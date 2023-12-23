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Воїни 3-ої штурмової бригади ліквдували окупанта: перед смертю загарбник намагався збити безпілотник. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бійці Збройних сил України продовжують за допомогою ударних дронів нищити живу силу та військову техніку ворога. Бійці підрозділу "Lumiere group" ударним дроном ліквідували окупанта.
Відповідне відео оприлюднила Третя окрема штурмова бригада, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+5 Brus Borus
показати весь коментар23.12.2023 18:30
+2 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар23.12.2023 19:42
+2 Alfred 52983432
показати весь коментар23.12.2023 20:51
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Дайош план по валу!
Буде тобі враже, як Українк скаже!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!