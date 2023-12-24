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Пряме влучання розрахунку САУ "Гвоздика" по скупченню окупантів у бліндажі. ВIДЕО
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Воїни 1-ої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна біля населеного пункту Діброва ліквідували щонайменше 10 окупантів з прямого влучання розрахунку САУ 2С1 "Гвоздика".
Відповідне відео опубліковано на сторінці бригади у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+8 Eugene Boyko 8ab5091e
показати весь коментар24.12.2023 16:33
+8 mrSmith
показати весь коментар24.12.2023 16:33
+7 Павло ШОвте
показати весь коментар24.12.2023 17:02
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