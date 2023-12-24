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Українські дрони-камікадзе знищили колону танків і БМП окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Зведена тактична група "Адам" дронами-камікадзе знищила колону російської бронетехніки сході України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, три танки і стільки ж БМП з піхотою їхали неподалік від фронту. Їх помітила українська аеророзвідка і передала координати операторам ударних дронів. Відео атаки FVP-дронів військові опублікували у мережі.
Топ коментарі
+34 Дмитрий Питалов d7355999
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+14 Andry Moon
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Мар'яна Безугла
3 ч. ·
Зі складів Держспецзвʼязку (яке закуповує дрони) на склади ЗСУ відгружають 30 тис. дронів… Це після скандалів на Ставці і публічно, що дрони місяць не забирали (!). Але чи відчують це в підрозділах, якщо ГШ ЗСУ до цього всі поставки розподіляв «тонким шаром» по бригадам від Києва до Кліщіївки, а не на пріоритетні напрямки?
Чи відправить ГШ ЗСУ за підписом Головкома ЗСУ дрони в Авдіївку? Слідкуємо.
І так, 30 тис. дронів. Даю їм тиждень, готова перевірити в Авдіївці особисто.
Я бачу тупорилий перевод стрілок по забезпеченню армії дронами з виконавчої влади, яка має то робити за визначенням, на самих військових або місцеві влади типу Кличка...
Смерть помічника та мікрофони під столом ні про що, Леон? До Вас питань немає.
Слава ЗСУ !!
Депутаты имеют свои авто или пусть ездят на городском транспорте и метро.
Проезд там у них бесплатный.
I Днiпро, i кручi
Стали вам дронами на голову,
москалi **#чі!