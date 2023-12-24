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HIMARS нищить ворожу піхоту і дві БМП-2 росіян. ВIДЕО
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Воїни 140-го окремого розвідувального батальйону із безпілотника Shark та РСЗВ HIMARS атакували ворожу піхоту і знищили дві БМП-2 росіян.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Військовий кур'єр.
Топ коментарі
+25 ПравдаЛюбка
показати весь коментар24.12.2023 12:43
+8 ПРАВДИВЫЙ
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+8 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар24.12.2023 13:02
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все сгорят ваши танчики
ой, Хаймарсы залетные
слышно песнь с облучка
ваньки, ваньки румяные
без мороза все пьяные
грациозно збырають
трупачки с утречка
В Ад идут "подрумянены"(как я рад)...
Пiдгорiла сi дупця,
В попiл - всi каблучки.
Приспiв: Ах, пить буду и гуляти буду...
Смерть придет ко мне - помирать буду... ГОЙДА...
Слава Захисникам України та їх Сім'ям‼️🪖⚔️💯❤️🇺🇦🫡👏❤️