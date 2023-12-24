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HIMARS нищить ворожу піхоту і дві БМП-2 росіян. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Воїни 140-го окремого розвідувального батальйону із безпілотника Shark та РСЗВ HIMARS атакували ворожу піхоту і знищили дві БМП-2 росіян. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Військовий кур'єр.

Дивіться: Розвідник із 3-ої штурмової бригади про мобілізацію, мовне питання та про важкі бої: "У Бахмуті за кілька днів у нас просто стиралася піхота". ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+25
Смерть фашистським окупантам! Слава ЗСУ!
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24.12.2023 12:43
+8
MORE MORE HIMARS ))))))))))))))))
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24.12.2023 12:51
+8
Вдерлися московити ***** до Мирної України-і здохли!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям‼️🪖⚔️💯❤️🇺🇦🫡👏❤️
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24.12.2023 13:02
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Смерть фашистським окупантам! Слава ЗСУ!
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24.12.2023 12:43 Відповісти
Унизу кацапка,уверху німець, але з прапором України на дверях, значить тільки українські народні пісні. Голосно,щиро. Усе буде Україна, залишайтесь живими
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24.12.2023 13:03 Відповісти
MORE MORE HIMARS ))))))))))))))))
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24.12.2023 12:51 Відповісти
дайошь мор зен море-море
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24.12.2023 13:00 Відповісти
а кацапы, кацапчики
все сгорят ваши танчики
ой, Хаймарсы залетные
слышно песнь с облучка
ваньки, ваньки румяные
без мороза все пьяные
грациозно збырають
трупачки с утречка
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24.12.2023 12:53 Відповісти
Все буряты - зашкварены(как я рад),
В Ад идут "подрумянены"(как я рад)...
Пiдгорiла сi дупця,
В попiл - всi каблучки.
Приспiв: Ах, пить буду и гуляти буду...
Смерть придет ко мне - помирать буду... ГОЙДА...
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24.12.2023 13:17 Відповісти
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24.12.2023 12:54 Відповісти
Вдерлися московити ***** до Мирної України-і здохли!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям‼️🪖⚔️💯❤️🇺🇦🫡👏❤️
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24.12.2023 13:02 Відповісти
музыка озвучки как с ведра мусорного...к таким прекрасным видео можно немного и подумать подбирая музыку!!!
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24.12.2023 13:32 Відповісти
неймовірна точність Хаймарсів - це щось.. і це відстані в десятки кілометрів
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24.12.2023 13:34 Відповісти
А можно було і своїми Вільхами нищити, так, 73%, чи ні.
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24.12.2023 13:38 Відповісти
Та ні. В них план "асфальт"
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24.12.2023 13:56 Відповісти
А шо нам би чіпи GPS військового штибу хтось збирався постачати - якшо ні то так само би мож і не було б.
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24.12.2023 15:14 Відповісти
А шо, хтось мав якісь наміри їх шукати та закупати. Он сірія, під санкціями, але ж купує.
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24.12.2023 16:29 Відповісти
Військові чіпи GPS - шось мені здається ці чіпи так просто не купити і ви маєте на увазі не ті чіпи а дешо інше ?
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24.12.2023 16:50 Відповісти
А ті чипи шо вони ставлять на шахеди - війскові?
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24.12.2023 17:26 Відповісти
Маю до вас зустрічне запитання - ви знаєте різницю між звичайним і віськовим GPS ( GPS це супутникова навігація )?
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24.12.2023 17:37 Відповісти
Та сірійці та рашисти цим не заморачуються - ставлять та обстрілюють Україну. Війскові не війскові - вони обидва під санкціями. Україна - ні. Про шо ще можна розмовляти, коли оборонпром хер забив на оборону України, та не вирішує ці питання.
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24.12.2023 17:40 Відповісти
Як можливо поставити те чого ти фізично не маєш - ці чіпи це не споживацька електроніка і її відповідно не купиш навіть через прокладки ( швидше всього там їх продають тіко виробникам зброї і гаджетів військового призначення - турки мають аналог ракет Хімарса але точність тих ракет менша ніж в ракет Хімарса , а це може означати шо не всі компанії виробники зброї навіть в НАТО не завжди можуть ті чіпи отримати ).
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24.12.2023 17:50 Відповісти
Всі країни Азії(совкові) армяни, белораша - всі вони чомусь, раптово, почали закуповувати стиралки, мікрохвильовки.... та все це видсилати до рашистів. Їдіть вчитись до якогось технічного во. Не будете завдавати, м'яко кажучи, їбанутих запитань. раша на повну міць працює з тими чипами і трахала вона таких як ти - мудрил, ніяковіючих перед питанням - війсковим, чи не війсковими. Це шльондри зеленского не знають - як так.
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24.12.2023 19:13 Відповісти
Викричалися - ну і добре , схочете продовжити нормальне спілкування я не проти - а якшо ні то підіть на кичеру і прокричіться ( мож вам полегшає ).
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24.12.2023 19:25 Відповісти
Мож вас після кричання на кичері полегшає більше.
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24.12.2023 19:27 Відповісти
Ні. Бо мої друзі зараз в Авдіївці. Пишуть таке, шо оті ваші - де взяти чипи - просто ....
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24.12.2023 19:38 Відповісти
Теперка зрозуміло - я не психолог і ніц вам порадити не маю права , але ситуацію коли міг втратити когось з близьких пережив ( це було давно і це була не війна ) - такшо тримайтеся і нехай ваші друзі повертаються живими і здоровими .
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24.12.2023 19:55 Відповісти
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25.12.2023 00:03 Відповісти
???
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24.12.2023 14:59 Відповісти
 
 