Бійці підрозділу аеророзвідки атакували FPV-дроном росіян, які ховались у покинутому будинку. ВIДЕО

Бійці підрозділу аеророзвідки "Аеронавти" з безпілотника зафіксували схованку окупантів, - покинутий будинок. Українські війська влучним ударом атакували російських загарбників.

Група українських аеророзвідників "Аеронавти" опублікувала у телеграмі відповідне відео, передає Цензор.НЕТ.

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