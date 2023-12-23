УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12507 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
17 567 46
війна (56444) Бахмут (1483) ЗСУ (5715) РСЗВ (156)

На озброєнні ЗСУ помічено РСЗВ на базі седана BMW. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 114-ї бригади територіальної оборони, які нині задіяні на Бахмутському напрямку, використовують для ударів по ворожих позиціях гібридну РСЗВ. Основою для імпровізованої РСЗВ став BMW. У ній використовується пускова установка від "Град" 122 мм калібру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи з опублікованого відео, система цілком справляється зі своїм завданням. Які саме доробки було проведено з седаном, не розкривається.

Дивіться: Момент ліквідації російського загарбника: окупанта розірвало на шматки. ВIДЕО 18+

Автор: Ангеліна Шорохова
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+25
В ЗСУ все культурно: відпрацювали, сіли в теплий шкіряний салон, музика, кліматконтроль, кава.
показати весь коментар
23.12.2023 16:57
+15
"Чорний бумер" для кацапів
показати весь коментар
23.12.2023 16:57
+12
По крайней мере ето лучше и на порядок дешевле чем использовать немногочисленные самолеты и вертолеты для отстрела неуправляемых нурсов абыкуда. Тут хоть как то прицеливаются в отличии с запуска из самолета
показати весь коментар
23.12.2023 17:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Е38?
показати весь коментар
23.12.2023 16:55 Відповісти
досить непогано🤙
показати весь коментар
23.12.2023 16:56 Відповісти
В ЗСУ все культурно: відпрацювали, сіли в теплий шкіряний салон, музика, кліматконтроль, кава.
показати весь коментар
23.12.2023 16:57 Відповісти
Це не той, за 1 700 000 гривень, який купив голова Щербанівської отг Процик без відома депутатів за кошти громади?
показати весь коментар
23.12.2023 17:20 Відповісти
На жаль ні . Це більше всього ті хлопці що стояли біля Переяслава . Власник машини працював на СТО - БМВ . (Можу помилятися)
показати весь коментар
23.12.2023 23:31 Відповісти
"Чорний бумер" для кацапів
показати весь коментар
23.12.2023 16:57 Відповісти
показати весь коментар
23.12.2023 17:16 Відповісти
ага вони пруться з того лайнофільма, от їм і прилітає з "бумера"
показати весь коментар
24.12.2023 15:50 Відповісти
Оу, ну це вже великий гуууууд
показати весь коментар
23.12.2023 16:59 Відповісти
ато шо ? ворог наложить купу санкцій на концерн БМВ ? Чи заборонить прокат фільму "Бумер" чи "Бригада" ?
показати весь коментар
23.12.2023 17:04 Відповісти
Скопіює
показати весь коментар
23.12.2023 17:36 Відповісти
Взагалі-то в них давно вже таке є.

Русня, між іншим, давно вже випускає переносні пускові установки для цих ракет з одної направляючої 9П132 «Град-П» («Партизан») , в основному постачались їхнім проксі, і терористам на Схід і в Латинську Америку.
показати весь коментар
23.12.2023 18:02 Відповісти
От уявіть собі, що Ви ворог.

Побачили Ви це відео, мабудь вже декілька днів пройшло з моменту з'омки.

Навіть якщо Ви взнаєте це місце - що Вам це дасть?

А подібне технічне рішення у русні я бачив ще десь в 15 році, і рівно такі ж рішення давно вже використовують на Близькому сході терористи.

показати весь коментар
23.12.2023 18:36 Відповісти
Хай кацапи боятьця! У них клепки не вистачить таке придуиати!
показати весь коментар
23.12.2023 17:07 Відповісти
Неможна недооцінювати ворога. Кацапам нема сенсу робити таке, бо в них вистачає великих пусових установок і є можливість захищати їх авиацією та ППО. В нас можливостей для захисту великих установок набагато менше, тож ось такі, відносно маленькі установки, які можна швидко підвезти, постріляти з них і швидко від'їхати на безпечну відстань - трохи компенсують нерівність умов та ресурсів.
До того ж не треба вважати себе особливими: якщо щось зробили українці - зможуть і кацапи і інші, та навпаки - щось зробили кацапи - можуть й українці.
Творчі люди є всюди. Просто в нас ситуація така, що без творчого підходу ми не виживемо.
показати весь коментар
23.12.2023 17:32 Відповісти
Все так, але творчіть як правило дуже швидко переймається ворогом, якшо він її може скопіювати. А далі настає черга провислових ресурсів і кількості людей, де ми завжди будем в програші. Там треба технології які ворог не може відтворити, а це розробки в області ШІ автоматизованої взаємодії вогневих потужностей і автоматизаії розвідки. Цього всього поки-що немає і саме гірше що не створюється. Може шось в Заходу є, але в секреті.
показати весь коментар
23.12.2023 17:40 Відповісти
В кацапів таке є у великій кількості. Одні перероблені мотолиги чого варті.
показати весь коментар
23.12.2023 18:14 Відповісти
Салошахед мобіль?
показати весь коментар
23.12.2023 17:00 Відповісти
По крайней мере ето лучше и на порядок дешевле чем использовать немногочисленные самолеты и вертолеты для отстрела неуправляемых нурсов абыкуда. Тут хоть как то прицеливаются в отличии с запуска из самолета
показати весь коментар
23.12.2023 17:04 Відповісти
запуск нурсів, як вони кажуть кабріруванням, як по мені має приблизно 0 ефект, ракети й так не керовані, а запускаючи їх по навісній траекторії на великій швидкості, шанс поцілити по скупченню ворога приблизно 0.
показати весь коментар
24.12.2023 15:54 Відповісти
😍
показати весь коментар
23.12.2023 17:05 Відповісти
Цьому БМВ таке й не уявлялося у найсміливіших мріях.
показати весь коментар
23.12.2023 17:06 Відповісти
!!
показати весь коментар
23.12.2023 17:37 Відповісти
Тільки-но розписав на іншій темі напрями застосування списаних у Лондоні позашляховиків А наші хлопці вже ще один напрям придумали! Цікаво - скільки там напраавляючих? Чотири чи п"ять? Бо на відео не розбереш
показати весь коментар
23.12.2023 17:12 Відповісти
показати весь коментар
23.12.2023 17:13 Відповісти
BMW має донатити на ЗСУ за таку рекламу.
показати весь коментар
23.12.2023 17:36 Відповісти
З початку війни зустрічаються на відео такі саморобні системи, встановлені на різноманітних пікапах. Але таку систему на простому легковому авто бачу вперше.
показати весь коментар
23.12.2023 18:04 Відповісти
И глупое ***** мечтает победить таких воинов. Дебил козломордый, как и вся его лапотная орда, народ Украины - непобедим.
показати весь коментар
23.12.2023 18:05 Відповісти
хто його вибрав тим криворагуль і посилає сігнали - май на носі, шашличня!
все піхій - я не тряпка 2!
америка винувата!
***** в пляс!
показати весь коментар
23.12.2023 18:15 Відповісти
интересно что скажет концерн бмв на это?
думаю, родился новый коммерческий проект: Покупайте наше BMW! хотите - ездите, хотите - стреляйте РСЗВ! мы можем все!
показати весь коментар
23.12.2023 19:03 Відповісти
посрать, що він скаже. хоча нічого не скаже.
показати весь коментар
24.12.2023 15:56 Відповісти
це не град, бо ця тачка не витримала б пуск граду.
сподіваюсь наші воїни цим розважаються, бо якщо ми збираємось цим воювати то наші справи х..ві
показати весь коментар
24.12.2023 00:05 Відповісти
А яка проблема з пуском граду? Віддача або відкат? То їх нема в таких системах озброєння...
показати весь коментар
24.12.2023 00:57 Відповісти
як нема, подивись як хитає машину, а через це точність втрачається. Промислова то має виносні упори для стійкості і то хитає, але не так.
показати весь коментар
24.12.2023 15:57 Відповісти
Щоб кошмарити орків, цього достатньо.
показати весь коментар
25.12.2023 15:22 Відповісти
звичайна легкова автівка не годиться, це не всюдихід і навіть не паркетник. Тільки по асфальту
показати весь коментар
24.12.2023 01:32 Відповісти
Вот что значит читать мелкий текст в рекламе BMW в разделе "Опции"
показати весь коментар
24.12.2023 17:07 Відповісти
 
 