а не потом ****** трусили как этот "асвабадитель".
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24.12.2023 00:30 Відповісти
Да! Говорила з ним
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24.12.2023 08:12 Відповісти
капець,воно живуче!!!
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23.12.2023 18:06 Відповісти
Хоча б яйця відправте москалям. Вони у них зараз в дефіциті !
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23.12.2023 18:10 Відповісти
Отак подивишся здаля на москаля...... людина.
Зблизька придивишся без рук здиха - скотина.
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23.12.2023 18:16 Відповісти
У орка ус отклеился.
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23.12.2023 18:22 Відповісти
У орка вся морда відклеїлась , але сприймаю це жахіття без жодного жалю,
бо вони прийшли нас вбивати на нашій землі 😠
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23.12.2023 19:40 Відповісти
конечно у не должно быть к ВРАГУ сочуствия или сострадания , это его ВЫБОР !!! за то что они ОБСТРЕЛИВАЮТ наши города и села КАЖДЫЙ день , бьют по мирным людям и убивают их без причины , они такую смерть ЗАСЛУЖИВАЮТ !! а может этот самый солдат заряжал или целился по нашим домам ???!!!! нам надо ЗАПОМНИТЬ эти ужасы что они творили у нас и передавать своим детям , что такое москаль !!! чем виноваты дети ЗАЖИВО погребенные в своем доме в Днепре ??? чем ???? в других городах и селах !!!??? после войны у нас у всех будут ШЕИВЕЛИТЬСЯ волосы от того что узнаем , мы еще не все знаем ((((( !!! а посмотрите на наших РАНЕНЫХ !!! они пошли ПЕРВЫМИ на лютого врага , бросили свой кров , семью , близких !!! многие уже ни когда не вернуться к своим ((((( !!!. я хочу ПОЖЕЛАТЬ такую смерть КАЖДОМУ русскому солдату за их АГРЕССИЮ протим МИРНОГО НАРОДА , НАРОДА ТРУЖЕННИКА !!! они подняли руку на народ , который ПЕРВЫЙ в мире отказался от ядерного оружия ради БУДУЩЕГО всего человечества !!!
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23.12.2023 18:35 Відповісти
ЛАЙК!
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23.12.2023 18:39 Відповісти
Вираз "потрусив їб@лом" заграв новими фарбами
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23.12.2023 18:42 Відповісти
І винен в цьому лише він сам.
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23.12.2023 18:53 Відповісти
Ну скока можІна істіваца з ускава нарота😭 НУ ПАЧІШІТІ-ПАЧІШІТІ ЇМУ НОС😆😆😆😆😆😆😷😆😷😆😆😷😷😆😷
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23.12.2023 19:04 Відповісти
Молодцу - и дрон к лицу!
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23.12.2023 19:07 Відповісти
Буде тобі враже так, як відьма скаже.
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24.12.2023 13:28 Відповісти
Ласую морозивом і насолоджуюсь.Хм може став збоченцем? Але приємно дивитись
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23.12.2023 19:20 Відповісти
Это русофобно или не достаточно русофобно?
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23.12.2023 19:34 Відповісти
18+ мабуть означає - передивись 18 разів та запам'ятай.
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23.12.2023 19:40 Відповісти
З десяток разів передивився
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23.12.2023 20:28 Відповісти
Видимо дроновий терор досяг такого рівня що довго лежачи, і розуміючи що він і так мрець, просто видьорнув чеку гранати під собою... і в Рай чи куди там направляєшься, коли порушуєш Божі заповіді "не убий"!
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23.12.2023 20:30 Відповісти
навіть застрелитися не може, бо лапи відірвало
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23.12.2023 21:54 Відповісти
Живучий падло, хоча це, навіть, й краще :більше страждав
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23.12.2023 22:00 Відповісти
і щоб ще позвонив рідним на вайбер!
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24.12.2023 08:14 Відповісти
Подыхало падло долго и красиво!
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23.12.2023 22:15 Відповісти
Захотілось української землі. Наївся...?
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23.12.2023 22:22 Відповісти
хлєбало попрощє сдєлай
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23.12.2023 23:13 Відповісти
Жесть.
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24.12.2023 00:37 Відповісти
если оператору лет так 20, ничего у него с психикой не будет. да и не жалко орка - сдох и х..й с ним
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24.12.2023 09:11 Відповісти
Аж вата вилізла.
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24.12.2023 01:00 Відповісти
А ведь он в сознании! Пытается определить степень повреждений, ощупывает себя, лицо разворотило, но мозг цел. Жуткое зрелище!
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24.12.2023 07:11 Відповісти
И оно тебе надо? Таки да! Це сказав одесит (русскоговорящий), який керував дроном!!!
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24.12.2023 08:17 Відповісти
Ти навіщо вуса збрив, дурік?
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24.12.2023 08:56 Відповісти
Одна из проблем Украины - местечковость сознания значительной части населения...
Вы не в курсе, что идёт ГЛОБАЛЬНАЯ информационная война?
Никакие кадры, которые могут быть использованы Расией для подтверждения кровожадной жестокости украинцев в мировом информационном пространстве нельзя тиражировать!
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24.12.2023 11:21 Відповісти
Такое видео никогда не будет выпущено на Западе.
Меня, конечно, такая страшная смерть шокирует, но жалости к оккупанту у меня нет.
Он приехал в Украину не цветы сажать, а убивать. Боже мой.. Когда добрый Господь хочет кому-то отомстить, он делает людей глупыми.
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24.12.2023 12:40 Відповісти
При чём тут жалость?
Речь идёт об информационной войне.
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24.12.2023 13:33 Відповісти
Амффи, при чём тут инфо-война, когда речь идёт о РЕЙТИНГЕ...
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24.12.2023 16:33 Відповісти
Самопідрив. Навіть вбити себе нормально не може, дебіл, *** ...
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25.12.2023 17:33 Відповісти
Жодної свинособаки не шкода!!!
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25.12.2023 19:07 Відповісти
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