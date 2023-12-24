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Бійці підрозділу аеророзвідки атакували FPV-дроном росіян, які ховались у покинутому будинку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці підрозділу аеророзвідки "Аеронавти" з безпілотника зафіксували схованку окупантів, - покинутий будинок. Українські війська влучним ударом атакували російських загарбників.

Група українських аеророзвідників "Аеронавти" опублікувала у телеграмі відповідне відео, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+21
Схоже на керований снаряд 155. але дуже файно!
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24.12.2023 17:05
+18
...хера сє "FPV-дрон"...
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24.12.2023 17:27
+7
видно как ракета прямо вертикально влетает
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24.12.2023 17:36
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Схоже на керований снаряд 155. але дуже файно!
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24.12.2023 17:05 Відповісти
Я також подумав що звичайний дрон малоймовірно такий бада-бум зробив. Хіба що 155 мм скажімо так *********** "артодрон".
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24.12.2023 18:23 Відповісти
Дроны разные нужны, дроны разные важны.

https://www.facebook.com/reel/562523059422247
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24.12.2023 18:31 Відповісти
Собача могилка.
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24.12.2023 17:05 Відповісти
не чіпайте тварин, тим більш собак...
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24.12.2023 19:53 Відповісти
...хера сє "FPV-дрон"...
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24.12.2023 17:27 Відповісти
хозяин дома сидит, смотрит, весь в слезах
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24.12.2023 17:33 Відповісти
Там дім рознесло, невже це фвп?
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24.12.2023 17:34 Відповісти
видно как ракета прямо вертикально влетает
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24.12.2023 17:36 Відповісти
Кто в тєрємочке жівьот? Вже ніхто!
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24.12.2023 18:31 Відповісти
Чекали Українці, поки ************ зберуть до купи, в яму!
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24.12.2023 19:19 Відповісти
На цензорі заголовки наркомани пишуть? Який це в дупу FPV?
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24.12.2023 19:57 Відповісти
"Сан Саныч, давай червонец, пожалуйста, керосинка буду покупать, примус очень худой, пожар может быть!" (с)
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24.12.2023 21:45 Відповісти
 
 