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Окупант зафільмував дві вантажівки, які догорають після атаки дронів: "Давай, гони, не останавливайся, там все равно уже нет ни#уя". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський військовослужбовець з кабіни автомобіля зафільмував дві вантажівки, які догорають на дорозі після успішної атаки українських дронів-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Вот смотрите - только что уе#ало! Вон дрон въ#бал! Давай, гони, не останавливайся, там все равно уже нет ни#уя. Мне еще детей делать, я еще жениться должен!", - кричить окупант водію.

Також дивіться: FPV-дрон "Дикі Шершні" влучно закидує фугасний снаряд у бліндаж з окупантами. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+35
Це убивці з московії, На Берлін, за нємкамі поїхали !!
Меркель із шрьодером їм адреси дали, от воно і догоряє, на узбіччі…
Слава Захисникам України та їх Сім'ям
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24.12.2023 14:15
+34
"Мечты, мечты.... Как сладки ваши грёзы.... " Надіюся - йому скоро "женилку" відірве! Бажано - без голови.... Щоб жив і мучився від того, що не здатен таких, як він, "вилупків", наробить!
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24.12.2023 14:21
+27
Такий наївно-оптимістичний кацап.
Хер тобі а не дітей робити, хіба стєпана/вадителя полюбиш, але від цього дітей не буває.
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24.12.2023 14:23
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Це убивці з московії, На Берлін, за нємкамі поїхали !!
Меркель із шрьодером їм адреси дали, от воно і догоряє, на узбіччі…
Слава Захисникам України та їх Сім'ям
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24.12.2023 14:15 Відповісти
"Мечты, мечты.... Как сладки ваши грёзы.... " Надіюся - йому скоро "женилку" відірве! Бажано - без голови.... Щоб жив і мучився від того, що не здатен таких, як він, "вилупків", наробить!
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24.12.2023 14:21 Відповісти
Такий наївно-оптимістичний кацап.
Хер тобі а не дітей робити, хіба стєпана/вадителя полюбиш, але від цього дітей не буває.
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24.12.2023 14:23 Відповісти
Счастливого пути в ад.
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24.12.2023 14:32 Відповісти
Мне еще детей делать, я еще жениться должен!", - кричить окупант водію

за чорта в пеклі заміж вийдеш і від нього чортенят сдєлаєш
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24.12.2023 14:33 Відповісти
нєвеста буєва !

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24.12.2023 14:36 Відповісти
...за Совка, у полку на Кавказі, кітєлі, магнітофони, дємбєльські альбоми обшиті бахромою-замшою-брязкальцями-підвісками, погони, рукави, нашивки, комірці бачив (на 90% склад солдат - вихідці Середньої Азії).. але така "краса" - це шось
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24.12.2023 16:33 Відповісти
То мабудь фотошоп.
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24.12.2023 19:33 Відповісти
А кортика нет!
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24.12.2023 23:21 Відповісти
То доньку Шоугу забрали в армію ...
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25.12.2023 00:56 Відповісти
,,Кому і кобила невеста ! "
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24.12.2023 14:39 Відповісти
Здохнеш, ****, в українських степах.
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24.12.2023 14:42 Відповісти
В той стєпі глухо-ой па-дихал кацап...
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24.12.2023 15:43 Відповісти
Мріяти не шкідливо. Шкідливо приїхати в іншу країну і вбивати її громадян.
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24.12.2023 14:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=YMwsZk-IUDo


про кацапів
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24.12.2023 14:46 Відповісти
Шкода не встих дрон "повінчати" його з українським чорноземом.
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24.12.2023 15:12 Відповісти
не факт- відео немае про це ))
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24.12.2023 18:23 Відповісти
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24.12.2023 16:58 Відповісти
Жени не жени, а кобзона не минеш.
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24.12.2023 17:18 Відповісти
Романтізьм московитський , він такий... сурооовай.
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24.12.2023 17:26 Відповісти
не сци альоха баби і бес тебя нарожают йещо
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24.12.2023 17:54 Відповісти
Навряд чи должон. Скоріше і "малада-га-я нє узна-га-єт какой у парня бил канец ілі капєц "
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24.12.2023 19:26 Відповісти
Має до вас запитання - а як у вас з цим справи ( бо є вчителі шо вчать інших а самі роблять те чого інших хочуть відівчити )?
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24.12.2023 20:43 Відповісти
Чотири помилки у одному реченні і не зрозумілий зміст вашого допису. Ви не з команди цензорят - недоучок?
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25.12.2023 10:15 Відповісти
Чотири помилки в одному реченні - так здається я десь не додрукував ( помилок мало бути рівно стіко стіко в реченні слів). Мож я і недоучка - тяжке дитинство , ви собі уявляєте шо відчуває дітвак який майже кожного дня ходить до склепу - і не просто так ходить а ходить з пушкою.
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25.12.2023 10:32 Відповісти
Українською буде "з гарматою", а не з пушкою.
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25.12.2023 15:40 Відповісти
Кацапу завжди радість коли когось уб'ють - свого чи чужого не суть.
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24.12.2023 21:10 Відповісти
Вышки терриконов
Спят во тьме ночной;
Аккумы укродронов
берут заряд свой
Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного,
Отдохнешь и ты
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24.12.2023 21:25 Відповісти
детей делать будешь не ты, а сосед , Бабаев, пока ты тут медленно дохнешь
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24.12.2023 22:14 Відповісти
Здыхайте ****** руснявые!!!
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25.12.2023 00:30 Відповісти
Шкода що Льоху разом з напарніком і машиною не уїбав.
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25.12.2023 08:59 Відповісти
Гані, Льоха, гоні. Аж за Урал гоні ,в глухезні касабські *****, в Зажопьє радімоє гані. То і виживеш.
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25.12.2023 09:19 Відповісти
вот смААтріте.
.тьфу!!
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25.12.2023 09:41 Відповісти
с дугиной на концерте у борьки моисеева в аду подженишься...
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25.12.2023 10:27 Відповісти
не 'нікаво', а 'нічево'
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25.12.2023 10:31 Відповісти
 
 