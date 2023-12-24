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Бійці підрозділу аеророзвідки атакували FPV-дроном росіян, які ховались у покинутому будинку. ВIДЕО
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Бійці підрозділу аеророзвідки "Аеронавти" з безпілотника зафіксували схованку окупантів, - покинутий будинок. Українські війська влучним ударом атакували російських загарбників.
Група українських аеророзвідників "Аеронавти" опублікувала у телеграмі відповідне відео, передає Цензор.НЕТ.
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