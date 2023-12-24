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Окупант зафільмував дві вантажівки, які догорають після атаки дронів: "Давай, гони, не останавливайся, там все равно уже нет ни#уя". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російський військовослужбовець з кабіни автомобіля зафільмував дві вантажівки, які догорають на дорозі після успішної атаки українських дронів-камікадзе.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
"Вот смотрите - только что уе#ало! Вон дрон въ#бал! Давай, гони, не останавливайся, там все равно уже нет ни#уя. Мне еще детей делать, я еще жениться должен!", - кричить окупант водію.
Топ коментарі
+35 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар24.12.2023 14:15
+34 Яр Холодний
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+27 Дмитро Хлопченко 75ecbe50
показати весь коментар24.12.2023 14:23
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Меркель із шрьодером їм адреси дали, от воно і догоряє, на узбіччі…
Слава Захисникам України та їх Сім'ям
Хер тобі а не дітей робити, хіба стєпана/вадителя полюбиш, але від цього дітей не буває.
за чорта в пеклі заміж вийдеш і від нього чортенят сдєлаєш
про кацапів
Спят во тьме ночной;
Аккумы укродронов
берут заряд свой
Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного,
Отдохнешь и ты
.тьфу!!