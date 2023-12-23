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знищення (4114) 79 окрема десантно-штурмова бригада (119) Javelin (159)

Протитанкіст 79-ї бригади на псевдо Гагауз знищив з ПТРК Javelin вже 40 одиниць російської броньованої техніки, 14 з них - танки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Розрахунок протитанкового ракетного комплексу "Джавелін" 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, яким командує молодший сержант на псевдо Гагауз знищив вже 40 одиниць техніки російських окупантів, з яких 14 - танки. В одному бою цей розрахунок знищив п’ять одиниць броньованої техніки противника, зупинивши наступ ворожої колони.

Про це повідомила служба зв'язків з громадськістю 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ДШВ ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України не втомлюються палити ворожу бронетехніку. Найкраще це вдається розрахунку протитанкового ракетного комплексу "Джавелін", яким командує молодший сержант на псевдо Гагауз. На його рахунку вже 40 одиниць знищеної техніки, з яких 14 - танки. В одному бою цей розрахунок знищив п'ять одиниць броньованої техніки противника, зупинивши наступ ворожої колони. Деталі бойової роботи одного з найрезультативніших протитанкістів 79-ки дивіться у відео", - розповіли у бригаді і опублікували відповідне відео знищення російської техніки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 79 ОДШБр знищили чотири одиниці бронетехніки окупантів. ВIДЕО
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Топ коментарі
+32
Ось що буває, коли солдата навчають стріляти, а не стройовим шагом ходити і трасіровку рівняти
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23.12.2023 20:10
+27
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23.12.2023 20:27
+17
Бережи тебе Господь, козаче
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23.12.2023 20:39
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Просто, маньяк якийсь
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23.12.2023 19:57 Відповісти
Это русофобия,вы за это ответите!
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23.12.2023 19:57 Відповісти
Русофоб красивий, гучний, але в даному випадку не дуже влучний термін )) Дословно боязнь руських. А яка тут боязнь? Тут ненависть до них, презирство і знущання над свинособаками в трусіках ))
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24.12.2023 09:29 Відповісти
ось бачите що таке вузька спеціалізація!
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23.12.2023 20:02 Відповісти
Ось що буває, коли солдата навчають стріляти, а не стройовим шагом ходити і трасіровку рівняти
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23.12.2023 20:10 Відповісти
Ворошиловський стрілець прямо! Так тримати...
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23.12.2023 20:13 Відповісти
Ворошіловскій???
Сімо Гяюгя - вбив 542 красноармєйцев. Є національним героєм Фінляндії.
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23.12.2023 21:16 Відповісти
молодець, добре вивчив де і які кнопки потрібно натискати у джавеліна.
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23.12.2023 20:13 Відповісти
оп-а такого не пробачить ((
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23.12.2023 20:18 Відповісти
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23.12.2023 20:27 Відповісти
Герой
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23.12.2023 20:28 Відповісти
Бережи тебе Господь, козаче
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23.12.2023 20:39 Відповісти
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23.12.2023 20:50 Відповісти
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23.12.2023 20:52 Відповісти
Цікаво, що гагаузи є сепарами для Молдови, але цей - наш Гагауз. Героям Слава!
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23.12.2023 21:15 Відповісти
Для Украины тоже. Гагаузы, болгары и молдоване Бессарабии далеки от восторга по поводу незалежности Украины.
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23.12.2023 22:56 Відповісти
Молодець. ПС. Нафіг завжди та дурнувата музика, котра заглушує мову воїна...
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23.12.2023 21:16 Відповісти
Як кажуть такі хлопці - мало того, що маєш задоволення вбивати москалів, так за то ще гроші платять.
Молодець!
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23.12.2023 21:18 Відповісти
О, та це вже новий власних свого банку, якшо зеленский виплатить ті гроші, шо обіщані війсковим за знищену техніку рашистів. І чим більше будуть таких банкірів, тим швидше будуть нищитись кацапи. Просто в голові не вкладається така кількість техніки знищеної одним війсковим. Це десь батальон.
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23.12.2023 21:28 Відповісти
Це ЗСУ потрібні кошти марафону, а не оп для брехні,бравади і маніпуляції
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23.12.2023 21:39 Відповісти
Меньш "лапай" про таких людей під час війни.
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23.12.2023 22:40 Відповісти
Свята Джавеліна з тобою,😉
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24.12.2023 09:22 Відповісти
 
 