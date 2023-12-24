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Момент ураження ворожого БТР-90 ударним безпілотником. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 1 загону Центру спеціального призначення "Омега" дроном-камікадзе уразили ворожий БТР-90.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

Дивіться: Окупант зафільмував дві вантажівки, які догорають після атаки дронів: "Давай, гони, не останавливайся, там все равно уже нет ни#уя". ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Невже,кацапи бтр-90(росток)запустили в випуск??? Це не добре,там не багато було бтр 90 пару штук....може помиляюсь....Але проект закрили по бтр 90....мали платформу Бумеранг розвивати......
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24.12.2023 16:33 Відповісти
З "Бумерангом" мабуть така сама історія що й з бумерангом у фільмі "Синьйор Робінзон" - він круто полетів а потім улупив кацапам по голові Тому вони вирішили почать виробництво БТР-90 Він же уже був "до ума доведений" і залишалося лише розвернуть виробництво
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24.12.2023 16:56 Відповісти
Згоден з Вами,на бумеранг бабло вкрали.....армата та сама пестня)Тут легше на старий корпус башня бмп-2.Але нам все одно не легше,кацап робить все таки .....хоть старе але робить.
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24.12.2023 17:27 Відповісти
Це щось більше схоже на БТР 60-70 в мангалалі
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24.12.2023 16:53 Відповісти
 
 