УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12507 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
3 951 35
Зеленський (17450) звернення (350) ППО (1828)

Ми довели наскільки посилився наш повітряний щит, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним відеозверненням до українців ввечері 23 грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.

У своєму відеозверненні Зеленський зазначив: "На цьому тижні ми знов-таки довели, наскільки дієве посилення нашого повітряного щита. І не лише для захисту міст і сіл від російських дронів та ракет, але й для фронтової роботи. Можливість збивати російські винищувачі – це один із ключів до завершення цієї війни, до справедливого завершення. І я дякую всім партнерам, які нам із цим уже допомагають і які готуються до відповідних кроків у підтримці наступного року".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Історично ми визначилися: Україна завжди буде частиною спільного європейського дому, - Зеленський. ВIДЕО

Є нові санкційні рішення України: я підписав відповідні укази, вони вже опубліковані. Це загалом більш ніж 130 юридичних осіб і понад 20 фізичних осіб. Тих, хто працює на російську агресію, тих, хто допомагає їй, тих, хто став на підлий шлях колаборації з державою-терористом. Усі вони відповідатимуть за свої дії. Ми захистимо Україну. Дякую всім, хто з Україною! Слава Україні!".

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+29
Тряпка потужньої незламності
показати весь коментар
23.12.2023 20:44
+25
Кому і що ти повинен доводити? Ти ж повинен виконувати конституційні обов'язки, а не доводити! Комплекс самозванця не дає спокою?
показати весь коментар
23.12.2023 20:45
+17
точно що довів... до ручки. Країна ще якось тримається тільки завдяки добрій волі двох західних політиків - Байдена і Шольца.
показати весь коментар
23.12.2023 20:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жыдковато...
показати весь коментар
23.12.2023 20:42 Відповісти
та ні, пАтужно:

Можливість збивати російські винищувачі - це один із ключів до завершення цієї війни, до справедливого завершення.

Український ЗРК з дальністю у 100 км від ДККБ "Луч": готовність за 2 роки та $40 млн

пропозиція від Коростильова у 2019 р., ЗЄля грошей НЕ дав !
показати весь коментар
23.12.2023 21:00 Відповісти
это на национальность намекаешь?
показати весь коментар
23.12.2023 21:45 Відповісти
Каждый мыслит в меру собственной распущенности!
показати весь коментар
23.12.2023 21:52 Відповісти
До Сенату би краще звернувся вчасно ...
показати весь коментар
23.12.2023 20:42 Відповісти
Бубочка вже тут? При темі? Де лайк ставити?
показати весь коментар
23.12.2023 20:44 Відповісти
Тряпка потужньої незламності
показати весь коментар
23.12.2023 20:44 Відповісти
показати весь коментар
23.12.2023 20:45 Відповісти
показати весь коментар
23.12.2023 22:07 Відповісти
Доводчик бункерний ...пшов нах..
показати весь коментар
23.12.2023 20:45 Відповісти
точно що довів... до ручки. Країна ще якось тримається тільки завдяки добрій волі двох західних політиків - Байдена і Шольца.
показати весь коментар
23.12.2023 20:45 Відповісти
Кому і що ти повинен доводити? Ти ж повинен виконувати конституційні обов'язки, а не доводити! Комплекс самозванця не дає спокою?
показати весь коментар
23.12.2023 20:45 Відповісти
Клоун каазьол
показати весь коментар
23.12.2023 20:47 Відповісти
Для таких повідомлень є прес-офіцери ЗСУ.
Є диктори телебачення.
Не набридло селфі знімати.
Займися корупцією, виробництвом мільйонів дронів.
показати весь коментар
23.12.2023 20:49 Відповісти
в обуховському районі? конча заспа де скумбрія?
показати весь коментар
23.12.2023 20:50 Відповісти
Як ми посилювали наш повітряний щит
до широкомасштабного вторгнення:
показати весь коментар
23.12.2023 20:58 Відповісти
сексуальний партизан у білій сорочці з лопатоімітатором

показати весь коментар
23.12.2023 21:05 Відповісти
Опа! Вперше бачу єврея з лопатою .
показати весь коментар
23.12.2023 21:10 Відповісти
Чого? Грошики грести лопатою саме те.
показати весь коментар
23.12.2023 21:28 Відповісти
депутатам и министрам. выдали по две лопаты, кулебе- три
показати весь коментар
23.12.2023 21:46 Відповісти
Молодець! Серед інших цю мразоту єрмолаєва давно треба прищучити!
показати весь коментар
23.12.2023 20:59 Відповісти
щось задорого бюджету обходиться цей вечірній відеоблогер..
показати весь коментар
23.12.2023 21:06 Відповісти
Аби щось будьнути.. Але висновок вельми влучний від Financial Times: «луснула вже стратегія необгрунтованого оптимізму й цензурування справжніх та поганих новин»..
показати весь коментар
23.12.2023 21:15 Відповісти
Піздуй в маскву записувати Галубой аганьок.
показати весь коментар
23.12.2023 21:16 Відповісти
Наш повітряний щит був знищений тобою, гнида, дбр труби, сбу баканова ще до повного вторгненя - це була одна з умов оманського договорняка по денаціфікації України. Якеж воно падлюче та нікчемне.
показати весь коментар
23.12.2023 21:19 Відповісти
Крім пустопорожньої 3,14стьожі і доведеної ,всій світовій спільноті корупції в числі лідерів серед найбільш корумпованих країн світу не доведено абсолютно нічого.Все решту доводять Західне озброєння і ЗСУ.
показати весь коментар
23.12.2023 21:26 Відповісти
показати весь коментар
23.12.2023 21:31 Відповісти
Довели хоробрі Захисники України, які ціною власного ЖИТТЯ, боронять Україну від орків *****, та не дивлячись на осіб з великого крадівництва та їх бездіяльності (гончаруків з шмигалями) під патронатом єрмака з татаровим щодо оборони України!!
показати весь коментар
23.12.2023 21:48 Відповісти
Ага, ми це як муха і віл на оранці.
показати весь коментар
23.12.2023 22:14 Відповісти
"Ми довели наскільки посилився наш повітряний щит", сказав той, що вилучив клістрони і видав ворогу канали їх поставку в Україну. А повітряний щит нам, не тобі, надали країни ЄС і США. Твій "щит" в асфальті і марафоні.
показати весь коментар
23.12.2023 22:19 Відповісти
Надоел уже, блаЗЕнь
показати весь коментар
23.12.2023 22:31 Відповісти
коли ти вже шашликом вдавишся
показати весь коментар
23.12.2023 22:51 Відповісти
Твоїми молитвами, Вовочка.
показати весь коментар
23.12.2023 22:58 Відповісти
Якими молитвами? У вовки немає бога в дущі, для нього святе то рахунок в офшорах
показати весь коментар
24.12.2023 09:18 Відповісти
 
 