HIMARS нищить ворожу піхоту і дві БМП-2 росіян. ВIДЕО

Воїни 140-го окремого розвідувального батальйону із безпілотника Shark та РСЗВ HIMARS атакували ворожу піхоту і знищили дві БМП-2 росіян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Військовий кур'єр.

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