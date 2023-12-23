На озброєнні ЗСУ помічено РСЗВ на базі седана BMW. ВIДЕО

Бійці 114-ї бригади територіальної оборони, які нині задіяні на Бахмутському напрямку, використовують для ударів по ворожих позиціях гібридну РСЗВ. Основою для імпровізованої РСЗВ став BMW. У ній використовується пускова установка від "Град" 122 мм калібру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи з опублікованого відео, система цілком справляється зі своїм завданням. Які саме доробки було проведено з седаном, не розкривається.

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