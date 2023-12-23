Протитанкіст 79-ї бригади на псевдо Гагауз знищив з ПТРК Javelin вже 40 одиниць російської броньованої техніки, 14 з них - танки. ВIДЕО

Розрахунок протитанкового ракетного комплексу "Джавелін" 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, яким командує молодший сержант на псевдо Гагауз знищив вже 40 одиниць техніки російських окупантів, з яких 14 - танки. В одному бою цей розрахунок знищив п’ять одиниць броньованої техніки противника, зупинивши наступ ворожої колони.

Про це повідомила служба зв'язків з громадськістю 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ДШВ ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України не втомлюються палити ворожу бронетехніку. Найкраще це вдається розрахунку протитанкового ракетного комплексу "Джавелін", яким командує молодший сержант на псевдо Гагауз. На його рахунку вже 40 одиниць знищеної техніки, з яких 14 - танки. В одному бою цей розрахунок знищив п'ять одиниць броньованої техніки противника, зупинивши наступ ворожої колони. Деталі бойової роботи одного з найрезультативніших протитанкістів 79-ки дивіться у відео", - розповіли у бригаді і опублікували відповідне відео знищення російської техніки.

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