Зеленський привітав українців з Різдвом: Зрештою темрява програє. Зло програє. ВIДЕО
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Президент Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на привітання Зеленського у телеграмі.
"Час напередодні Різдва – час найдовших ночей у році. Але день вже починає збільшуватися, світло починає перемагати. Світло стає сильнішим. І крок за кроком, день за днем темрява програє.
І зрештою темрява програє. Зло програє.
Сьогодні це наша спільна мета, спільна мрія. І саме за це сьогодні наша спільна молитва.
За нашу свободу. За нашу перемогу. За нашу Україну.
Христос рождається! Славімо його!" - написав президент.
Топ коментарі
+25 Наталия Гончар
показати весь коментар24.12.2023 18:13
+24 cavingos cavingos
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+22 Ksenia VB
показати весь коментар24.12.2023 18:13
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" Пане Президенте! Уряд національної єдності та порятунку - це й Ваш особистий ІСТОРИЧНИЙ шанс! Не бійтеся , бо тих, хто Вас підтримає на цьому кроці у країні більше ніж зрадників, котрі Вас оточують й шантажують"
...максимально лояльно ,як зірочка любить .
вибачаюся за шрифт!
абсурд...
і щодо передостанньго речення в звернення
хто з зелебобів загинув за свободу, перемогу, Україну???
хай хоч однлго назве...
24 грудня, 2023, 02:57
Союзники залишають його, військовий кабінет перебуває в безладі, а ХАМАС все ще є загрозою.
попередження вові
.Ермак ищет НОВОГО хозяина.. Зе-коты смотрят в сторону Залужного: Геннадий Балашов
https://www.youtube.com/watch?v=janp33cJQqE
Будеш скакати перваво мая
воно - сцяна смердюча шмата (шмаття, дрантя, ганчір'я, лахміття)
Всіх зі святом.
Це б стало дійсно чудовим подарунком на Різдво та Новий рік!
- НЕДІЛЯ, 24 ГРУДНЯ 2023, 17:23
Накаркал, ********* -
Росіяни традиційно запустили з півдня "шахеди"
- НЕДІЛЯ, 24 ГРУДНЯ 2023, 18:14
Але навіть після пресконференції ці тисячі дронів у військах не з'явились. Або президент Зеленський збрехав, або він взагалі не контролює обстановку та результати своїх заяв.