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FPV-дрон "Дикі Шершні" влучно закидує фугасний снаряд у бліндаж з окупантами. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці ударного підрозділу "Булава" з окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького влучно закинули фугасний снаряд у бліндаж окупантам з дрона "Дикі Шершні".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, наші воїни ліквідували трьох окупантів.

Виготовлення цього потужного дрона стало можливим завдяки вашим донатам. Підтримуйте і надалі виробництво FPV-дронів.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Оце майстерність👍 АС
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24.12.2023 13:59 Відповісти
Орки в хлам.
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24.12.2023 15:12 Відповісти
це вже вища ступінь майстерності
ювілірна робота
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24.12.2023 17:23 Відповісти
Прямо в лузу
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25.12.2023 11:56 Відповісти
Хоть заряд приличный, а то на мавиках заряд - как по *изде ладошкой.
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24.12.2023 14:04 Відповісти
Таких Захисників України, на єдині телемарафони, жодного не запросили, ОТІ, на 💯% свої редактори, що отримують платню, за рахунок Українців ! Присутні, виключно одні однополі браття і сєстри, мосійчучки…, як свого часу і у московіта шарія…
Потім, вона буде вчергове, з усім кагалом Г+Г, каятися та соплі по щоках публічно розмазувати! НЕВІНАВАТАЯ Я, грошей дали, оті кляті привладні, а так би, ну НІКОЛИ!!!
Історя її повторюється, від влади до влади!
Безкарність, породжує ілюзію, найвеличнішого…, ну, а потім один шлях- на Ростов…
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24.12.2023 14:11 Відповісти
 
 