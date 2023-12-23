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обстріл (21071) пожежа (3746) Херсон (2335) Роман Мрочко (23)

Росіяни обстріляли житлові квартали Херсону, виникли пожежі, - МВА. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ увечері 23 грудня знову обстріляли житлові квартали Херсону, внаслідок чого виникли пожежі.

Про це повідомив у фейсбуці начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 18.00 російські окупанти завдали по Херсону масованого удару. Потужні вибухи пролунали у кількох районах міста. Після цього виникло кілька пожеж", - розповів він.

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Якщо на кожний постріл по Херсону відповідати пострілами по Донецьку і Луганську то буде досягнуто відразу дві цілі...
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23.12.2023 20:00 Відповісти
Краще по Білгороду і Курську...
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23.12.2023 20:14 Відповісти
 
 