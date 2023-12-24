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Пряме влучання розрахунку САУ "Гвоздика" по скупченню окупантів у бліндажі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Воїни 1-ої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна біля населеного пункту Діброва ліквідували щонайменше 10 окупантів з прямого влучання розрахунку САУ 2С1 "Гвоздика".

Відповідне відео опубліковано на сторінці бригади у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+8
Раз, і купа кацапів вже на тому світі...
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24.12.2023 16:33
+8
Якщо бути чесними, то влучив снаряд, а розрахунок здійснив чудовий постріл!
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24.12.2023 16:33
+7
Погибли 27 военных... Торжественно...

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24.12.2023 17:02
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Раз, і купа кацапів вже на тому світі...
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24.12.2023 16:33 Відповісти
В Аду и частями своих телец. Там сковородки для всего найдутся.
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24.12.2023 16:45 Відповісти
Якщо бути чесними, то влучив снаряд, а розрахунок здійснив чудовий постріл!
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24.12.2023 16:33 Відповісти
свіжина в аду
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24.12.2023 16:49 Відповісти
Це сміття навіть чортам у пеклі не потрібне.
Гидують кацапами.
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24.12.2023 19:14 Відповісти
Смачно
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24.12.2023 16:50 Відповісти
Фарш з кацапятини.
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24.12.2023 16:53 Відповісти
Дивно як, колись свиней били струмом, а зараз - квітами...
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24.12.2023 17:11 Відповісти
Аби в шмаття!
Байдуже чим...))
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24.12.2023 17:20 Відповісти
Погибли 27 военных... Торжественно...

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24.12.2023 17:02 Відповісти
Свинособаки стежку натопали до бліндажя...даліко відать..
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24.12.2023 17:10 Відповісти
цей постріл коштує біля 10тис євро, і треба ще мати дрон з лазерною підсвіткою...
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24.12.2023 21:51 Відповісти
Тема дохлих кацапів не розкрита.
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24.12.2023 23:16 Відповісти
 
 