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Росіяни обстріляли житлові квартали Херсону, виникли пожежі, - МВА. ВIДЕО
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Війська РФ увечері 23 грудня знову обстріляли житлові квартали Херсону, внаслідок чого виникли пожежі.
Про це повідомив у фейсбуці начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.
"Близько 18.00 російські окупанти завдали по Херсону масованого удару. Потужні вибухи пролунали у кількох районах міста. Після цього виникло кілька пожеж", - розповів він.
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НБ
показати весь коментар23.12.2023 20:00 Відповісти Мені подобається 2
Andry Moon
показати весь коментар23.12.2023 20:14 Відповісти Мені подобається 1
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