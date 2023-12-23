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війна (56444) ліквідація (1948) 3 Окрема штурмова бригада (160)

Воїни 3-ої штурмової бригади ліквдували окупанта: перед смертю загарбник намагався збити безпілотник. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці Збройних сил України продовжують за допомогою ударних дронів нищити живу силу та військову техніку ворога. Бійці підрозділу "Lumiere group" ударним дроном ліквідували окупанта.

Відповідне відео оприлюднила Третя окрема штурмова бригада, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+5
Це ти про москаля,чи про орератора дрона?Чомусь більше вірю воїнам ЗСУ з третьої окремої штурмової бригади,їм нащо похвалятися?Одним кацапом менше-от і все похваляння...
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23.12.2023 18:30
+2
Долю орка *****, стрільбою не зміниш !!!
Буде тобі враже, як Українк скаже!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!
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23.12.2023 19:42
+2
Матёрого, грамотного гада, уничтожили. Надеюсь издох в муках, сволочь и перед смертью пожалел, что живым родился.
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23.12.2023 20:51
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Танка не знайшов, вирішив кролика підстрелити...
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23.12.2023 18:07 Відповісти
Яйця цілі. Відправте москалям, бо вони у них зараз в дефіциті !
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23.12.2023 18:13 Відповісти
орк програв дуель, тому чесно заробив ладу.
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23.12.2023 18:19 Відповісти
Це ти про москаля,чи про орератора дрона?Чомусь більше вірю воїнам ЗСУ з третьої окремої штурмової бригади,їм нащо похвалятися?Одним кацапом менше-от і все похваляння...
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23.12.2023 18:30 Відповісти
Виробництво "хароших русскіх" треба поставити на конвейєр.
Дайош план по валу!
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23.12.2023 18:36 Відповісти
Долю орка *****, стрільбою не зміниш !!!
Буде тобі враже, як Українк скаже!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!
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23.12.2023 19:42 Відповісти
офицерчик сдох
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23.12.2023 19:44 Відповісти
Матёрого, грамотного гада, уничтожили. Надеюсь издох в муках, сволочь и перед смертью пожалел, что живым родился.
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23.12.2023 20:51 Відповісти
 
 