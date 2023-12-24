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Розвідник із 3-ої штурмової бригади про мобілізацію, мовне питання та про важкі бої: "У Бахмуті за кілька днів у нас просто стиралася піхота". ВIДЕО
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Розвідник з 1-го батальйону Третьої штурмової бригади з позивним Оладушек в інтерв’ю каналу Бутусов Плюс розповів про виснаження війська та потребу нових людей в армії. Боєць розказав про важкі бої під Бахмутом та про те, як ледь не загинув.
Чому в населення такий рівень мотивації захищати свою країну? Чи дійсно в російській армії самі "зеки". Як святкуватимуть перемогу, якщо Україна втратила так багато своїх людей на війні? Про це та інше дивіться в інтерв’ю з "Оладушком" на ютуб-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+33 Ivanna Myroslavska
показати весь коментар24.12.2023 12:12
+26 Андрій Саган
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+23 Roman Tok
показати весь коментар24.12.2023 13:03
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Будь ласка, зачекайте...
пішов на буй!
називати Воїна-добровольця дегенератом....
знайшов би тебе, то придушив, гніду кацапську! 👿
хєрню пишеш про 6 місяців 😕
а тепер порахуй сам скільки треба часу щоб одержати базову підготовку солдату
Якщо ти забув-то повномасштабна війна у нас триває вже майже 2 роки. Тобто вже майже 4 рази по 6 місяців. Підготуватися фізично можна було б декілька разів. Після цього для опанування практичних навичок поводження зі стрілецькою зброєю, мінометом, гарматою 1,5-2 місяці цілком достатньо. Досвід буде ще й додаватися сам собою. Опанувати керування дроном, як звичайним, так і фпв-для цього взагалі фізичні тренування та зброя не обов'язкові-цього можна практично вдома на симуляторах навчитися. Тож-аби було бажання.
Але в країні де Гівнокомандувач - блазень і може керувати армію , цілком можлива підготовка солдата 1,5 місяці . Для морга ....
якось так
чув про аналіз дій після бою в толкових бригадах?
Правда на гражданці навіть курєр проходить двотижневе стажування і випробувальний строк . Але ж серйозна професія .
**** там міномет - максимум розірве ствол і ще пару чоловік поруч .
"калач" приманення став жирнішим.
Разом з повістуюкою, кидай в мою поштову скриньку на 50 000$ а 80 000$
Апатамушта я так хочу і діти мої теж.
Ні-то пшх
А кацапські ? У них там взагалі - патєрь нет , НІКАКІХ,, ну развє шо несколько трьохсотих в день , нетяжолих .. А не доведи Господи хтось збовтне що - нє всьо так однозначно , вже завтра сидітиме в кутузці і пояснюватиме фсб що він не іноагєнт і не провокатор . Як гіркін наприклад , чи блогер - москов галлінг . Або й до кобзона поїде , як пригожин .
І от сидять бухі ваньки в своїх Усть- *********** , слухають всю цю галітаматью яку їм ******** скабєйчихи-гурульови , що мовляв - НАТА тікає , Авдєєвка наш , вайне скоро канєц , патєрі укропов по 100 тис в дєнь , сдаются в плєн тисячами , і тд. і думає - ну якшо все так збсь , то чого б мені й не піти на війну не заробити там грошенят , тим більш що всім їм військомат обіцяє службу в ТРО чи десь на охороні складів . І йдуть підписують контракт . Тільки коли попадають у м'ясорубку тоді до них починає доходити те - як їх жорстоко наіпали , але дороги назад вже немає .
То якщо зараз змучені, знесилені хлопці, які по шматках збирають своїх у чорний пакет, які мовчали 2 роки, а зараз мовчати вже нема сил і які захищають дупи тих які трусяться від одного слова мобілізація, почали говорити, то може треба вже збиратися і йти на допомогу?
Знаю людей, які вже відмазались за 10000 доларів і сидять на своїх грошових мішках і знаю сцикунів, які тут вважають себе великими генералами, а на фронт - обсікаються від одного слова одразу.
Але, кожен понесе свою нагороду.
Хто заважав нашій владі готуватися?
Хто їй наказав звернути всі ракетні програми, відвести війська і жарити шашлики?
Чому зелені досі нічого не роблять за майже 2 роки?
Досить порівнянь.
Після атак ХАМАС Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) втратила загалом щонайменше 486 солдатів, приблизно третину з них - з початку наземного наступу в Газі 27 жовтня.
За даними міністерства охорони здоров'я Гази, яке контролює ХАМАС, з початку конфлікту в Секторі Гази загинули 20 258 осіб і 53 688 отримали поранення, в основному цивільні.
https://www.youtube.com/watch?v=hNR5qrCkwiQ
Тут всі відповіді для адекватних людей... військове командування думають, що людський ресурс безконечний, тепер нехай рахують кожного...
Тобто мало того що ти подохнеш, твоя смерть ще і не буде мати ніякого сенсу і не вплине на стан речей.
Території можна повернути, воїнів - ні.
Мотивація капець яка...
Про патріотизм ніфіга нема. Не ясно за що воювати.
Подивіться на євреїв. Сором який у нас.
То кого краще прибрати і чим скоріш тим?
а чому вони це роблять, попри те що самі бачать як воно є насправді
Дивимось бо це практично усі "суки наріту", ОПа та кабінет міністрів із 95аналом... А там Ксенія- ізраїльтяни.
Обвіняти людину, яка пройшла найжахливіші дні, місяці свого життя і щось там в чомусь його упрікати...
Тому і будемо страждати. Бо наш обіссяний народ, особливо з 73% відсотків, ніколи не зрозуміє, що таке свобода і вільна Україна.
Біда із милофоном 😕
Смысл своего нового клипа внучка секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, 16-летняя Маша, описала так: "Жизнь нужно проживать с кайфом, делать то, что хочется, жить так, как тебе нравится, а не как говорят. Для меня эта работа максимально о свободе во всех измерениях и смыслах, главный смысл жизни - кайфовать от нее".