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На озброєнні ЗСУ помічено РСЗВ на базі седана BMW. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бійці 114-ї бригади територіальної оборони, які нині задіяні на Бахмутському напрямку, використовують для ударів по ворожих позиціях гібридну РСЗВ. Основою для імпровізованої РСЗВ став BMW. У ній використовується пускова установка від "Град" 122 мм калібру.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи з опублікованого відео, система цілком справляється зі своїм завданням. Які саме доробки було проведено з седаном, не розкривається.
Топ коментарі
+25 Colt
показати весь коментар23.12.2023 16:57
+15 Dust
показати весь коментар23.12.2023 16:57
+12 Alex Nosov dd1cb531
показати весь коментар23.12.2023 17:04
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Будь ласка, зачекайте...
Русня, між іншим, давно вже випускає переносні пускові установки для цих ракет з одної направляючої 9П132 «Град-П» («Партизан») , в основному постачались їхнім проксі, і терористам на Схід і в Латинську Америку.
Побачили Ви це відео, мабудь вже декілька днів пройшло з моменту з'омки.
Навіть якщо Ви взнаєте це місце - що Вам це дасть?
А подібне технічне рішення у русні я бачив ще десь в 15 році, і рівно такі ж рішення давно вже використовують на Близькому сході терористи.
До того ж не треба вважати себе особливими: якщо щось зробили українці - зможуть і кацапи і інші, та навпаки - щось зробили кацапи - можуть й українці.
Творчі люди є всюди. Просто в нас ситуація така, що без творчого підходу ми не виживемо.
все піхій - я не тряпка 2!
америка винувата!
***** в пляс!
думаю, родился новый коммерческий проект: Покупайте наше BMW! хотите - ездите, хотите - стреляйте РСЗВ! мы можем все!
сподіваюсь наші воїни цим розважаються, бо якщо ми збираємось цим воювати то наші справи х..ві