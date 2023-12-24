12 022 6
FPV-дрон "Дикі Шершні" влучно закидує фугасний снаряд у бліндаж з окупантами. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бійці ударного підрозділу "Булава" з окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького влучно закинули фугасний снаряд у бліндаж окупантам з дрона "Дикі Шершні".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, наші воїни ліквідували трьох окупантів.
Виготовлення цього потужного дрона стало можливим завдяки вашим донатам. Підтримуйте і надалі виробництво FPV-дронів.
Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb
ПриватБанк: 4731219611037825
PayPal: [email protected]
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
ювілірна робота
Потім, вона буде вчергове, з усім кагалом Г+Г, каятися та соплі по щоках публічно розмазувати! НЕВІНАВАТАЯ Я, грошей дали, оті кляті привладні, а так би, ну НІКОЛИ!!!
Історя її повторюється, від влади до влади!
Безкарність, породжує ілюзію, найвеличнішого…, ну, а потім один шлях- на Ростов…