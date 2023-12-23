Росіяни обстріляли житлові квартали Херсону, виникли пожежі, - МВА. ВIДЕО

Війська РФ увечері 23 грудня знову обстріляли житлові квартали Херсону, внаслідок чого виникли пожежі.

Про це повідомив у фейсбуці начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 18.00 російські окупанти завдали по Херсону масованого удару. Потужні вибухи пролунали у кількох районах міста. Після цього виникло кілька пожеж", - розповів він.

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