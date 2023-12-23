Воїни 3-ої штурмової бригади ліквдували окупанта: перед смертю загарбник намагався збити безпілотник. ВIДЕО

Бійці Збройних сил України продовжують за допомогою ударних дронів нищити живу силу та військову техніку ворога. Бійці підрозділу "Lumiere group" ударним дроном ліквідували окупанта.

Відповідне відео оприлюднила Третя окрема штурмова бригада, передає Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На озброєнні ЗСУ помічено РСЗВ на базі седана BMW. ВIДЕО