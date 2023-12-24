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Момент ураження ворожого БТР-90 ударним безпілотником. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бійці 1 загону Центру спеціального призначення "Омега" дроном-камікадзе уразили ворожий БТР-90.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.
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Мирослав Назарко
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