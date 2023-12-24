Українські дрони-камікадзе знищили колону танків і БМП окупантів. ВIДЕО

Зведена тактична група "Адам" дронами-камікадзе знищила колону російської бронетехніки сході України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, три танки і стільки ж БМП з піхотою їхали неподалік від фронту. Їх помітила українська аеророзвідка і передала координати операторам ударних дронів. Відео атаки FVP-дронів військові опублікували у мережі.

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