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Зеленський привітав українців з Різдвом: Зрештою темрява програє. Зло програє. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на привітання Зеленського у телеграмі.

"Час напередодні Різдва – час найдовших ночей у році. Але день вже починає збільшуватися, світло починає перемагати. Світло стає сильнішим. І крок за кроком, день за днем темрява програє.

І зрештою темрява програє. Зло програє.

Сьогодні це наша спільна мета, спільна мрія. І саме за це сьогодні наша спільна молитва.

За нашу свободу. За нашу перемогу. За нашу Україну.

Христос рождається! Славімо його!" - написав президент.

Також читайте: Росія може посилити обстріли на Різдво. У цієї нації немає нічого святого, - ОК "Південь"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
ЗЄльц - кінчай голосити заголовками плакатів (ну тіпа велике будівництво) - СТВОРЮЙ УРЯД ЄДНОСТІ , ЗНИЩУЙ МАФІОЗНИЙ УРЯД ЄРМАКА!
вибачаюся за шрифт!
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24.12.2023 18:13
+24
Будет хоть один день без его не бритой рожи и гнусавого голоса??? Этот недоквнщик подкумарил
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24.12.2023 18:17
+22
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24.12.2023 18:13
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Надеюсь всех бесов заберет Христос из нашей страны!
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24.12.2023 18:11 Відповісти
Так, віримо, зєрмаче зло програє 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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24.12.2023 18:36 Відповісти
От як він прокидався зі страхом побачивши уві сні Порошенка. Тепер це Залужний . Треба так на нього давити , щоб усього, що ця гидота Подляківська на Банківській сама не демонструє, а тільки досліджує , як громадську думку, чула й доносила йому . Бо діватися нікуди Оман з Ізраїлем усіх не врятує.

" Пане Президенте! Уряд національної єдності та порятунку - це й Ваш особистий ІСТОРИЧНИЙ шанс! Не бійтеся , бо тих, хто Вас підтримає на цьому кроці у країні більше ніж зрадників, котрі Вас оточують й шантажують"

...максимально лояльно ,як зірочка любить .
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24.12.2023 19:26 Відповісти
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24.12.2023 18:13 Відповісти
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24.12.2023 18:14 Відповісти
Хто така "Украна"?
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24.12.2023 18:22 Відповісти
Це як Україна, тільки без ї.
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24.12.2023 18:28 Відповісти
украна країна = країна, яку вкрали в народу.
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24.12.2023 18:28 Відповісти
горілкопровід "У крана"
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24.12.2023 19:32 Відповісти
ЗЄльц - кінчай голосити заголовками плакатів (ну тіпа велике будівництво) - СТВОРЮЙ УРЯД ЄДНОСТІ , ЗНИЩУЙ МАФІОЗНИЙ УРЯД ЄРМАКА!
вибачаюся за шрифт!
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24.12.2023 18:13 Відповісти
він привів єрмака щоб знищувати його??
абсурд...
і щодо передостанньго речення в звернення
хто з зелебобів загинув за свободу, перемогу, Україну???
хай хоч однлго назве...
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24.12.2023 20:07 Відповісти
THE TIMES: НАСТУПНА БИТВА НЕТАНЬЯХУ - ЗА ПОРЯТУНОК СВОЄЇ ПОЛІТИЧНОЇ ШКУРИ

24 грудня, 2023, 02:57

Союзники залишають його, військовий кабінет перебуває в безладі, а ХАМАС все ще є загрозою.

попередження вові
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24.12.2023 21:23 Відповісти
Тобто він і уряд то не є тотожнім..? Вони усі одна команда, якщо Ви раптом не вельми розумієте
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24.12.2023 21:26 Відповісти
А може вони вирішили з ним об'єднатися, звідки ви знаєте?)
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24.12.2023 23:33 Відповісти
Балашов з його ядом про Зеленського на Аннексия. NET- просто супер казкові іронічні метафори
.Ермак ищет НОВОГО хозяина.. Зе-коты смотрят в сторону Залужного: Геннадий Балашов
https://www.youtube.com/watch?v=janp33cJQqE
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25.12.2023 05:39 Відповісти
Його вбивчий висновок за результатами депресконфернції вови - "Мы потеряли президента, У нас сейчас страна без президента ". Й в чомусь можна погодитися
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25.12.2023 05:43 Відповісти
95-тиє до цього свята не мають ніякого відношення.
Будеш скакати перваво мая
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24.12.2023 18:16 Відповісти
Мають ! Вони і є-зло,вони й покликали темряву!
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24.12.2023 18:22 Відповісти
А також "дєвятава".
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24.12.2023 18:22 Відповісти
Будет хоть один день без его не бритой рожи и гнусавого голоса??? Этот недоквнщик подкумарил
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24.12.2023 18:17 Відповісти
Справді є тренд на бороди навіть у світі - але чому у нього така неохайна як у кацапського бомжа? Тому що холдиь в" ісподньому "( мій тато так називав натільну білизну) ??? .
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24.12.2023 18:21 Відповісти
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24.12.2023 18:57 Відповісти
вОно працює...
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24.12.2023 19:02 Відповісти
Але ж плювати на монітор з неохайно рожею НЄтряпки ніхто не забороняв !
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24.12.2023 19:03 Відповісти
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24.12.2023 19:05 Відповісти
статева...
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24.12.2023 19:07 Відповісти
загалом, ганчірка - це занадто лагідно

воно - сцяна смердюча шмата (шмаття, дрантя, ганчір'я, лахміття)
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24.12.2023 23:42 Відповісти
Досить вже цієї дешевої патетики про зло та темряву. Пріпіздєнт, якого ми заслужили. Крінж, гірше Яника.
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24.12.2023 18:18 Відповісти
Я колись писала - що Яник - то дитсадочок..сам тихо офігіває від можливостей Ще.

Всіх зі святом.
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24.12.2023 18:19 Відповісти
хряк не дитсадочок, він мало що встиг...
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24.12.2023 18:24 Відповісти
Яник за першої крові втік до свого господаря, а цей гундосий карликовий маланський клован готовий вирізати ущент усіх і кожного
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24.12.2023 23:39 Відповісти
це ж взагалі нет його тема....вангую що воно піонер-атеіст
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24.12.2023 18:21 Відповісти
Я дітей у східному місті мільйоннику, величезній школі ,одна єдина мама у 1990 му, не пустила в піонери ! А от аеїстка, хоча поважаю традиції віруючих ! Не будьте таким "аданазначним !"
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24.12.2023 18:25 Відповісти
поживіть тут а не в оклахомі
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24.12.2023 18:29 Відповісти
а ти знаєш скільки я ВЖЕ пожила й де ? що зробила за своє життя не тільки для себе ?Отакі ПРаведники як ти й чинять зло!
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24.12.2023 18:36 Відповісти
relax baby
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24.12.2023 18:44 Відповісти
це не вибачення - але добре , в святвечір приймаю
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24.12.2023 19:04 Відповісти
За рахунок чого програє? Такі твердження повинні базуватись на чомусь значному. На фантазіях?
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24.12.2023 18:22 Відповісти
О, навіть є такі, хто маячню цього психопата слухав
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24.12.2023 23:43 Відповісти
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24.12.2023 18:22 Відповісти
Зе схожий на Матір Божу
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24.12.2023 18:24 Відповісти
Це коли БОГ Єрмак?
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24.12.2023 18:27 Відповісти
Це коли як в анекдоті про наречену
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24.12.2023 19:57 Відповісти
Аби ж це було останнє гундосе блаЗЕнювання.
Це б стало дійсно чудовим подарунком на Різдво та Новий рік!
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24.12.2023 18:28 Відповісти
коли?
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24.12.2023 18:37 Відповісти
а я думав шо це путiн
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24.12.2023 18:44 Відповісти
***** просто скористався ситуацією, до якої привів Зєльц.
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24.12.2023 18:47 Відповісти
недавно вилуплене, то *****.
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24.12.2023 19:05 Відповісти
Група БПЛА через Баштанщину на Новий Буг
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24.12.2023 18:47 Відповісти
щас вылезу на крышу буду кидатся банками с огурцами
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24.12.2023 18:50 Відповісти
Зеленський про Різдво: Тішимося, коли помічаємо у небі першу зорю й не бачимо ракет і "шахедів"

- НЕДІЛЯ, 24 ГРУДНЯ 2023, 17:23

Накаркал, ********* -
Росіяни традиційно запустили з півдня "шахеди"

- НЕДІЛЯ, 24 ГРУДНЯ 2023, 18:14
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24.12.2023 18:51 Відповісти
на мене летять
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24.12.2023 18:55 Відповісти
Бідосік- він і вАфриці бідосік!
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24.12.2023 19:27 Відповісти
Знову на фоні екрану з пейзажем Ієрусалиму... Кіношник
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24.12.2023 18:53 Відповісти
Интересно, это случайность или координаты чего то?
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24.12.2023 18:56 Відповісти
І здавалося довіку отакі балачки будуть.
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24.12.2023 18:59 Відповісти
зло це дєрьмак, зелена гнида, путлєр.
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24.12.2023 18:59 Відповісти
гари потер *** и философский камень
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24.12.2023 19:12 Відповісти
Наскільки він був корисний на початку широкомасштабної війни, і наскільки шкідливий зараз...
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24.12.2023 19:20 Відповісти
А це ви даремно про корисного щеневтіка оманського на початку вторгнення . Якщо бачите позитив, то аргументуйте. Дякую.
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24.12.2023 19:31 Відповісти
ZVO і ЗЄля програют!
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24.12.2023 19:21 Відповісти
Гнусавий зрадливий вилупок, ти і є зло і ти разом з твоїми слугами кремля, обов"язково програєте. А Україна переможе, незважаючи на твої, ватна курва, намагання цьому завадити.
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24.12.2023 19:29 Відповісти
Хто хоче проблюватись на Різдво? Не дякуйте...

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24.12.2023 19:38 Відповісти
То не тільки кацапи хтонічни ідіотизмом про "попаданців" страждають?
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24.12.2023 20:56 Відповісти
Затишку, любові,захисту,перемоги....Божих Благословіння в Різдвяні дні..!
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24.12.2023 19:57 Відповісти
Капець....
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24.12.2023 20:13 Відповісти
Так зло програє, коли на твоє місце прийде більш притомний.
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24.12.2023 20:03 Відповісти
Темрява - це твоя зе'ермачня, Зеленський.
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24.12.2023 21:18 Відповісти
За поступове звуження прав і свобод! За скоцьке відношення до солдат! За мажорів за кордоном! За сафарі на кордонах! За відлов чоловіків, як звірей! За ТЦК! За СП! Схоже на святковий тост. Цю здравицю створили не ми.. Відгадайте хто! Прикро, що в Свято доводеться те говорити.
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24.12.2023 21:35 Відповісти
І впав.
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24.12.2023 21:40 Відповісти
Тьма,вовочка, це ти та твій офіс
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24.12.2023 21:52 Відповісти
...і тому ти, *****, зробив Різдво Христове робочим днем, а шабат так і лишився шабатом
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24.12.2023 23:17 Відповісти
Верховний головнокомадувач Зеленський заявив, що на складах зберігається 26 тисяч дронів.

Але навіть після пресконференції ці тисячі дронів у військах не з'явились. Або президент Зеленський збрехав, або він взагалі не контролює обстановку та результати своїх заяв.
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24.12.2023 23:43 Відповісти
Його ж тепер братани заплюють. Вони дружно підписували папірець на захист свинособачої секти,а воно отак по свинські з ними.
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25.12.2023 00:37 Відповісти
 
 